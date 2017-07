Toukiden 2 8 Toukiden 2 8/10 Pros Open World bietet deutlich mehr Möglichkeiten

Sehr detailreiches Spiel...

Viele Waffen, Kombinationen und mehr zur Verfügung

Es gibt einiges zu tun von Anfang bis Ende

Großzügige Auswahl beim Charakter-Editor Cons Looten ist zeitaufwändig und nervig

Grafik könnte trotzdem etwas besser sein

In Toukiden 2 gilt es riesige Monster zu verhauen! Kommt euch das bekannt vor? Das kann es auch, denn das Spiel erinnert stark an Monster Hunter. Wem das noch nicht reicht, der darf nochmal beim Thema Open World die Ohren spitzen. Wir haben den Titel für euch getestet und unsere Eindrücke in den folgenden Zeilen festgehalten.

Toukiden 2 – Große Monster machen alles besser

Euer Abenteuer kann natürlich nicht ohne einen Helden starten. Zu Beginn erstellt ihr euch euren Charakter, wobei ihr eine großzügige Auswahl habt, um diesen zu designen. Manche Bärte und Frisuren sind zwar etwas fragwürdig, das soll dem Spielspaß aber nicht wehtun.

Nun kann es also für euch losgehen! Wer sich von Monster Hunter etwas im Stich gelassen gefühlt hat, wird hier getröstet. Denn Toukiden 2 gibt es für PlayStation 4, Vita und PC. Grafisch ist der Titel zwar nicht der schönste, jedoch ist die Umgebung sowie die Gegner sehr detailreich. Einer der wohl wichtigsten Änderungen dieses Teils ist die Open World. Das dürfte den Titel auch von Spielen wie God Eater absetzen.

Ihr landet nämlich mitten in einem Krieg zwischen der Menschheit und der Geisterwelt und müsst sogenannte Oni besiegen. Ihr als Dämonenjäger müsst euch also nicht mehr verstecken und könnt eurem Potenzial freien Lauf lassen. Bei einem Kampf gegen die Oni, landet ihr an einem euch fremden Ort und erhaltet Hilfe.

Traumjob Dämonenjäger

Diese Hilfe habt ihr nötig, denn ihr schließt euch den lokalen Dämonenjägern an und kriegt von diesen Hilfe im Kampf. Je weiter ihr kommt, desto mehr Optionen stehen euch zur Verfügung. Auch wenn das looten nervig ist, da es lange dauert, bringt euch das essenzielles Materialien zum Craften. Dadurch erhaltet ihr besseres Equipment. Das ist aber nicht das Einzige. Es gibt noch Haustiere sowie Schutzgeister, was viele Spieler erfreuen dürfte. Insgesamt bietet das Spiel durch diese ganzen Aspekte schon viel zu tun und dürfte euch lange an die Bildschirme fesseln.

Mit der zahlreichen Auswahl der Waffen und den Kombinationsmöglichkeiten, die es mittlerweile gibt, könnt ihr euren Gegnern also ordentlich einheizen. Darunter sind auch zwei neue Waffen, die es im vorherigem Teil nicht gab. Dazu gehören beispielsweise Schwert und Schild. Besonders Spaß macht es, wenn der Gegner deutlich größer ist als ihr. Dort könnt ihr euch austoben und gleichzeitig herausfinden, welche Schwächen diese haben. Lange müsst ihr auch nicht warten, denn solche Brocken sind überall.

Besonders mit Freuden und einer gut balancierten Truppe scheint dieser Titel umso besser zu sein. Daher empfiehlt es sich die Freunde mit ins Boot zu holen, um den Oni den Gar aus zu machen.

Fazit

Da ich schon länger nicht mehr an meinen Nintendo Konsolen gespielt habe, war Toukiden 2 für die PS4 auf jeden Fall ein Titel, der mich positiv überrascht hat. Der Monster Hunter Klon bringt viel mit sich. Es gibt ständig etwas zu tun und sorgt daher dafür, dass der Spieler immer auf Trab ist. Auch das es mittlerweile eine Open World gibt, hat sich gut auf das Spiel ausgewirkt und dürfte viele Leute in seinen Bann ziehen.