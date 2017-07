Die Sims 4 – Konsolen Trailer

Electronic Arts Inc. und Maxis geben heute bekannt, dass der bisher nur für PC und Mac erhältliche Titel Die Sims 4 am 17. November weltweit für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Die Sims 4 bietet Konsolenspielern dieselbe emotionale Tiefe, die PC-Spieler seit Jahren schätzen. Eine Welt voller Kreativität und Entscheidungsfreiheit wartet auf die Spieler – ob bei der Erstellung einzigartiger Sims, beim Bau des eigenen Traumhauses, in Beziehungen mit anderen Sims oder im Aufbau der eigenen Karriere. Die Fans erschaffen und steuern Charaktere in einer lebendigen virtuellen Welt, in der die Sims im Laufe ihres Lebens besondere und aufregende Momente erleben.

