Endlich sind die Yo-Kai in Deutschland angekommen! Während in Japan in wenigen Wochen bereits der dritte Ableger erscheint, bekommen wir hierzulande schon bald den Erstling. Würdet ihr von mir verlangen, Yo-Kai Watch in einem Satz zu beschreiben, dann wäre das: Wie Pokémon, nur anders. Wo sind die Unterschiede zu den beliebten Taschenmonstern und was haben die beiden Spiele gemein? Das und ein wenig mehr erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Vor allem zu Beginn lassen sich Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielen kaum von der Hand zu weisen: Als kleiner Junge oder Mädchen – je nachdem, wofür ihr euch bei der Charaktererstellung entscheidet, wacht ihr in eurem Zimmer auf, geht ins Erdgeschoss für ein Gespräch mit der Mutti und macht euch im Anschluss auf in ein großartiges Abenteuer. Schon da fällt auf: Die deutsche Sprachausgabe ist absolut gelungen und weiß zu gefallen. Der vielleicht größte Unterschied zu Pokémon ist aber der, dass die Yo-Kai tatsächlich Geister der japanischen Kultur sind (vgl. Kami des japanischen Shintō. Die Gestalten, sie nicht nur Gegenstände, Tiere und auch Menschen verkörpern können, besitzen sogar die Möglichkeit, richtig zu sprechen. Und so haben die Entwickler mehr kreativen Freiraum als es die Pokémon mit ihrer Neuinterpretation von Tieren erlauben.

Worum es in Yo-Kai Watch geht, darf ich euch leider nicht verraten, aber so viel ist sicher: Nachdem ihr Whisper, einen ständigen Begleiter (wie Pikachu für Ash!) befreit habt, gilt es die Geheimnisse der vier Siegel und einer großen Bedrohung auf die Schliche zu kommen. Über Medaillen werden die rund 225 Yo-Kai „gefangen“ bzw. als Freunde gewonnen, um so für das eigene Team zu kämpfen. Wer also gegen sie kämpft, kann durch Geschenke – in Form von Leckerlis etwa – die Gegner bezirzen, damit sie sich euch nach dem Kampf anschließen. Die Yo-Kai sind in 8 Typen unterteilt, die natürlich verschiedene Stärken und Schwächen haben – und sehr interessant: Habt ihr im Radial-Menü zwei Yo-Kai gleichen Typs nebeneinander, gibt es nette Boni (mehr Angriffskraft, höheres Tempo, etc)!

Die namensgebende Uhr des Spiels, die Yo-Kai Watch, dient dabei nicht nur als nützliches Utensil, um die Zeit anzuzeigen oder im Kampf die Geister zu wechseln, sondern auch als praktischer Radar. In der oberen rechten Ecke könnt ihr in der Spielwelt nämlich versteckte Yo-Kai aufspüren und müsst sie dann unter Autos, auf Bäumen, in Büschen und so weiter und so fort aufdecken. Diese Minispiele sind ganz nett, nutzen sich aber mit der Zeit auch ab. Die große Spielwelt steht euch überdies nicht sofort zur Verfügung und wird durch verschiedene Tore versperrt. Je nach Güterklasse der Watch (von E bis S, letzteres ist der beste Rang) dürft ihr nur eine Handvoll Bereiche betreten.

Yo-Kai Watch – Frech, verspielt, genial

Wenn es etwas gibt, das mir an Yo-Kai Watch so richtig gut gefallen hat, dann sind es die namensgebenden Wesen und deren Persönlichkeiten. Während die Pokémon nämlich nur durch ihr Aussehen für Charme sorgen, tun es die Yo-Kai zusätzlich mit ihrer ganz eigenen Art. Tristine etwa ist ein schwabbeliger Mob, die Streit liebt und diesen unterhalb der Menschen fördert, während Petzmeralda die bittere Wahrheit ans Tageslicht bringt (Petze!). Die Interaktionen zwischen Mensch und Yo-Kai sind genau das, was den Reiz des Spiels ausmachen und wunderbar in den schicken Anime-Sequenzen zur Geltung gebracht werden.

Der wohl größte Unterschied zwischen Pokémon und Yo-Kai Watch ist aber das Kampfsystem. In beiden Spielen besitzt ihr zwar sechs Monster im Team, doch in Yo-Kai Watch könnt ihr die Wesen fliegend wechseln ohne eine „Runde“ zu verlieren. Ein rundenbasiertes System solltet ihr nicht erwarten, sondern viel mehr ein verstecktes ATB (Active-Time-Battle) aus früheren Final Fantasy-Spielen. Sprich: Je höher der Tempo-Wert eines Charakters, desto schneller kann dieser wieder angreifen. Attacken führen die Yo-Kais automatisch und ohne euer Zutun aus. Ihr könnt den Fokus auf einen Gegner und deren Schwachpunkte (v.a. Bei Bossen extrem wichtig!) setzen und Spezialangriffe ausführen lassen, bei denen es kleine Minispiele zu absolvieren gilt. Was ich dabei etwas störend fand: Diese Spielchen erfordern die volle Aufmerksamkeit – etwa Kreise drehen, Ballons platzen lassen oder Formen nachzeichnen – und so passierte es mir des Öfteren, dass eines meiner Tierchen währenddessen draufgegangen ist.

