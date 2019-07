Das SpicySpins Casino ist einer der absoluten Newcomer am Horizont der Online Casinos. Es ging Anfang 2019 an den Start und wir haben direkt einmal getestet, ob es wirklich so heiß ist wie der Name verspricht. Die umfangreiche Spieleauswahl beruht auf der Software der besten Spieleschmieden der Casinobranche. Ein feuriges Spielvergnügen ist also gesichert, denn hier ist garantiert für jeden das passende Casino-Spiel zu finden.

Euer Bonus im SpicySpins Casino



Das Spicy Spins Casino hat für alle Neumitglieder einen sehr interessanten Bonus in petto. Für eure Registrierung habt ihr das Privileg in den Genuss des € 1.200 Willkommensbonus zu kommen. Zusätzlich zu dem Bonusguthaben, das auf die ersten vier Einzahlungen aufgeteilt wird, erhaltet ihr bei der letzten Zahlung noch mal 150 Freispiele für Betsoft-Automatenspiele dazu.





Der Bonus wird folgendermaßen aufgesplittet:

1. Einzahlung 300% bis 200 €

2. Einzahlung 300% bis 400 €

3. Einzahlung 200% bis 400 €

4. Einzahlung 100% bis 200 € + 150 Freespins

Bonusbedingungen

Im Interesse des fairen Spiels unterleigt das Bonusguthaben gewissen Umsatzbedingungen. Diese findet man bei jedem Bonus und in jedem Casino. SpicySpins sieht eine 40-fache Durchspielbedingung der Einzahlung und des Bonusbetrags vor, bevor ihr euch Gewinne auszahlen lassen könnt. Das heißt, dass ihr beide Beträge vierzig Mal beim Spielen einsetzen müsst. Erst dann wird Bonusguthaben bzw. Gewinnguthaben in Barguthaben umgewandelt und ihr könnt die Auszahlung beantragen.

>>> Jetzt das SpicySpins Casino besuchen und kostenlos testen! <<<