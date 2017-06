The Legend of Zelda: Breath of the Wild 10 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 10/10 Pros Fantastische Grafik

Riesige, lebhafte Spielwelt

Superber Soundtrack

Titanen-Dungeons genial

Starkes Crafting-System

Links neue Fähigkeiten bieten viele neue Optionen

Zahlreiche Waffen mit unterschiedlichen Spielstilen

Zahllose, spannende Nebenquests …

Tolle Story mit vielen Hintergrundinformationen

Sehr gute englische/japanische Sprecher Cons … wobei einige simple Botengänge sind

Steuerung nicht immer präzise

Kamera muss zu oft nachjustiert werden

Schlechte deutsche Sprachausgabe

Schreine zu einfach

Im Test überragt The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einer gigantischen, malerischen Spielwelt und einem wegweisenden Gameplay. Kritik muss es sich hingegen für die schwache deutsche Sprachausgabe, seine unpräzise Steuerung und teilweise zu einfachen Schreinen gefallen lassen. Warum es dennoch das beste Spiel der Reihe nach Ocarina of Time ist, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Wenn ihr euch noch an The Legend of Zelda: Ocarina of Time erinnert – was war euer erster Gedanke, als ich zum ersten Mal die große, weite Welt von Hyrule betreten habt? Also raus aus dem Dorf Kakariko raus seid? Ich jedenfalls war absolut überwältigt derer Dinge, die ich nun frei Schnauze tun konnte. Damals aber gab es noch viele Einschränkungen. Die Wege waren mir vorbestimmt, ich musste zuerst ins Schluss Hyrule, um anschließend Goron City zu besuchen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild hingegen lässt mir nach einem kurzen Intro bereits die freie Wahl.

Nachdem Link aus seinem hundert Jahre langen Schlaf erwacht, ist die Verheerung Ganon (Calamity Ganon) bereits auf dem besten Weg, das gesamte Land in Dunkelheit zu verschlingen. Lediglich Prinzessin Zelda kämpft gegenwärtig und seit 100 Jahren gegen das Monstrum. Im Rahmen der rund 16-20 Stunden langen Haupt-Quest erfahrt ihr allerhand Hintergrundinformationen zur gesamten Reihe und dem Spiel. In welche Zeitlinie der neueste Ableger passt, verrate ich nicht. Aber so viel sei gesagt: Es gibt da so einige Überraschungen! Übrigens: Wenn ihr es wirklich darauf anlegt, dann könnt ihr die Haupt-Story nach 10 Stunden beendet haben. Dann aber verpasst ihr tatsächlich alles andere vom Spiel. Und das wäre eine Schande, denn die Entwickler haben extrem viel Liebe ins Detail gesteckt.

Im Rahmen der Haupt-Quest trefft ihr auf viele alte Bekannte. Die Goronen, Zora, andere Hylianer, Impa und Konsorten. Es gilt, die vier Titanen zu befreien und sie in den Kampf gegen Calamity Ganon zu schicken. Zudem versucht Link seine verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen. Wie das geschieht, darf ich aber leider nicht sagen. Es könnte aber etwas mit seinem Artefakt, dem Shiekah Stein, zu tun haben.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Frischer Wind

Spielerisch haben sich die Entwickler bei Nintendo rund um Eiji Aonuma allerhand Neuheiten einfallen lassen. Zwar mögen diese innerhalb der Spielebranche und allen voran im Action-Adventure/ARPG-Sektor nichts Neues sein. Für die Zelda-Reihe hingegen sind sie bahnbrechend. Erstmals umarmt die Reihe das Open-World-Prinzip in seiner vollen Gänze. Sobald ihr die Prüfungen des „Alten Mannes“ (Identität der Redaktion bekannt!) bestanden habt, habt ihr frei Wahl, die gigantische Welt von Hyrule zu bereisen.