Die Bosskämpfe laufen dabei ein wenig anders ab als die normalen Auseinandersetzungen und hier muss ich deutliche Kritik loswerden: Der Schwierigkeitsgrad von Yo-Kai Watch ist sehr unausgeglichen. Während normale Kämpfe ein Witz sind und sehr passiv erledigt werden können, sind die meisten Bosskämpfe am Ende einer „Episode“ ein Drahtseilakt. In der riesigen Spielwelt lassen sich zwar Neben- – die aber zumeist auf Suchen und Finden von Yo-Kais oder Gegenständen beruhen – und wiederholbare Quests absolvieren, doch wer nicht ausgiebig levelt, wird definitiv eine harte Zeit haben.

Von Fusionen und Nebenaktivitäten

Yo-Kai Watch bietet aber nicht nur viele Neben-Quests und einen ordentlich Umfang von über 20 Stunden, sondern auch allerhand Nebenaktivitäten. So könnt ihr verschiedene Insekten fangen, angeln, geheime Orte entdecken und so weiter und so fort. Leider darf ich nicht verraten, was es hier als Belohnung gibt oder welche Späße das sind, aber so viel sei gesagt: Wer sich über die Geschichte hinaus mit der Welt des Spiels beschäftigt, bekommt zahllose weitere Stunden an Spielspaß serviert!

Eine dieser Features ist die Fusion. Damit lassen sich, wie der Name es vermuten lässt, nicht nur Art-gleiche, sondern auch ungleiche Yo-Kai-Paare miteinander verbinden, wodurch völlig neue Wesen entstehen können, die die besten Features der Originale übernehmen. Wer also alle 225 Yo-Kais besitzen will, wird also viel experimentieren müssen.

Ebenfalls recht cool ist, dass ihr euch als Yo-Kai-Wächter auf Streifzug machen könnt, um sogenannte Yo-Verbrecher zu fangen. Wie der Name suggeriert, handelt es sich dabei um verbrecherisch aktive Yo-Kais, die nur Unruhe stiften wollen. Erwischt ihr einen bestimmten Typen dabei drei Mal auf frischer Tat, gibt es einen Teil eines Passworts. Knackt ihr des Rätsels Lösung, wartet eine schicke Belohnung!

Gelegentlich gibt es auch einige Events im Spiel, unter anderem die sogenannte Schreckenszeit. Dabei gilt es vor einem mächtigen Oni zu fliehen und sich nicht entdecken zu lassen von den immer schneller vermehrenden Sucher-Onis. Nebenbei gilt es Schätze zu sammeln, die aber nur dann permanent ins Inventar wandern, wenn ihr auch sicher entkommt. Wer erwischt wird, verliert alle gesammelten Schätze.

Grafisch macht Yo-Kai Watch einen fabelhaften Eindruck und gehört zu den bestaussehenden Spielen für den Handheld. Die Animationen sind butterweich, die Umgebungen wirken sehr detailliert und die Anime-Sequenzen sind erste Klasse. Ein wahres Fest für die Augen. Auch der 3D-Effekt wurde richtig gut umgesetzt und so lassen sich die Tiefenunterschiede sehr deutlich festmachen und werden auch spielerisch ab und an genutzt. Übrigens: Die Front-/Rückenkamera des Handheld kommen ebenfalls zum Einsatz, wodurch sich Yo-Kai fangen oder zusätzliche Items erhalten lassen.

[blockquote cite=“Adam Smieja“] Ich kannte Yo-Kai Watch bislang nur vom Hören-Sagen und war mir nicht sicher, wie sich die „Kopie“ von Pokémon im Westen schlagen würde. Nachdem ich aber weit mehr als 20 Stunden damit verbracht habe, muss ich gestehen: Mir gefällt der Titel von Entwickler Level-5 um Längen besser als die inzwischen 20 Jahren alten Pokémon. Yo-Kai Watch ist charmanter, frecher, persönlicher und spielerisch auch attraktiver. Abgesehen von den kleinen Schwächen wie dem unausgewogenen Schwierigkeitsgrad sowie langweiliger Nebenquests oder dem unübersichtlichen Inventar gibt es keinen Grund, hier nicht zuzuschlagen.

Yo-Kai Watch ist DER Frühlings-Hit im Programm des Nintendo 3DS. Die exzellente deutsche Sprachausgabe, der tolle Grafikstil, der starke Sammeltrieb und vor allem das motivierende Gameplay haben mich so sehr gefesselt, dass ich am ersten Wochenende gleich zehn Stunden am Stück gezockt habe. Klare Kaufempfehlung für alle Altersgruppen!

