Das Slotilda Online Casino ist noch relativ neu und in deutscher Sprache gehalten. Hier ist der Name Programm, denn bei Slotilda findet ihr bevorzugt Slots und Videoautomaten aller Themenbereiche. Das Support-Team spricht Deutsch, was für viele ein absoluter Pluspunkt ist. Auch ich finde es angenehm, wenn ich nicht mein weniger gutes Englisch ausgraben muss, falls ich mal eine Frage an das Hilfeteam habe. Zudem ist Slotilda rund um die Uhr sowohl über einen Live-Chat als auch per Mail erreichbar, und einen 24h-Telefon-Support gibt es unter der kostenfreien Nummer 0800 186 2035 auch noch.

Im Slotilda online Casino spielen

Das Slotilda Casino hat ziemlich alle beliebtesten Slots in seinem umfangreichen Angebot. Spielt doch mal kostenlos an einem Spielautomat und testet ihn auf Herz und Nieren! Slotilda macht's möglich. Und bei einer Neuregistrierung erwartet euch ein schöner Bonus.



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen! Inhalt 1 Die Spiele im Slotilda Casino

2 Slotilda Online Casino

Die Spiele im Slotilda Casino

Ihr könnt Tischspiele wie Roulette, Poker und andere spielen oder euch an einem der vielen Spielautomaten von bekannten Herstellern wie Microgaming, NetEnt, Gamomat, Oryx-Gaming und noch etlichen mehr die Zeit verdulden. Auch auf Jackpot Slots und Live Casino Spiele muss keiner verzichten. Die Navigation durch die Casino-Seite ist ganz einfach und übersichtlich. Ständig wechselnde Aktionen, bei denen man Freispiele und Boni gewinnen kann, runden das Programm noch ab.

Bis zu 1000€ Willkommenbonus

Im Slotilda Online Casino findet ihr, wie in fast jedem anderen Onlinecasino auch, ein Willkommensprogramm. Der Willkommensbonus beträgt entweder 200% oder 250% und Slotilda gewährt euch ein zusätzliches Taschengeld bis zu einem Betrag von maximal 1000€.

Der 200% Bonus wird bei einer Ersteinzahlung bis zu 100€ gewährt, bei einer Einzahlung die über 101€ liegt, gibt es 250% an Bonusguthaben.

So kommt ihr an den Bonus

Einfach auf „Jetzt registrieren“ klicken, die persönlichen Daten eingeben und dann die Anmeldung abschließen. Anschließend zahlt man Guthaben ein und wählt seinen Bonus aus. Man kann ihn auch beim Supportteam freischalten lassen. Allerdings darf man für Boni noch nicht mit dem Einzahlungsbetrag gespielt haben.

Slotilda – Ein sicheres Online Casino

Über eure Sicherheit müsst ihr euch bei Slotilda keine großartigen Gedanken machen. Das Casino verfügt über eine Glücksspiel-Lizenz der Malta Gaming Authority und wird auch von der MGA reguliert. Da der Zahlungspartner PayPal seine Dienste zur Verfügung stellt, kann man davon ausgehen, dass Slotilda als absolut sicher und seriös eingestuft wird. PayPal prüft zunächst die Anbieter und geht keine Geschäftsbeziehungen mit Partnern ein, welche in irgendeiner Weise nicht vertrauenswürdig sind.