Ob ihr also zuerst den Zora helft oder euch direkt zum Vulkan aufmacht, um denen Goronen zu helfen – es liegt ganz bei euch. Natürlich steht es euch auch völlig frei, zuerst sämtliche Schreine zu absolvieren. Diese Schreine sind Prüfungen der alten Göttin Hyla und pro Abschluss bekommt ihr ein Abzeichen. Habt ihr vier davon, könnt ihr an einer Statue der Göttin entweder mehr Ausdauer erhalten oder einen zusätzlichen Herzcontainer erwerben. Natürlich bekommt ihr die Herzcontainer auch von Bosskämpfen in den rundum erneuerten Dungeons, die sich völlig anders spielen als in sämtlichen Ablegern der Zelda-Reihe. Und wenn ich Dungeons sage, dann meine ich „Dungeons“. Warum? Das lest ihr wenige Zeilen weiter unten.

Doch nicht nur die spielerische Freiheit ist das, was The Legend of Zelda: Breath of the Wild so frisch wirken lässt. Die Tatsache, dass Link nun frei klettern und springen kann, ist sehr willkommen. Zudem dürft ihr allerhand Gegenstände von besiegten Feinden looten – und zwar was das Zeug hält. Dennoch stört das Limit an Waffen sehr schnell. So lassen sich beispielsweise nur vier Schilder, fünf Bögen und eine Handvoll Waffen gleichzeitig tragen. Zwar verlieren diese an Haltbarkeit und Zerbrechen, aber oftmals gilt es irgendwelche Ausrüstungsteile wegzuwerfen, weil ihr marginal bessere Items gefunden habt. Unbegrenzt viel Platz habt ihr dagegen bei den Lebensmitteln.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Cooking Mama meets Zelda meets Assassin’s Creed

Mit den ganzen Lebensmitteln könnt ihr natürlich allerhand Gerichte kochen. Wenn ihr die korrekten Ingredienzen miteinander vermischt, bekommt ihr auch starke Boni. Nutzt ihr etwa einen (oder mehrere) Glutlinge, um euer Fleisch die richtige Würze zu geben, dann freut ihr euch über den Schutz vor Kälte für eine bestimmte Zeit. Je stärker das Lebensmittel, desto besser und länger hält der Schutz. Auf meiner Reise durch das Spiel, die nach Abschluss der Hauptstory exakt 107 Stunden zählt, habe ich ungefähr 100 verschiedene Gegenstände gefunden. Die Menge an Rezepten im Spiel ist auch gewaltig und Erfindernaturen dürften ihre helle Freude haben, coole Gerichte oder starke Medizin herzustellen.

Während ihr durch die große, weite Welt von Hyrule wandert oder auf dem Rücken eines Pferdes trabt, dann seht ihr auch die großen Türme. Sobald ihr die Dinger erklimmt, schaltet ihr Teile der Map frei. Das funktioniert genauso wie in Assassin’s Creed. Der Unterschied zu Zelda ist allerdings, dass hier tatsächlich nur die Map enthüllt wird. Alles andere müsst ihr dann schon selbst finden. Nintendo gibt euch nämlich keinerlei Hinweise auf der Map, wo irgendwas sein könnte. Die Entwickler wollen, dass ihr die Welt erkundet, einzigartige Szenerien entdeckt. Und bei mir hat das wunderbar funktioniert.

Ich habe mich so oft in den Wäldern, Dünen oder Stränden verloren, weil mein Shiekah Stein piepte. Wenn das Ding piept, signalisiert es mir wahlweise einen in der Nähe befindlichen Schrein oder ein von mir ausgewähltes Objekt, wonach das Artefakt suchen soll. Übrigens: Schleichen kann Link neuerdings auch, wodurch auch Teile von Metal Gear Solid angerissen werden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Schere, Stein, Papier

Doch die wichtigste Frage habe ich noch gar nicht gestellt: Wie spielt sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild eigentlich? Die Antwort darauf sollte euch nicht wundern: Es ist ein Traum. Abgesehen von einer sehr unpräzisen Gyro-Steuerung für Pfeil und Bogen (lässt sich abschalten), reagiert mir die Kamera etwas zu eigenwillig. Oftmals musste ich umständlich nachjustieren, weil es einfach nicht gepasst hat. Das Problem besteht amüsanterweise aber schon seit Ocarina of Time. Doch abgesehen davon gibt es viele verschiedene Spielstile.

