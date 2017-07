Activision kündigte während des Crash Bandicoot-Panels „Damals und heute“ auf der Comic-Con International: San Diego neue Inhalte für Crash Bandicoot N. Sane Trilogy an. Stormy Ascent – ein bisher unvollendeter und unveröffentlichter Level aus dem ursprünglichen Crash Bandicoot – ist ab sofort kostenlos erhältlich. Außerdem wurde heute die bald erscheinende, gebundene Ausgabe von The Crash Bandicoot Files: How Willy the Wombat Sparked Marsupial Mania von Dark Horse Comics angekündigt, die das Original-Entwicklungsdokument für Crash Bandicoot enthält. Zudem können Fans sich jetzt gegenseitig Crash Bandicoot-Emojis schicken, indem sie die kostenlose CrashMoji-App herunterladen.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 1 of 9