Ich habe für euch das deutsche Online-Casino „Wunderino“ getestet und möchte euch gerne von meiner Erfahrung und meinen Eindrücken berichten. Weitere Testberichte könnt ihr hier finden. 🙂

Die Anmeldung – weniger als eine Minute

Die Anmeldung ist ganz einfach und auch schnell getan. Ihr geht einfach oben über den Reiter „Registrieren“ und gebt alle nötigen Daten an, die Anmeldung ist kostenlos und dauert nicht mal eine Minute. Ihr bekommt auch direkt attraktive Bonis auf die ersten Einzahlungen, zu diesen kommen wir aber später noch.

Spielauswahl – hier wird jeder fündig





Die Auswahl ist sehr groß, so werdet ihr bestimmt auch fündig. Die Spiele sind aufgeteilt in Automaten, Live Casino, Jackpots, Klassiker und Tischspiele. Manche Spiele sind gekennzeichnet mit zum Beispiel einem Stern oder einer Flamme, diese sind entweder derzeit angesagt oder neu. So könnt ihr schnellere Auswahl treffen und beschäftigt euch nicht ewig mit der Auswahl eines Spieles.



Ich persönlich finde die Kategorie „Klassiker“ am besten, da sich dort die alten Klassiker befinden, mit denen ich angefangen habe zu spielen.

Die Live Casinos finde ich auch sehr interessant, da man hier mittendrin im Spiel ist und extra ein Mitarbeiter vom Casino bereitgestellt wird, der hautnah eure Wetten verarbeitet und das Spiel am Laufen hält.

Wunderino ist ein seriöses und kundenfreundliches Online Casino

Damit wirbt Wunderino. Die Daten ihrer Spieler sind 100 % vertraulich und werden nicht öffentlich gemacht. Über 100.000 Kunden vertrauen diesem Casino schon über Jahre, denn der Support ist allzeit verfügbar und kann einem immer weiter helfen. Zudem wird eine schnelle und sichere Auszahlung versprochen, bei der es bekanntlich auch noch keine Probleme gab.

Hier kommt ihr zur Website

Willkommensbonus, Einzahlungsprämie

Wie die meisten Online-Casinos hat dieses natürlich auch ein Willkommenspaket, das man nicht ablehnen möchte. Den Willkommensbonus hier finde ich äußerst attraktiv, denn man bekommt die ersten drei Einzahlungen vervielfacht.

Die erste wird vervierfacht, die zweite Einzahlung wird verdoppelt, und auf die dritte bekommt ihr zusätzlich nochmal 50 %! Und als wäre das nicht genug, bietet Wunderino euch die ersten drei Tage Freispiele für drei verschiedene Spiele. Ihr bekommt am Tag jeweils 10 Freispiele geschenkt.