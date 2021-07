Seit Juli 2021 ist der neue Glücksspielstaatsvertrag in Deutschland gültig und ohne Verifizierung kommt man als Spieler aus Deutschland nicht mehr an ein Online Casino Konto – sofern die Online Spielhalle ein Casino mit deutscher Lizenz ist. Es gibt aber auch viele andere Online Casinos mit EU-Lizenz und dort könnt ihr weiterhin im Online Casino ohne Verifizierung spielen. Und das sogar, ohne die neu eingeführte 5 Sekunden Regel einzuhalten und ohne Limits. Welche Anbieter Casinospiel ohne Online Verifizierung anbieten erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Die Top Casinos ohne Verifizierung und ohne Limits

Oben haben wir die Top Online Casinos ohne Verifizierung aufgeführt, bei denen ihr sicher spielen könnt und die über eine EU-Lizenz verfügen. In den EU Lizenz Casinos findet ihr in den meisten Fällen nach wie vor Tischspiele wie Poker, Roulette oder Baccarat, außerdem werden teils auch noch Jackpots und Live Casino Spiele angeboten, die im deutschen Casino mittlerweile verboten sind. Die 5 Sekunden Regel fällt weg, genauso wie monatlich 1000€ Limit. Natürlich werden auch diese Online Kasinos reguliert und bieten faires Casino Spiel an – nur eben mit einer anderen Casino Lizenz. Die Anmeldung ist kostenlos und euch erwartet in den meisten Fällen ein lukrativer Willkommensbonus, wie beispielsweise im Slotilda Casino oder bei Duelz.

Online Casinos ohne Verifizierung mit Personalausweis

Wer in Online Casinos Deutschland spielen will, wird sich der Personalausweis Verifizierung nicht entziehen können. Sämtliche Online Spielotheken Deutschland, die mit einer Glücksspiel Lizenz aus Deutschland ausgestattet sind, müssen sich seit Juli 2021 an bestimmte Regularien halten. Hierzu gehört, dass man sich bei der Registrierung online verifizieren muss mit seinem Ausweis. Online Spielhallen mit einer anderen Lizenz aus der EU, beispielsweise einer MGA Lizenz oder einer Curacao Lizenz, können diese Prozedur umgehen, weil sie nicht an die Änderungen im deutschen Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) gebunden sind.

Alles Wichtige zur Kontoverifizierung im Online Casino Deutschland

Wer sich als neuer Spieler in einem Online Spielcasino anmeldet muss nach der Registierung sein Konto bestätigen. Früher reichte es im Online Casino mit deutscher Lizenz, wenn man eine Kopie vom gültigen Personalausweis als Dokument per Mail geschickt hat. Heute erhaltet ihr nach der Registrierung im Online Casino eine E-Mail mit einem Betsätigungslink. Dieser leitet euch direkt zur Casino Konto Verifizierung weiter. Der Abgleich eurer eingegebenen Daten findet nun bei Online Casinos mit deutscher Lizenz in den meisten Fällen über eine Live-Kamera Verbindung statt.

Dabei müsst ihr die Webcam einschalten und euren Personalausweis sichtbar in die Kamera halten. Sobald eine Verbindung zum Online Casino hergestellt ist, werden die Daten auf dem Ausweisdokument mit den von euch eingegebenen Daten abgeglichen. Das erfolgt entweder durch einen Mitarbeiter vor Ort oder durch einen automatisierten Scan. Wichtig ist auf alle Fälle, dass eure Angaben, die ihr bei der Anmeldung im Online Casino gemacht habt, mit den Daten auf dem Ausweisdokument übereinstimmen. Die Online Casino Verifizierung könnt ihr auch mit der Handy-Kamera durchführen.

Deshalb verlangt das Deutsche Glücksspielgesetz eine Verifizierung

Die Umsätze beim Glücksspiel in Spielhallen, Casinos und in Online Spielotheken steigen in Deutschland Jahr für Jahr weiter an. Dies zeigt, dass viele deutsche Bürger Echtgeld investieren, um sich auf die hoffnungsvolle Suche nach dem großen Gewinn zu machen. Suchtberater vermelden deshalb auch eine immer stärker ansteigende Zahl an von einer Spielsucht betroffenen Personen. Deshalb will die Regierung ab sofort das Glücksspiel besser kontrollieren und der Spielsucht präventiv vorbeugen. Die wichtigsten genannten Gründe für die neuen Regelungen im Glücksspielstaatsvertrag Deutschland sind:

Prävention von problematischem Spielverhalten

Schutz Minderjähriger (Jugendschutz)

Verhindern der Geldwäsche und Online Kriminalität

FAQ zur Verifizierung im Online Casino

Was bringt die Konto Verifizierung im Online Casino? Die Casinobetreiber haben schon einige gute Gründe, eine Verifizierung von ihren Kunden zu verlangen. Deshalb wird das Know Your Customer Verfahren (KYC Verfahren), auf Deutsch ‘Kenne deinen Kunden’, angewendet. Mit einer Online Verifizierung wird die Identität eines jeden Spielers geprüft, was letzten Endes auch eurer eigenen Sicherheit dient. Bei Casinos ohne deutsche Lizenz erfolgt eine obligatorische Verifizierung in der Regel bei einer beantragten Auszahlung. Dazu müsst ihr allerdings nur ein gültiges Ausweisdokument einscannen oder kopieren und per Mail oder Post senden. Warum ist in Deutschland eine Video Verifizierung notwendig? Damit soll sichergestellt werden, dass derjenige, der im Online Casino spielt, auch tatsächlich die Person ist, dessen Daten bei der Registrierung eingegeben wurden. So kann beispielsweise kein Kind den Personalausweis seiner Eltern nutzen, um sich illegal als zu junger Spieler anzumelden. Nach deutschem Recht ist das Spielen im Online Casino erst ab einem Alter von mindestens 18 Jahren erlaubt. Welche Dokumente benötigt man zur Identitäts-Prüfung? Wer sich in einem Online Casino mit deutscher Lizenz anmeldet, benötigt einen gültigen Personalausweis, Reisepass oder anderen Lichtbildausweis. Manchen Casinos reicht auch ein gültiger Führerschein. Bei Letzterem muss aber auch irgendwie die Wohnadresse verifiziert werden. Dies kann ggf. mit eine aktuellen Gas- oder Stromrechnung erfolgen. Kann man die Online Casino Verifizierung umgehen? Hier in der Liste findet ihr die Online Casinos ohne Verifizierung. Hier müsst ihr euch nicht mit einem Live Video verifizieren, wie im Casino mit deutscher Lizenz. Nicht in Deutschland lizenzierte Online Casinos verlangen einen Nachweis eurer Identität, sobald ihr eine Auszahlung beantragt. Ihr müsst aber nur den Ausweis scannen und das Bild per Mail einsenden.

Letzte Änderung am 14. Juli 2021 durch Wolfgang – Lucky –