Sumo Digital hat heute bekanntgegeben, dass ihr Physik-Plattformer Snake Pass am 28. März in Nordamerika und am 29. März in Europa für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird. Snake Pass wird zum Launch verbesserte Visuals auf der PlayStation 4 Pro unterstützen. Snake Pass ist ein Retro-Plattformer, in dem es darum geht, möglichst alles zu sammeln, was es gibt. Die Spieler schlängeln, quetschen und klettern durch immer schwerer werdende Welten voller spannender Hindernisse und gefährlicher, komplizierter Herausforderungen.