Yo-Kai Watch 2 8 Yo-Kai Watch 2 8/10 Pros Yo-Kai Designs um Klassen besser als in Teil 1

Storyline weiß zu gefallen

Viele denkwürdige Momente

Zahlreiche Inhalte nach Abschluss der Story verfügbar

Viele Geheimnisse

Große Spielwelt

Eingängiges, leichtes Kampfsystem …

Starke deutsche Sprachausgabe

Tolle, charmante Optik Cons … das aber sämtlichen Anspruch verloren hat

Minispiele im Kampf nutzen sich zu schnell ab

Quests sehr langweilig

Inventar unübersichtlich

Im Test überzeugt Yo-Kai Watch 2 mit vielen neuen Yo-Kai, einem sehr eingängigem Gameplay und vielen neuen Locations. Dennoch gibt es entscheidende Kritik, denn das Kampfsystem hat merklich Federn gelassen. Ob das Sequel dennoch genauso gut oder vielleicht sogar besser ist als der Erstling, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann würde mich Yo-Kai Watch 2 vermutlich für mehrere Jahre beschäftigen. Genauso wie es Pokémon Rot/Blau damals getan haben. So viel im Spiel erinnert mich an die gute, alte Zeit als ich noch jung war. Auch in Yo-Kai Watch 2 gibt es allerhand Quests zu erledigen, Objekte oder Yo-Kai zu fangen und natürlich auch Geheimnisse zu lüften. Der zweite Ableger greift in den meisten Abschnitten das bewährte Spielprinzip des Vorgängers auf. Ja, die Entwickler haben sogar das erste Kapitel fast unverändert übernommen.

„Wie, was?“ fragt ihr euch gerade? Ja, auch ich war etwas verdutzt. Erinnert ihr euch noch an die Mission in Teil 1, in der ihr Insekten fangen musstet? Gibt es exakt so auch in Teil 2. Wisst ihr noch, wie ihr Jibanyan bekommen habt? Auch diesen findet ihr an exakt derselben Stelle im Nachfolger wieder. Immerhin: Die Helden (weiblich oder männlich – ihr wählt, wobei die Wahl keine Auswirkung auf den Verlauf des Spiels hat) fangen an, sich an frühere Ereignisse zu erinnern. Dennoch sorgte es bei mir für sehr viel Verwirrung.

Und generell ist es sehr ratsam, den Vorgänger gespielt zu haben. Nicht nur die Charaktere, sondern auch viele Anspielungen sind nur dann verständlich, wenn ihr den ersten Teil kennt. Abseits dessen bekommen Kenner des Vorgängers auch viele neue Locations zu sehen. Dabei dürft ihr nun auch den Zug betreten und die benachbarten Örtlichkeiten besuchen. Zudem gilt es später in die Zeit zurückzureisen und so sehr einfallsreiche Quests zu absolvieren!

Yo-Kai Watch 2 – Entschlacktes Kampfsystem

Das Kampfsystem des Spiels bleibt sich zum Großteil sehr treu. Doch eine Änderung ist mir sehr sauer aufgestoßen: Ihr könnt keine Aktionen mehr für eure Yo-Kai mehr wählen. Stattdessen übernehmt ihr die Rolle des „Managers“, der lediglich Anweisungen gibt. Kurzum: Ihr entscheidet, wer vorne steht und wer hinten. Zudem dürft ihr Gegenstände einsetzen, eure Kumpanen von Statusveränderungen bereinigen oder die ultimativen Fähigkeiten via Minispiele aktivieren.

Neu ist hingegen, dass ihr die Energie von benachbarten Yo-Kai verwenden könnt, um eine noch mächtigere Spezialattacke auszuführen. Sehr angenehm ist übrigens, dass es jetzt einen Button gibt, mit dem ihr euch den Kampf zum Großteil sparen könnt. Diesen empfehle ich aber nur dann zu verwenden, wenn ihr euch des Sieges auch zu 101 Prozent sicher seid.

Um nochmal auf meinen Hinweis von oben zu kommen – sprich Vorkenntnisse. Als Beispiel will ich mal die Talente und Charaktereigenschaften ins Spiel bringen. Die Talente beispielsweise verändern die Art und Weise, wie Yo-Kai kämpfen. Zudem verstärken sie die Entwicklung einiger Werte mehr als andere. Jibanyan etwa erhält mehr Kraft mit jedem besiegten Gegner. Und das weiß ich nicht, weil ich den Titel über 30 Stunden gespielt habe, sondern weil ich den Wiki gerade offen habe. Zwar gibt mir das Spiel hier und da einige Infos. Was aber verschiedene Werte oder Talente wirklich machen, das muss ich in externen Quellen nachlesen. Hätte ich nicht ein Gedächtnis wie ein Sieb, dann wären mir die ganzen Talente aus dem Vorgänger noch im Kopf geblieben. Vorkenntnisse sind also durchaus nützlich.

