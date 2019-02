Wir haben für euch den Spin Casino Test gemacht und möchten hier von unseren Eindrücken und Erfahrungen berichten. Die Bezeichnung Spin Palace Casino trifft es bei diesem Onlinecasino schon ganz gut, denn die Kollektion an Slots ist bombastisch. Wer gerne an Microgaming Spielautomaten spielt, findet hier ein regelrechtes Slot-Paradies und das SpinCasino ruft die beliebtesten und aktuellsten Automatenspiele auf.

Die Casinospiele im SpinCasino

Das Top Angebot an Slots lässt jedes Gamblerherz höher schlagen. Im Spin Palace Onlinecasino habt ihr eine riesige Auswahl modernster Video-Slots, progressive Jackpots, Video-Poker, Tischspiele wie BlackJack, Roulette und vieles mehr. Selbstverständlich müsst ihr im Spin Palace nicht auf Live-Casino Spiele verzichten, denn Hold'em, Roulette, Dreamcatcher, BlackJack, Bacarrat und mehr sind auch als Liveversion mit echten Live-Dealern verfügbar. Selbst Sportbegeisterte kommen im Online Casino von spincasino.com voll auf ihre Kosten, denn in einem separaten Bereich für Sportwetten könnt ihr eure Wetten auf verschiedenste Sportarten platzieren.



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

Eure Anmeldung im Spin Casino

Die Anmeldung bei SpinCasino.com ist vollkommen unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt. Nach eurer Registrierung könnt ihr im Spin Palace Casino viele Slots kostenlos spielen und ausprobieren. Eine Echtgeld Einzahlung ist dafür nicht zwingend notwendig. Dennoch wichtig: Im Spincasino habt ihr eine Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten wie beispielsweise Kreditkarten, Webwallets und Debitkarten. Auch ohne vorherige Bargeld-Einzahlung könnt ihr mit dem Glücksrad, das ihr oben in der Kopfleiste findet, Sofortgewinne abstauben. Worauf wartet ihr noch? Wechselt ins Spin Casino und versucht euer Glück!

Der Willkommensbonus SpinCasino Online

Wenn ihr eure Anmeldung bei Spin-Casino abgeschlossen habt, stehen euch immer wieder neue Einzahlungs-Angebote, Bonusse und Freispiel-Aktionen zur Verfügung. Einen Willkommensbonus, im Sinne von Bonus für die Registrierung, gibt es bei Spin Palace nicht. Das ist aber nicht schlimm, denn ihr bekommt täglich ein neues Angebot. Die neuesten Specials und Promotionen findet ihr immer in der Casino-Lobby. Falls ihr Infos zu den Aktionsangeboten braucht, dürft ihr gerne den Support bei spincasino.com kontaktieren, der rund um die Uhr bereit ist, eure Fragen zu beantworten.

Im Spin Palace Casino mit Handy und Tablet spielen

Wer mit dem Handy oder Tablet sein Glück an einem der vielen Slots versuchen will, kann das im Onlinecasino Spin Palace zu jeder Tages- und Nachtzeit tun. Die Casinospiele sind für Android, iPad 3, iPhone 5 optimiert, lassen sich aber auch mit anderen Mobilgeräten spielen. Eine spezielle MobileApp oder ein Download werden nicht benötigt. Startet mit eurem Smartphone direkt im Browser durch und lasst euch überraschen, wie reibungslos alles läuft und wie einfach die Navigation ist.

Der Support bei Spin-Casino

Das Support-Team im Spin Palace Casino ist lobenswert. Zum einen steht es euch rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite und zum anderen sind die Mitarbeiter bestens geschult und dementsprechend kompetent. Demnach ist schnelle Hilfe bei Problemen garantiert. Den Kundendienst erreicht ihr über euer Benutzerkonto. Des Weiteren sind dort auch die FAQs untergebracht, die bei manchen Unklarenheiten schnelle Hilfestellung geben.