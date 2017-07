Agents of Mayhem – Firing Squad Trailer

Wenn Gnade keine Option ist, Moral eine Frage der Sichtweise und Verlässlichkeit hinten anstehen kann, dann ist es Zeit für Scheherazade, Oni und Kingpin – oder auch das Firing Squad. Agents of Mayhem ist ein Single-Player-, Open-World-, Third-Person-Actionspiel für die PlayStation 4, Xbox One, und den PC. Die Veröffentlichung ist am 15. August in den USA und am 18. August im Rest der Welt. Deep Silver feiert mit Agents of Mayhem dem kommenden Action-RPG der Saints-Row-Entwickler von Volition die Kultur der 80er und 90er Jahre TV-Unterhaltung. Auf einzigartige Weise verbindet der Titel (Anti-)Heldenverehrung, derben Humor, Comic-Look und Action in einem Paket, das kein Auge trocken lässt.

Facebook

Twitter

Google+

Email Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.