Einerseits könnt ihr ganz klassisch mit Schwert & Schild spielen, sofern ihr diese Ausrüstung gerade dabeihabt. Andererseits steht es euch frei, Lanzen, Hellebarden, Äxte und viele andere Totmacher zu verwenden. Selbst Hammer, die größer als Link selbst sind, dürft ihr schwingen. Natürlich seid ihr bei den Zweihändern sämtlichen Attacken ziemlich schutzlos ausgeliefert. Vor allem in den späteren „Dungeons“, wo ihr Feuerspuckern mit einem Schild den Garausmachen müsst, eignen sich die dicken Kolben eher weniger.

Grundsätzlich greift ein recht simples, aber nettes Schere-Stein-Papier-Prinzip. Alle Feinde haben eine besondere Schwäche, die es herauszufinden und auszunutzen gilt. Da euch The Legend of Zelda: Breath of the Wild schon zu Beginn sämtliche Spielzeuge (Magnet-, Bomben-, Zeitstopp und Cyrostase-Modul) in die Hand drückt, bauen die Schreine sowie „Dungeons“ eben darauf auf. Manchmal müsst ihr auch an spezielle Orte, um einige Pfeile zu finden. Wenn ihr etwa den Titan „Vah Ruta“ (ein mechanischer Elefant) lähmen wollt, müsst ihr zunächst Elektropfeile von einem hohen Berg holen. Warum dort? Weil da jemand wohnt, der sich bestens damit auskennt.

Die Bosse in The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind anspruchsvoller als zuvor, da es keine eindeutige Lösung mehr gibt. Stattdessen ist auch hier euer Einfallsreichtum gefordert. Spaß macht die Sache in jedem Fall!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Von Titanen und Schreinen

Wollen wir also endlich mal über die Titanen und Schreine sprechen. In welcher Reihenfolge ihr die Titanen angeht, ist vollkommen euch überlassen. Ich fing beispielsweise mit dem Elefanten Vah Ruta an. Ob ihr aber zuvor einen anderen gemacht habt, spielt keine Rolle. Um Ganon anzugreifen, solltet ihr alle vier besitzen. Jeder übernommene Titan gewährt euch einen starken Buff. Vah Ruta beispielsweise ist eine Art „Feen-Bonus“. Damit ist es euch erlaubt, ein Mal zu sterben. Besitzt ihr darüber hinaus eine Fee im Gepäck, dürft ihr sogar nochmal draufgehen bevor der richtige Bildschirmtot einsetzt. Natürlich kommt der Bonus des Elefanten mit einem Cooldown, der rund eine bis zwei Stunden in Echtzeit beträgt.

Wie übernehmt ihr die Kontrolle über die Titanen? Nun, das sind eben die neuen „Dungeons“. Die Dinger sind riesig und bilden das altbekannte Gameplay-Schnipsel von früher ab. Ähnlich wie in Shadow of the Colossus von Team ICO sind die Bosse die „Level“. Im Inneren von Vah Ruta gilt es etwa verschiedene Mechanismen zu aktivieren, um den bösen Geist im Inneren freizusetzen und zu erledigen. Die kniffligen Rätsel erfordern einiges an Denkleistung und die Mechaniken innerhalb der Titanen/Dungeons sind ungemein smart und abwechslungsreich. So gilt es bei Elefanten mit seinem Rüssel zu spielen, um verschiedene Mühlen in Bewegung zu bringen. Zudem könnt ihr das Ding besteigen und euch so einen Überblick verschaffen. Ein Highlight sind die Titanen in jeder Instanz.

