Etrian Odyssey V: Beyond the Myth – Masurao Class Trailer

ATLUS und Deep Silver veröffentlichen einen neuen Trailer zur Masurao-Klasse aus Etrian Odyssey V: Beyond the Myth. Das JRPG erscheint im Herbst 2017 für Nintendo 3DS™. Der neue Trailer wirft einen messerscharfen Blick auf die Katana-Fähigkeiten der Masurao-Klasse.

Nur wenig ist nützlicher gegen die Kreaturen, die den Yggdrasil-Baum bevölkern, als ein messerscharfes Katana. Glücklicherweise sind die Masurao der Rasse Therian in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth wahre Meister im Umgang mit den gefürchteten japanischen Schwertern. Sie können an vorderster Linie eingesetzt werden und mehrere Gegner mit einem einzigen Schwertstreich attackieren. Zusätzlich können Masurao, mit der New Challenger-Fähigkeit, besonders seltene Gegner in den Kampf locken, um bessere Gegenstände am Ende der Schlacht zu ergattern. Je höher diese Fähigkeit entwickelt ist, desto seltener sind die Feinde, und größer die Belohnungen. Spieler können die Masurao-Klasse auf den Einsatz mit einem einzigen Schwert spezialisieren, um zum Master of the Blade zu werden oder als aufrichtiger Sword-Saint bis zu vier Schwerter im Kampf führen.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Etrian-Serie, werden Will von ATLUS USA und EJ am Freitag, den 19. August um 23:00 Uhr Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl

im Livestream spielen.