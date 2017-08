Toby: The Secret Mine 7 Toby: The Secret Mine 7/10 Pros Abwechslungsreiche Level

Kontrastdesign à la Limbo

Forderndes Gameplay

Viele Rätsel Cons Relativ kurze Spieldauer

Unspektakuläre Story

Schneelevel

Bereits seit Oktober 2015 können PC-, Wii- und Xbox-Spieler mit Toby: The Secret Mine einen Platformer erleben, der nicht nur optisch stark an Playdeads Meisterwerk Limbo erinnert. Nun erscheint der Titel endlich auch auf der PS4. Wie uns das Spiel auf Sonys Konsole gefallen hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Noch vor wenigen Jahren waren gute Platformer nicht schwer zu finden. Helden wie Crash Bandicoot, Super Mario und Co durften in den meisten Gamerhaushalten nicht fehlen und gehörten fast schon zur Grundausstattung.

Heutzutage sieht das jedoch ein wenig anders aus. Der Videospielmarkt wird zunehmend von actionlastigeren Titeln oder Spielen mit Hollywood-reifem Storytelling und pompösen Cutscenes dominiert. Um als Platformer auch heute noch wirklich begeistern zu können, müssen Entwickler also tief in die Ideenschublade greifen. Mit Limbo gab das Entwicklerteam Playdead bereits eine gute Richtung vor. Nun erhofft man sich mit Toby: The Secret Mine ähnliche Erfolge zu erzielen.

Toby: The Secret Mine – Passt auf, wo ihr hintretet

In Toby: The Secret Mine schlüpft ihr in die Rolle des kleinen, aber mutigen Toby. Dieser lebt mit seinen Freunden in einem kleinen, friedlichen Dorf. Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem eine Gruppe böswilliger Kreaturen eure Freunde entführt. Nun liegt es an euch, die Schurken zu verfolgen, eure Freunde zu retten und die Bedrohung zu beseitigen. Eine recht unspektakuläre Story also.

Spielerisch erwartet euch dabei genau das, was man von einem Platformer erwarten würde. Durch insgesamt 21 relativ kurze Level hüpft ihr euch durch gefährliche Umgebungen und diverse Fallen. Diese sind oftmals so gut versteckt, dass es nicht verwunderlich ist, wenn ihr an der ein oder anderen Stelle ein paar Versuche mehr benötigt. Mal überseht ihr einen Hinterhalt, wodurch ihr mit Pfeilen gespickt werdet. Ein anderes Mal schätzt ihr das Timing eurer Sprünge falsch ein und landet in einer Stachelgrube.

Solange ihr eure Umgebung jedoch genau beobachtet und nicht überstürzt handelt, bleibt der Schwierigkeitsgrad von Toby: The Secret Mine überwiegend fair. Ich selbst habe es fertig gebracht, geschlagene 151 Mal den Löffel abzugeben, bevor ich mit den Credits belohnt wurde. Ein Deathcounter im Hauptmenü zählt dafür fleißig jeden Tod von euch mit. Darüber hinaus könnt ihr hier einzelne Level gezielt auswählen, um diese erneut zu spielen.

Auf eurer Reise, findet ihr dabei nach und nach eure Freunde, welche ihr kurzerhand aus ihren Käfigen befreien könnt. Dafür müsst ihr in der Regel kleinere Rätsel oder Sprungpassagen absolvieren. Diese sind jedoch auf den ersten Blick nicht immer zu sehen. Oftmals verrät euch etwa ein leises knarzen des Bodens, dass ihr euch auf einem Holzbrett befindet, welches ihr mit ein wenig Mühe zerbrechen könnt. An anderer Stelle werdet ihr feststellen, dass manche Wände nicht so solide sind, wie sie scheinen. So oder so müsst ihr sehr aufmerksam sein, um all eure Freunde zu finden.

Toby: The Secret Mine – Platformer mit Kontrast

Optisch erinnert Toby: The Secret Mine stark an sein geistiges Vorbild Limbo. Während der Hintergrund von Level zu Level eine andere Farbe annimmt, bleibt das Hauptgeschehen überwiegend schwarz. Durch den starken Fokus auf die Kontraste, sind manche Rätsel nicht immer gleich als solche zu erkennen. Ein vermeintlicher Ast im stellt sich als Hebel heraus, Der unnütze Steinblock ist doch eine bewegbare Holzkiste und die Wand vor euch stellt sich als Schatten heraus, durch den ihr einfach hindurch spazieren könnt. Was anfangs noch etwas verwirrend sein kann, fällt euch bei zunehmender Spieldauer immer leichter. Genau wie bei Limbo funktioniert das Prinzip also recht gut.

Auch die Leveldesings sind an und für sich gut gelungen. Eure Reise führt euch durch verlassene Wälder, Einöden und Minenschächte. Auch wenn der thematische Zusammenhang zwischen den verschiedenen Levels sich mir nicht ganz erschließt, bin ich dennoch positiv vom Abwechslungsreichtum überrascht. Lediglich die Schneelevel haben mir persönlich nicht zugesagt.

Auch wenn ich prinzipiell nichts gegen Schneelevel einzuwenden habe, so ist die Umsetzung dieser in Toby: The Secret Mine eher schlecht als recht gelungen. Grund dafür ist vor allem genau der Fokus auf Kontraste, der das Spiel auszeichnet. Für die Schneelevel hat man sich nämlich kurzerhand entschieden, sämtliche Schwarztöne durch Weißtöne zu ersetzen. Was zunächst naheliegend und logisch klingt, ist jedoch unheimlich anstrengend für die Augen und macht die Sprungpassagen nur noch schwieriger zu timen.

Fazit

Toby: The Secret Mine ist ein gelungener Platformer, welcher sich bewusst an erfolgreichen Titeln wie Limbo orientiert. Der Fokus auf Kontraste funktioniert größtenteils sehr gut, auch wenn die Umsetzung mancher Level nicht ganz so gut gelungen ist. Die einzelnen Level sind fordernd und bieten abwechslungsreiche Rätsel. Der Schwierigkeitsgrad bleibt dabei jedoch fair.