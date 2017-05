Agents of Mayhem – Franchise Force Trailer

Heute stellen sich die ersten drei Agenten vor, die für MAYHEM in den Kampf gegen LEGION ziehen. Und was braucht man als Team überdrehter Action-Helden? Richtig! Einen eigenen Spitznamen. Die Franchise Force ist hier! Agents of Mayhem ist ein Open-World-Einzelspieler Third-Person-Action-Spiel, das am 18. August für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint.

Facebook

Twitter

Google+

Email Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.