Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht heute drei neue Erweiterungspakete für LEGO Dimensions, die Hybridplattform für LEGO Spielzeug und Videospiele. Das The Goonies Level-Paket, das Harry Potter Spaß-Paket und das LEGO City Spaß-Paket werden die Auswahl der weltweit populärsten Unterhaltungsmarken, die im Spiel verfügbar sind, weiter vergrößern. Die Spieler können so ihr Erlebnis durch das Mischen und Kombinieren ihrer verschiedenen Lieblingscharaktere und Universen bei voller Kompatibilität weiter individualisieren. Die in den Erweiterungspaketen enthaltenen LEGO Minifiguren verfügen über besondere goldene LEGO Tags, die eine kostenlose Abenteuerwelt der entsprechenden Unterhaltungsmarke sowie eine Battle Arena freischalten. Jede Battle Arena hat vier verschiedene Spielmodi und verfügt über ihre eigenen Fallen, besondere Kräfte und interaktive Umgebungen, die jede Battle Arena einzigartig machen.

