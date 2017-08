Immortal: Unchained – Announcement Trailer

Sold Out und Toadman Interactive kündigen heute Immortal: Unchained an, ein Hardcore-Action-RPG, das in einem dunklen Sci-Fi-Universum spielt und einen Third-Person-Shooter mit einem RPG-System verbindet. Immortal: Unchained erscheint 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.

