KOEI TECMO Europe bestätigt heute die Veröffentlichung von Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings für den europäischen Markt. Der neuste Teil der Atelier-Reihe erscheint im Frühjahr 2018 für Nintendo Switch sowie PlayStation 4 und knüpft an die erfolgreichen Vorgänger der Serie, aus dem Hause GUST, an.

