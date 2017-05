Samurai Sword VR 5 Samurai Sword VR 5/10 Pros Gegenstände können mehrfach zerteilt werden

Verschiedene Schwerter zur Auswahl

Abwechslungsreiche Umgebungen Cons Null Langzeitspielspaß

Effektive Spieldauer von 20 Minuten

Gelegentliche Controller-Erkennungsprobleme (nur in diesem Spiel)

Altbackene Grafik

Uninspiriertes Gameplay

Schon vor knapp 13 Jahren hat es Tom Cruise gezeigt: Samurai sind verdammt cool. Ein hohes Ansehen als beinharte Kämpfer, ein cooles Schwert und – je nach Treue zur Geschichte – Shuriken-Wurfsterne und andere coole Gimmicks, die den japanischen Kampfkünstler quasi zum James Bond des mittelalterlichen Japans machen. Dank SAT-BOX und Degica dürft ihr in Samurai Sword VR nun selber in die Haut eines Samurai schlüpfen und eure Schwertkampffähigkeiten unter Beweis stellen. Ob das Feeling dabei wirklich rüberkommt und ihr in das feudale Japan eintaucht, erfahrt ihr in unserem Test!

Samurai Sword VR – Hoppe, Hoppe, Reiter!

Samurai Sword VR ist recht simpel aufgebaut. In 7 Abschnitten (+2 Sondermissionen) reitet und schreitet ihr durch verschiedene Level, die euch mal in eine Waldlichtung, mal durch dein altes Schloss führen. Eure Aufgabe: Alles kleinhauen und zerteilen, was euch in den Weg kommt, ob Bambusbaum, Laterne, Koi-Fisch oder Papp-Gegner.

Wie in einem klassischen Rail Shooter könnt ihr euch dabei nicht selber bewegen, sondern werdet quasi im gleichmäßigen Tempo durch den Level geschoben (beispielsweise auf dem Sattel eines Pferdes). Während ihr mit der einen Hand das Schwer schwingt – hier dürft ihr übrigens aus drei Varianten einwählen, die sich allerdings nur optisch unterscheiden und der Klinge beispielsweise in Flammen hüllt – dürft ihr mit der anderen Hand Shuriken um euch werfen. Die mangelnde Bewegungsfunktion ermöglicht es daher auch, das Spiel im Sitzen zu spielen, wobei hier aber ausreichend Platz gegeben sein sollte, damit ihr mit eurem Arm in voller Länge ausholen könnt, ohne den Monitor zu durchbohren.

Jeder Gegenstand, der einmal oder mehrfach zerschnetzelt wird, bringt Punkte, die euch am Ende des Levels einen Platz in der Highscore-Liste verschaffen. Mit relativer Leichtigkeit konnten wir hier ohne Probleme in die Top 20 gelangen. Auch ein Blick auf SteamSpy – zugegebenermaßen keine 100% akkurate Quelle, aber ein guter Indikator – lässt erahnen, dass die Spielerzahl von Samurai Sword VR mit ~1000-2000 Spielern weltweit nicht sonderlich groß ist. Doch woran liegt das?

Samurai Sword VR – Fertig, und nun?

Jeder der Level ist – ob ihr euch nun gut anstellt oder nicht – in knapp 2-3 Minuten abgeschlossen. Nach knapp 20 Minuten habt ihr alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Während der Großteil der Level nach oben beschriebenem Prinzip abläuft, geht es in den beiden Sondermissionen primär darum, eure Wurfhand zu trainieren und in kurzer Zeit möglichst viele Ziele abzuschießen. Das macht ihr dann auch ein paar Mal und fragt euch dann schlussendlich spätestens nach einer Stunde: Gut, und jetzt?

Nichts. Das Spiel bietet abgesehen von den Highscore-Ranglisten keinerlei Mehrspieler-Komponente und auch abseits der beschriebenen Level keine zusätzlichen Modi, Herausforderungen oder sonstiges, um für Abwechslung oder Langzeitmotivation zu sorgen. Für rund 10€ ist das schon ziemlich mutig, zumal Samurai Sword VR auch grafisch nicht wirklich überzeugen kann. Genau solch ein Spiel hätten wir uns auch auf der Wii vorstellen können, ihr erinnert euch, die Motion Controller Konsole von Nintendo, die erst im Dezember ihren zehnten Geburtstag gefeiert hat.

Fazit:

Gute VR-Spiele können aktuell in der Regel begeistern, indem sie in mindestens einer der folgenden Aspekte gut abschneiden: 1. Langzeitspielspaß, 2. Technische Finesse, 3. Immersives Spielerlebnis. Samurai Sword VR kann leider in keinem dieser drei Bereiche punkten. Tatsächlich standen wir in unserem Test auf einem Fleck und haben mit unserem Schwert von links nach rechts gefuchtelt, um die Gegenstände auf beiden Seiten möglichst in viele kleine Teile zu zerhacken. Wie ein Samurai haben wir uns dabei beim besten Willen nicht gefühlt. Stattdessen erwartet euch hier ein Fruit Ninja Spiel in einer virtuellen Umgebung mit Wii-Optik.