The Walking Dead: A New Frontier 7 The Walking Dead: A New Frontier 7/10 Pros Gute Inszenierung

Spannende Wendungen

Harte Entscheidungen zu treffen …

Charaktere entwickeln sich gut weiter Cons … die aber ultimativ keinerlei Auswirkung auf den Verlauf der Story haben

Spielerischer Anteil nach wie vor sehr gering

Grafikfehler und ulkige Gesichtsanimationen

Die kürzeste aller bisherigen Episoden

Im Test weiß die vierte Episode von The Walking Dead Season 3 mit weiteren harten Entscheidungen zu gefallen. Allerdings wird immer deutlicher, dass Entscheidungen keine oder nur marginale Auswirkungen auf den Verlauf der Story haben. Javier hingegen hat es ganz und gar nicht einfach. Egal wofür er sich diesmal entscheidet, irgendwer muss leiden. Wie sich die vorletzte Episode der dritten Staffel spielt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Wie immer zu Beginn des Textes ein Hinweis: Wenn ihr Episode 1 bis 3 bis heute nicht gespielt habt: Spoiler voraus! Zu The Walking Dead S3 Episode 4 verrate ich natürlich keinerlei Spoiler, sondern bleibt recht oberflächlich, was die Story angeht. Bevor die vierte Episode aber wirklich beginnt, gibt es einmal mehr ein Flashback zu früheren Zeiten. Dabei sehe ich, wie Javier und sein Bruder David Baseball üben. Javier scheint ein Profi gewesen zu sein und kann einem Fan einen Gefallen tun. David enthüllt, dass er zurück zum Militär will. Unterstütze ich den Bruder? Oder sage ich ihm meine Meinung? Diese Antworten wirken sich auf die späteren Ereignisse der Episode aus, zumindest zwischenmenschlich.

The Walking Dead – Es passiert sowieso

Javier und seine Gruppe haben die Geheimnisse der New Frontier aufgedeckt. Und nun liegt es an ihnen, Joan zur Rechenschaft zu ziehen. Doch die Anhänger sind so gar nicht davon überzeugt und es kommt zum Eklat. Wie ihr die Sache am Ende auflöst, klingt nach einer spannenden Sache. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Entscheidungen am Ende der Episode keinerlei Auswirkung auf die Ereignisse des Finales haben werden. Dennoch kann die rund 90 Minuten lange Episode die Weichen für ein spannendes Finale stellen.

Zudem zeigt sich, dass bisherige Entscheidungen der Story überhaupt keinen Einfluss auf den Verlauf haben. Wenn ihr beispielsweise in Episode 3 den New Frontier Schergen getötet oder zum Zombie habt mutieren lassen, dann findet ihr ihn diesmal wieder. Oder erinnert ihr euch an den Kumpel von Tripp, den ihr in Episode 2 habt erschießen können? Nun, es stellt sich heraus, dass auch diese Entscheidung völlig irrelevant für den Verlauf der Handlung war. Stattdessen dienen sie lediglich dem Beziehungsdrama untereinander.

Immerhin gibt es spielerisch etwas mehr zu tun als in Episode 3. Ganze zwei Mal dürft ihr nämlich Umgebungen absuchen und sehr simple Rätsel lösen. Aber das Gameplay des Spiels spielte schon immer eine hinten angestellte Rolle, daher ist das verzeihlich. Dafür bekennen die Charaktere mehr Farbe und werden gut entwickelt. Und am Ende bleibt ein fieser Cliffhanger, der die Wartezeit auf das Finale unerträglich macht.

Optisch muss ich aber etwas meckern: Die Gesichtsanimationen in der vierten Episode wirkten oftmals sehr komisch und unnatürlich. Die Inszenierung hingegen bleibt auf einem hohen Niveau. Zudem bemerkte ich Probleme bei der Soundabmischung, wenn es zu Entscheidungen kam und die Musik plötzlich wechselte.

Bisherige Episoden im Test:

1. & 2. Episode

3. Episode

Fazit:

Wenn es etwas gibt, was mir Episode 4 deutlich vor Augen geführt hat, dann ist es die Tatsache, dass Entscheidungen fast keinen Einfluss auf die Story haben. Bringe ich Person A um oder nicht? Am Ende vom Tag spielt es keine Rolle. Das ist im höchsten Maße enttäuschend für ein Spiel, das sich auf die Fahne schreibt, dass meine Entscheidungen die Geschichte vorantreiben. Immerhin: Die Inszenierung ist gut und die Charaktere werden sehr gut entwickelt. Ich weiß auch: In Javiers Haut will ich nicht stecken. Auch wenn die Entscheidungen a posteriori egal sind, für diesen einen Moment fiel es mir hin und wieder sehr schwer.

Hinweis: Diese Wertung bezieht sich ausschließlich auf diese eine Episode, nicht aber auf das ganze Produkt!