Dagegen sind die Schreine etwas enttäuschend. Die kurzen Intermezzos gestalten sich als eher anspruchslos, da die Lösung oftmals nach dem ersten Hinsehen klar ist. Alternative Wege gibt es hierbei nicht, nur eine Bonus-Truhe mit moderat starker Waffe.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nebenquests, Verbesserungen & mehr

Auf dem Weg durch die grünen Landschaften, endlos wirkenden Dünen oder eisigen Berge trefft ihr immer wieder auf Reisende oder Dörfer. Dort erwarten euch auch verschiedene Nebenaufgaben, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. So helft ihr einem eher zu coolen Typen für diese Welt dabei, ein etwas dubioses Geschenk für seine Angebetete zu finden. Oder ihr rettet Menschen vor den vielseitigen Monstern im Spiel, die euch dann mit Rubinen und anderen Goodies belohnen.

Überdies findet ihr nur so auch einige Feen-Schreine, an denen sich etwa die Ausrüstung verbessern lässt. Schmeißt also die antiken Schrauben und Co nicht weg, denn sie können durchaus nützlich sein! Tragt ihr darüber hinaus auch Set-Items, bekommt ihr verschiedene Boni nach der Aufwertung spendiert. Das Schleichset etwa lässt euch quasi unsichtbar wirken. Dagegen schütz euch ein warmer Wams vor der Kälte. Mit den verschiedenen Mineralien im Spiel lassen sich verschiedene Waffen herstellen oder auch die Kleidung umfärben. An Personalisierung spart man neuerdings auch bei Nintendo und The Legend of Zelda nicht.

Die Möglichkeiten, sich seine Zeit in Hyrule zu vertreiben sind riesig. Und an jeder Ecke findet ihr irgendwas Interessantes. Seien es versteckte Bosse oder das sagenumwobene Master Schwert. Grafisch macht The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen fantastischen Eindruck auf Nintendo Switch. Dabei wird das Spiel im TV-Modus in 900p und im Handheldmodus in 720p dargestellt. Die Bildrate ist weitestgehend stabil, rutscht aber merklich dann ab, wenn Depth of Field in Kämpfen zum Einsatz kommt.

Kritik muss sich das Spiel für die – meiner Meinung nach – schlechte deutsche Sprachausgabe gefallen lassen. Allen voran Zelda und Mipha klingen schrecklich im Vergleich zu ihren englischen oder gar japanischen Sprecherinnen. Der Soundtrack dagegen ist über jeden Zweifel erhaben.

Fazit:

Knapp 2000 Wörter zählt dieser Artikel inzwischen. Und ich habe trotzdem nur die Oberfläche angekratzt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist gigantisch, episch. Ach, es ist schlicht jedes bekannte Superlativ. Aber es ist vor allem eines: Ein Meisterwerk.

Eiji Aonuma und sein talentiertes Team haben die besten Features der Action-RPGs und Action-Adventures der letzten zehn Jahre genommen und ins Spiel gebracht. Die freie Wahl beim Erfüllen der Missionen, die endlos wirkenden Möglichkeiten beim Crafting oder die tollen Titanen-Dungeons – alles wirkt so ungemein frisch. Und doch ist das typische Zelda-Feeling da. Aufgrund der zahllosen Neuerungen fühlte ich mich persönlich zurück in die Zeit von Ocarina of Time versetzt. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal die Genialität dieses Spiels erlebt.

Nintendo Switch – und auch die Wii U – bekommen ein brillantes Spiel, das problemlos in einem Atemzug mit dem Gamechanger Ocarina of Time genannt werden darf. Und muss! The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist die neue Referenz im Genre und der vermutlich beste Launch-Titel aller Zeiten. Ein Spiel, das man gespielt haben muss. Hut ab, Nintendo.