Codemasters veröffentlicht einen Schwung neuer Bilder zu DiRT 4. In DiRT 4 sitzen Spieler an den Lenkrädern der schnellsten und ikonischsten Offroad-Fahrzeuge, während sie von den Streckenbedingungen und der Witterung in einem Kampf um jedes Hundertstel auf die Probe gestellt werden. Die Modi Landrush und Rallycross bieten zudem Multicar-Rennen, bei denen Mut und Geschwindigkeit gefragt sind, um als erster an der schwarz-weißen Zielflagge vorbei zu rauschen.

DiRT 4 1 of 18