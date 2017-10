Team17 und der in China ansässige Entwickler Pathea Games haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben. Zusammen werden sie Patheas kommendes Rollenspiel My Time at Portia veröffentlichen. Das von Animal Crossing, Harvest Moon, Dark Cloud 2 und den Werken von Miyazaki inspirierte RPG wird Spieler mit einer liebenswerten 3D-Sandbox in seinen Bann ziehen und für PC und Konsolen erscheinen.

