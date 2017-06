Indie-Entwickler finanzieren sich immer häufiger ihre Spiele über Kickstarter, wobei nicht alle Titel am Ende wirklich gut sind. Eine Ausnahme macht hier Shovel Knight, das nun endlich auch für Wii U und 3DS verfügbar ist, nachdem der Titel vor geraumer Zeit auch für PC veröffentlicht wurde. Schön ist dabei, dass der Titel keineswegs an Unfairness und Härte verloren hat, sodass auch Nintendo-Anhänger mächtig gefordert werden.

Unterschiede zur PC-Fassung sind dabei mit der Lupe zu suchen, was euch aber aufgrund der Pixel-Optik gar nicht großartig wundern sollte. Mit der Analog-Scheibe oder dem Digikreuz könnt ihr den Schaufelritter auch auf dem 3DS sehr bequem von A nach B lotsen. Der 3D-Effekt kommt bei den wenigen Parallax-Ebenen ziemlich gut zur Geltung und erinnert an Diorama. Bei der Wii U dürft ihr das Spielgeschehen wahlweise auf den Touchscreen legen oder schaut auf den TV. Bei letzterer Option seht ihr das Menü mitsamt Rüstung, Relikten und mehr auf dem Gamepad.

Ein bisschen Duck Tales, eine Prise Gargoyles Quest

Wenn es etwas in Shovel Knight gibt, das mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, dann waren es die bockschweren Kämpfe gegen die verschiedenen Monster. Ein riesiger Blasen spuckender Drachen will etwa mehrmals mit der Schaufel eines über die Mütze gezogen bekommen, was ihr dabei in bester Duck Tales: Remastered Manier macht (ähnlich wie mit dem Pogo-Stock). Selbst harmlos wirkende Feinde wie Frösche können zum Hindernis werden, wenn euch diese anspringen und Blitze von sich lassen. Die Explosion nach deren Tod ist sogar mitunter lebensgefährlich!

Der Rhythmus und das Design des Spiels werden euch schnell an Spiele wie Gargoyles Quest und Toki erinnern. Das Entwicklerteam hat aber auch seinen Ideen freien Lauf gelassen und so riesige Greifvögel auf die Bildschirme gezaubert oder auch fluoreszierende Adlerköpfe erschaffen, die ziemlich obskur aussehen. Unter Wasser werdet ihr auch von einem riesigen Laternenfisch verfolgt, an dessen Kopf aber keine Lampe, sondern ein Schatz hängt, mit dem es gierige Ritter anlocken will. Schade ist nur, dass die Entwickler dem Schaufelritter viel zu träge Bewegungen spendiert haben, was sich vor allem bei den Bosskämpfen bemerkbar macht, die mitunter sehr schnell agieren.

Und gerade hier macht sich ein weiteres Problem des Spiels bemerkbar: Sobald ihr getroffen werdet, wird der Schaufelritter zurückgeschleudert. Das führt hin und wieder zu sehr ungeschickten Situationen, in denen ihr durch den Rückstoß plötzlich in einen Abgrund fallt und vom letzten Speicherpunkt neu beginnen müsst. Das sorgt immer wieder für unnötigen Frust. Immerhin sind die Checkpoints fair gesetzt und verlorenes Geld lässt sich ganz leicht wieder einspielen, denn am Ort des Todes werden flatternde Goldsäcke zurückgelassen, die ihr bequem aufsammeln könnt.

[blockquote cite=“Patrick Winter“]Ich merke die Liebe zum Detail bei Shovel Knights an jeder Ecke und Kante. Bisweilen wirkt das Spiel wie eine Liebeserklärung an die 8-Bit-Ära und genau das tut dem Spiel auch so sichtlich gut. Vom Schwierigkeitsgrad lehnt sich der Titelvon von Yacht Club Games stark an Mega Man an (9 und 10) und wird euch immer wieder vor einige richtig harte Nüsse stellen. Der extrem eingängige Chiptune-Soundtrack weiß zu gefallen, das Monster-Design ist herrlich abstrus und das Level-Design weiß jederzeit zu überzeugen. Kurzum: Wer auf Old-School-Spiele steht, sollte sich Shovel Knights unbedingt anschauen![/blockquote]