Yo-Kai Watch 2 – Ganz wie früher

Wenn es aber etwas gibt, das mir an Yo-Kai Watch 2 wirklich gut gefallen hat, dann ist es die Atmosphäre des Spiels. Stets fühlte ich mich wie zu Hause. Und das schaffen die Entwickler bei Level-5 durch einige geschickte Tricks. Nicht nur besitzen die ganzen Locations sehr viel Persönlichkeit (metaphorisch), sie geben euch auch stets eine Verbindung. Das Spiel zeigt euch das Dorf, in dem euer Großvater aufwuchs, wo euer Vater arbeitet, eure Freunde im Candy Shop nebenan ihren Süßkram kaufen und so weiter und so fort. Der Titel schafft es, diese Örtlichkeiten zu viel mehr als nur Quest-Locations zu machen. Dadurch fühlt sich die Welt auch nicht platt, sondern organisch an.

Generell haben die Entwickler stark auf die kleinen Details geachtet. Wenn ihr beispielsweise euer Zuhause betretet, dann stellt euer/re Held/in ihre Schuhe natürlich fein säuberlich ab. Oder auch die Rhythmus-basierten Minispiele, die es beim Essen mit der Familie zu absolvieren gilt. Doch es gibt einige viel größere Szenen, in denen die Liebe zum Detail deutlich wird.

Später im Spiel müsst ihr nämlich den Zug nehmen, um zur Großmutter zu fahren. Ihr geht also zum Bahnhof, kauft ein Ticket, wartet am korrekten Gleis auf den richtigen Zug, wechselt die Linie und wartet während der Fahrt. Sobald ihr ankommt und die Großmutter euch in Empfang nimmt, zeigt sie verschiedene Freunde und örtliche Geschäfte. Abschließend kauft sie euch einen leckeren Seelentee für eure Geduld. Und das Beste: Während dieser Zeit gibt es keinen einzigen Kampf, der die magischen Momente eines kleinen Mädchens oder Jungens zerbrechen könnte. Es hat die Erfahrung und Aufgeregtheit der jungen Menschen wunderbar eingefangen, die zum ersten Mal im Leben einen Zug gefahren sind.

Yo-Kai Watch 2 – Optisch nett gemacht

Ihr merkt schon: Wirklich viele Infos zum Gameplay habe ich in diesem Artikel nicht verraten. Das hat auch einen guten Grund – es gibt im Vergleich zum Vorgänger schlichtweg nichts Neues zu berichten. Sogar grafisch hat sich nur sehr wenig getan, was der Sache keinen Abbruch tut. Die neuen Yo-Kai sehen fabelhaft aus, die Örtlichkeiten sind malerisch und richtig gut gestaltet. Und auch die deutsche Sprachausgabe ist sehr gelungen.

Dennoch muss ich meckern, denn zumindest die Quests hätten sich die Entwickler angucken können. Zu oft müsst ihr nämlich einfach nur irgendwas von A nach B schleppen. Das nervt auf Dauer – trotz der charmanten Welt.

Übrigens: Yo-Kai Watch 2 erscheint in zwei Versionen. Einerseits die hier getestete „Knochige Gespenster“ Version und andererseits Kräftige Seelen. Wenn ihr einen Kumpel habt, der die jeweils andere Fassung besitzt, könnt ihr euch miteinander verbinden. Dadurch gibt es einen zusätzlichen Dungeon im Spiel. Natürlich funktioniert die Verbindung auch, wenn ihr selbst beide Spiele habt. Dann aber braucht ihr auch zwei 3DS.

Zum Test von Yo-Kai Watch 1

Fazit:

Wenn man Yo-Kai Watch 2 ganz nüchtern betrachtet, dann ist es ein 08/15 Spiel, das euch vor immer dieselben Aufgaben, dieselben Kämpfe und Grinds stellt. Doch das würde dem neuesten Werk von Level-5 zu keinem Zeitpunkt gerecht. Tatsächlich ist es der unwiderstehliche Charme, der das Spiel antreibt. Die Welt ist sehr groß und mit verdammt viel Liebe zum Detail gestaltet. Überall gibt es irgendwas zu entdecken, neue Yo-Kai zu finden und einfach Spaß zu haben. Kurzum: Ein Klasse Sequel mit einer netten Story und zahlreichen denkwürdigen Momenten.