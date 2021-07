Wir wollen euch bei eurer Suche nach den besten Online Casinos ohne Einschränkungen unterstützen. Seitdem nämlich im Juli 2021 der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten ist, haben Spieler in Casinos mit deutscher Lizenz Einschränkungen zu erwarten – und zwar umfangreiche. Insbesondere für High Roller ist dies ein Grund, sich nach einem Casino ohne Spielbeschränkungen umzuschauen. Mit Einsatzlimit, der 5-Sekunden-Regel und natürlich dadurch, dass es keine Tischspiele und Jackpots mehr gibt, zieht es viele Spieler weg vom Casino Deutschland. Aber wohin? Wir wollen euch ein paar Online Casinos ohne Beschränkungen vorschlagen, in denen ihr noch das richtige Spielerlebnis habt.

Sicheres Spiel im Casino ohne Einschränkungen

Die Online Casinos ohne Einschränkungen verfügen statt der Lizenz aus Deutschland eine EU-Lizenz. Sie sind also genauso reguliert wie ein Casino in Deutschland und die Spiele werden überwacht und sind fair und sicher. Das bekannteste und aktuellste Online Casino ohne Einschränkungen ist Slotilda, wo ihr ein riesiges Spielangebot findet und euch sogar ein toller Willkommensbonus erwartet.

Die Top 5 Casinos ohne Einschränkungen

Diese Einschränkungen hat man im Casino mit deutscher Lizenz

Keine Tischspiele wie Roulette, Poker, Baccarat, BlackJack usw.

Keine Live Casino Spiele mit Live Dealern

Nur noch Slotautomaten und ggf. Sportwetten

5 Sekunden Pause zwischen den einzelnen Spins

Kein Autoplay verfügbar

Keine kostenlose Spiele ohne Registrierung

Maximaleinsatz von 1€ pro Runde am Spielautomat

Einzahl-Limit von 1000€ monatlich

Zudem wurde die Online KYC Verifizierung eingeführt, bei der man sich mit seinem Personalausweis oder einem anderen gültigen Ausweisdokument per Live-Video verifizieren muss. Des Weiteren muss jedes Casino Deutschland einen gut sichtbaren Panic-Button installieren, mit dem sich die Spieler selbst eine Sperre von 24h auferlegen können – ein freiwilliger Selbstausschluss also. Begründet werden die Online Casino Einschränkungen mit einer Spielsucht-Prävention und dem Schutz von Minderjährigen.

Ob die Maßnahmen tatsächlich vorbeugend wirken oder die Spieler nicht eher in andere EU-lizenzierte Online Spielhallen abwandern, bleibt abzuwarten. Zumindest gibt es diese Möglichkeit für all jene, die ohne Limit und ohne Einschränkungen spielen wollen. Hier haben wir eine Auflistung der Online Kasinos aus anderen EU-Staaten, bei denen ein Spielen möglich ist und ihr könnt auf einen Blick sehen, welche Spiele bei welchem Anbieter verfügbar sind.

Online Casino ohne Verifizierung Webseite Registriert Lizenz Sicherheit Duelz – online Casino ohne Verifizierung besuchen Malta 👍 Betreiber: SuprPlay Limited – Keine Limits

Tischspiele✔️Jackpots✔️Live Casino❌ Slotilda – online Casino ohne Verifizierung besuchen Malta 👍 Betreiber: Liinoo Invest Europe Ltd. – Keine Limits

Tischspiele❌Jackpots✔️Live Casino❌ Mr.Bet – online Casino ohne Verifizierung besuchen Curaçao 👍 Betreiber: Faro Entertainment N.V. – Keine Limits

Tischspiele✔️Jackpots✔️Live Casino✔️ Goodwin – online Casino ohne Verifizierung besuchen Zypern 👍 Betreiber: Goldstory Ltd. – Keine Limits

Tischspiele✔️Jackpots✔️Live Casino✔️ Zodiac – online Casino ohne Verifizierung besuchen Curaçao 👍 Betreiber: Bellona N.V. – Keine Limits

Tischspiele✔️Jackpots✔️Live Casino✔️ Casumo – online Casino ohne Verifizierung besuchen Malta 👍 Betreiber: Casumo Services Ltd.- Keine Limits

Tischspiele✔️Jackpots✔️Live Casino✔️

Weiter legal ohne Beschränkungen spielen

Ihr könnt guten Gewissens in den Online Casinos ohne Beschränkungen aus unserer Liste spielen, denn für euch bleibt soweit alles wie immer. Dort dürft ihr als Deutsche Spieler nach wie vor das komplette Spielangebot, darunter auch Poker, Roulette oder Jackpot Slots, nutzen. Dabei gibt es keine Limits, keine 5 Sekunden Wartezeit oder sonstige Einschränkungen.Nach wie vor profitiert ihr von allen Bonusaktionen, Freispielen und anderen Specials. Alle genannten Online Casinos sind weiterhin lizenziert, nur eben nicht von einer deutschen Regulierungsbehörde, sondern von Malta, Curacao oder einem anderen Staat ausgehend. Eurer Sicherheit gegenüber und der Fairness tut das keinen Abbruch.

Online Casinos die nach deutschem Recht handeln dürfen auch keine Demo-Spiele mehr anbieten, ohne dass man sich vorher beim Anbieter für ein Spielerkonto registriert. Das ist bei vielen der Online Casinos ohne Einschränkungen anders, denn dort könnt ihr nach wie vor auch ohne Registrierung kostenlos spielen. Bei Slotilda gibt es zum Beispiel immer noch kostenlose Casino Spiele mit Spielgeld, die ihr unverbindlich und ohne Echtgeld ausprobieren könnt. Natürlich lohnt sich auch eine Registrierung, denn mit dem super Willkommenspaket habt ihr mehr Guthaben und höhere Chancen auf einen Gewinn. Probierts mal aus!

Letzte Änderung am 15. Juli 2021 durch Wolfgang – Lucky –