Bevor Youtube, Streams und VideoOnDemand Einzug in unsere Heime erhielten, war das wochenendliche Morgenprogramm der Kinder und Jugendlichen klar vom Fernsehprogramm geprägt. Es gab Cartoons zu gucken und davon eine Menge. Viele der wirklich guten kamen dabei aus dem Hause Disney und so war es auch nie verwunderlich, dass viele Videospiele über die Helden der Serien veröffentlicht wurden (Und bis heute veröffentlich werden). Gerade Remakes wie das letztes Jahr erschienene Ducktales zeigen, dass nach wie vor großes Interesse an den Charakteren und Spielwelten besteht. Mit der The Disney Afternoon Collection legt Capcom jetzt eine gute Hand voll eigener Entwicklungen aus den Neunzigern neu auf.

Damals waren Disney-Spiele aus dem Hause Capcom für Nintendos Konsolen so gewöhnlich wie heute Free2Play-Spiele und jeder Spieler über 20 hatte sicherlich mal eines davon in den Händen. Die Afternoon Collection bringt nun Duck Tales (1 und 2), Talespin, Darkwing Duck sowie Chip’n’Dale Rescue Rangers (1 und 2) neu heraus und zwar für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One. Die Switch (und auch WiiU) gehen trotz ursprünglicher Nintendo-Affinität der Spiele leer aus. Wie haben die Kollektion unter die Lupe genommen und versucht im Test möglichst unvoreingenommen zu berichten.

The Disney Afternoon Collection – Eine Zeitreise voller Frust

Meine ersten Gedanken beim Starten der The Disney Afternoon Collection: Wow, die Spiele sahen vor 25 Jahren wirklich noch anders aus, ich habe sie vor allem ganz anders in Erinnerung. Doch dieser Gedanke wird sehr schnell abgelöst von einem sehr frustrierenden: Wow, waren die Spiele vor 25 Jahren schwer! Heute hat man sich so sehr an Assistenten, Tipps, Auto-Aim und generell sehr weichgespülte Spiele gewöhnt, so dass die bockschweren Spiele der Neunziger ganz in Vergessenheit geraten sind. Damals musste man noch sowohl technisch als auch kopfmäßig einiges drauf haben, um irgendwann die Credits vor sich laufen zu sehen. Der Vorteil: Die Steuerung ist auf den Punkt genau, die Kollisionsabfrage stimmt perfekt. Die Spiele sind nicht unfair, lediglich sehr schwer. Und daher wird der anfänglich aufgekeimte Frust auch schnell in Motivation und Ehrgeiz umgewandelt. Ich fühle mich nicht verärgert und überfordert, sondern gut gefordert und vor eine Herausforderung gestellt.

Um auch neuere Spieler bei der Stange zu halten, helfen immerhin die Speicher-Funktion und die Rückspielfunktion, die ihr nach Fehltritten einsetzen könnt, um einen Part noch einmal zu probieren. Beide helfen enorm, sind allerdings in den neuen Modi Bosslauf und Zeitangriff nicht verfügbar. Und gerade in diesen beiden Modi könnt ihr euch mit anderen Spielern Messen, ihnen in der Bestenliste den Rang ablaufen, ihre Versuche ansehen und sogar gegen deren Geister antreten. Das motiviert ungemein, besonders wenn ihr nach ein bisschen Herumprobieren ein oder zwei der Spiele als eure Lieblinge für euch entdeckt habt.

The Disney Afternoon Collection – Fanservice nach 25 Jahren

Zusätzlich zu den reinen Spiele-Portierungen gibt es auch einen Haufen kleiner Extras freizuspielen. Es warten die Soundtracks, Scans der Original-Cover oder auch Artworks auf euch. Insbesondere die Soundtracks sind dabei spannend, der Neunziger-Videospiel-Sound ist nämlich hervorragend gealtert und erfreut noch heute, beispielsweise als origineller Klingelton.

Zusätzlich zu den spielerischen Komfort-Neuerungen könnt ihr auch die Bildoptionen ausführlich anpassen und so durch das verstellen der Aspect Ratio oder auch dem Hinzuschalten von Bildfiltern einen modernen oder einen ehr originalen Look erreichen.

Fazit:

Mit der Disney Afternoon Collection hat Capcom gezeigt: Nur weil die Spiele 25 Jahre auf dem Buckel haben, sind sie noch lange nicht veraltet. Noch heute fesseln die Klassiker nach wenigen Minuten fest an den Bildschirm, fordern und motivieren die Spieler und geben ein enormes Stolz-Gefühl wenn man sie tatsächlich mal durchspielt. In einer Branche, die seit Jahren immer mehr in Richtung der Einsteigerfreundlichkeit gegangen ist (nicht selten auf Kosten der wirklich ambitionierten Spieler), sorgt eine solche Remake-Kollektion für frischen Wind und erfreut nicht nur Fans der ersten Stunde. Ein lohnenswerter Kauf und sei es nur als Geschichtsunterricht für die etwas jüngeren Spieler.