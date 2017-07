Nach langem Warten dürfen sich die Touhou-Fans freuen, denn das in Japan erschienene Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet ist endlich in HD bei uns verfügbar. Wie sich das Spiel so schlägt und was es mit sich bringt, erfahrt ihr im folgenden Test.

Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet – Bunte Schießerei

Zu allererst ist das Tutorial gefragt, welches kurz die Steuerung erläutert. Das ist auch besonders wichtig, da bei diesem Spiel die Action direkt losgeht. Von dort aus ist das erste Ziel der Story-Modus. Nach der Auswahl von einem der 9 Mädchen kann es dann losgehen. Relativ simpel wie die Story ist, versuche ich als Sakuya Izayoi für meine Meisterin etwas zu kochen und alles für das Abendessen vorzubereiten. Doch dazu kommt es nicht, da bei jedem einzelnen Versuch eine der restlichen Mädels dazwischen kommt und stört, wozu es zu einem Kampf kommt. So ähnlich sind leider auch die restlichen Stories und leider total langweilig.

Der Kampf wird dabei immer in derselben kreisförmigen Arena gehalten. Dort heißt es dann Best of 3. Mit bunten Projektilen verschiedenster Art ist es nun die Aufgabe den Gegner zu eliminieren. Manche Schüsse sind dabei wie ein kerzengrader Strahl, manche fliegen aber auch quer über die Karte. Daher ist es wichtig herauszufinden, wie sich der Gegner bewegt, um ihm den Weg abzuschneiden. Da irgendwann die ganze Karte voller Projektile ist, gibt es natürlich eine Ausweichmöglichkeit, bei der durch einen schnellen oder langsamen Dash der entscheidende Millimeter rausgeholt werden kann.

Je nach Charakter, gibt es verschiedene Projektile und Flugbahnen, sowie Nahkampfattacken, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Besonders wird das bei eurer Spezialfähigkeit deutlich. Sobald diese aktiviert wird, spammt ihr alles voll und versucht die gegnerischen HP auf 0 zu prügeln, wodurch ihr den Gegner extra Schaden zufügt, da die HP vom eigentlichen Kampf und der Fähigkeit getrennt sind. Nachdem die Kämpfe geschafft sind bekommt ihr jedoch erstmal sich immer wiederholende Sprüche zu hören, bevor es dann zur Belohnung in Form von Archievments geht, welche ziemlich schnell abgegrast werden können.

Touhou Genso Rondo: Bullet Ballet – Abwechslung?

Außerhalb der Story gibt es noch zwei weitere Modi. Einmal den Arcade sowie den Boss Modus. Innerhalb des Arcade-Modus kämpft ihr gegen so viele Charaktere wie möglich und versucht eine Winstreak mit euren Favoriten zu schaffen. Wem das über die Zeit zu langweilig wird, hat noch die Alternative, den Boss-Modus zu spielen, wo ihr praktisch nur eure Spezialfähigkeit nutzen dürft.

Da immer gegen Bots kämpfen auf Dauer zu eintönig und langweilig wird, hat CUBETYPE zumindest einen Onlinemodus eingebaut. Das ist auch nötig, da die anderen Modi praktisch alle dieselben sind und nur in kleine Teile des Gesamtkonzepts aufgespalten wurden. Hier dürft ihr euch wenigstens etwas austoben und könnt Online zeigen wer der Beste ist.

Fazit:

[blockquote cite=“Sina Jozi“] Nach einigen Stunden der Prügelei in allen Modi, hat das kämpfen zwar Spaß gemacht, jedoch bin ich etwas enttäuscht. Das Spiel an sich hat viel Potenzial, leider wird es über die Zeit schnell langweilig, wenn man nicht gerade dieses Genre verehrt oder nicht aufhören kann Online anderen Spielern einen auf den Deckel zu hauen.

[/blockquote]