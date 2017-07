Call of Duty: WWII – Nazi Zombies Trailer

Ein neuer Anlauf für den Zombies-Koop-Modus von Call of Duty. Call of Duty: WWII – Nazi Zombies, eine nervenaufreibende, finstere Vision voller untoter Schrecken, wurde gestern von einigen Darstellern der Besetzung, die David Tennant, Elodie Yung, Katheryn Winnick, Udo Kier und Ving Rhames umfasst, auf der San Diego Comic-Con vorgestellt. Ab dem 3. November bietet der Koop-Modus Nazi Zombies als Teil von Call of Duty: WWII mit einer düsteren neuen Story von Sledgehammer Games die Neudefinition des Zombie-Horrors in Call of Duty.

