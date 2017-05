Pirates of the Caribbean: Tides of War – Launch Trailer

Passend zum anstehenden Release des neuesten Films der „Fluch der Karibik“-Filmreihe aus dem Hause Disney, erscheint heute das brandneue mobile-MMO Pirates of the Caribbean: Tides of War von Entwickler und Publisher Joycity. Das Strategiespiel ist ab heute für Android und iOS verfügbar. Spieler übernehmen eine Hauptrolle in Disneys berühmtem Piraten-Franchise und treffen berühmte Charaktere wie Captain Jack Sparrow, Captain Barbossa oder Will Turner während sie Einheiten trainieren, Schiffe bauen und Gebäude errichten, um die Weltmeere zu beherrschen.

Facebook

Twitter

Google+

Email Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.