REZ Infinite 8 REZ Infinite (PS4) 8/10 REZ Infinite (PC) 8/10 Pros Zeitlos gutes Art-Design

Cooler Soundtrack

Gameplay simpel, aber motivierend

Sehr präzises Head-Tracking

Neues Level extrem cool Cons Viel zu kurzes Erlebnis

Move-Steuerung schwammig (PS4)

Keine Online-Features (PS4)

Soundabmischung nicht perfekt

Nachdem Rez auf der Dreamcast im Jahr 2002 ein ganzes Genre erfunden hat, gab es immer wieder Kopien. Und keine einzige konnte an die Genialität des Originals heranreichen. Nun ist der der Klassiker für PlayStation VR verfügbar – mit einem zusätzlichen Level. Kann REZ Infinite auch in der virtuellen Realität überzeugen? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen!

Während die HD-Umsetzung von Rez seit mehreren Jahren für Xbox 360 erhältlich ist, will ich auch gar nicht weiter auf die Einzelheiten des Spielablaufs eingehen. Stattdessen konzentriere ich mich voll und ganz auf die neue Spielerfahrung in PSVR. Grundsätzlich fliegt ihr auch im PSVR-Port auf einer vorgegebenen Bahn und erlebt eine von Musik getragene digitale Welt. Dort gilt es bösartige Viren zu erledigen.

REZ Infinite – Einfaches, motivierendes Spielprinzip

Dabei ist das Gameplay denkbar simpel: Ihr bewegt das Fadenkreuz einfach über den Gegner und drückt auf den entsprechenden Button. Und schon düsen Raketen zum Objekt und zerbröseln es in Partikel. Wenn es mal eng werden sollte, helfen die Smart-Bombs, die alles in Sichtweite erledigen. Zudem warten kleine Power-Ups auf euch, die dem eigenen Charakter mehr Leben spendieren. Doch bis jetzt kamen noch gar keine VR-Features zum Einsatz.

Und genau damit wollen wir uns jetzt beschäftigen! Setzt ihr also PSVR auf, erlebt ihr REZ Infinite in einer völlig neuen Ansicht! Mittendrin statt nur dabei lautet die Devise, wodurch vor allem spätere Level extrem stark auftrumpfen. Zwar spielt die Musik zumeist im vorderen Sichtfeld, doch ab und zu müsst ihr an die Seiten schauen, um Spinnen so abzuwehren. Dabei wird auch schnell deutlich, dass die ganze Umwelt wunderbar gestaltet wurde. Auch das Markieren der Feinde via Kopf-Bewegung funktioniert tadellos. Wenn euch das aber schon zu viel ist: Kein Problem der DualShock-4-Controller tut es natürlich auch. Schade nur, dass das Fadenkreuz nicht unabhängig bewegt werden kann. Absolut enttäuschend ist übrigens die Move-Steuerung, weil ihr hier keine digitalen Abbilder auf dem Screen seht. Dadurch wird das Zielen deutlich erschwert – zusätzlich zur schwammigen Erkennung.

Lediglich in hektischen Situationen kann es dazu führen, dass Spieler mit schwachem Magen ein Unwohlgefühl bekommen könnten. Wenn ihr nämlich schnell von links nach rechts, oben nach unten und sogar hinter euch blicken müsst, dann kann das recht flott auf den Magen drücken. Optisch hingegen weiß REZ Infinite durchaus zu gefallen. Der Stil des Spiels ist zeitlos und die Performance auf der PS4 ist sehr gut.

REZ Infinite – Das neue Level & Sound-Check

Neben den bereits bestehenden Inhalten haben die Entwickler auch ein ganz neues Level entworfen. Dabei nutzen sie auch eine andere Steuerung, die ein wenig an Star Fox Zero erinnert. Dadurch lässt sich das Areal relativ frei erkunden. Eure Flugrichtung wird mit Kopfbewegungen zum Bildrand vorgegeben, was ein wenig Einarbeitung erfordert, aber sehr schnell in Fleisch und Blut übergeht. Insgesamt macht der neue Abschnitt extrem viel Spaß, sodass es umso ärgerlicher ist, dass es nur einen davon gibt.

Und generell bin ich schwer enttäuscht, dass es keine Online-Highscore-Listen oder Online-Herausforderungen gibt. So verschenken die Entwickler allerhand Potenzial, denn nach wenigen Stunden ist der Solo-Content erledigt. Und ich für meinen Teil sah dann keinen Grund mehr, den Titel erneut anzuwerfen.

Wenn wir schon bei Kritik sind, so muss ich auch über den Sound meckern. Zwar wird der Spaß räumlich gut wiedergegeben, aber der 5.1 Sound im HD-Remake hört sich deutlich besser an. Es fehlt schlicht an Bass. Dagegen wirkt der EDM-lastige Soundtrack des neuen Levels extrem hochwertig.

REZ Infinite – Starke PC-Umsetzung

Nachdem der berühmte Techno-Railshooter Rez Infinite in den letzten Jahren von der Dreamcast über die PLaystation und Xbox bis hin zur Playstation VR portiert wurde, ist der Titel nun auch für den PC erschienen, 4K-Auflösung und VR-Support inklusive. Auf dem PC erscheint der flotte Railshooter in noch einmal schickerem Gewand als auf der Playstation. Obwohl die Grafik für Playstation VR-Verhältnisse bereits wirklich gut war, kann die 4K-PC-Version wieder mal klar zeigen, dass moderne PCs doch zu einigem mehr in der Lage sind. Wie auch in der Playstation-Version profitiert ihr zwar vom Einsatz einer VR-Brille, aber auch im gewöhnlichen 2D weiß der Shooter zu überzeugen. Trotz dem hohen Spieltempo flimmert die Action stehts ruckelfrei über den Bildschirm und auch hektische Bewegungen werden flüssig übertragen. Bereits nach wenigen Minuten und ein wenig Eingewöhnung in die Steuerung greift die Motivation und lässt einen nur schwer wieder los. Der Soundtrack sorgt mit seinen treibenden Beats für das gewohnt hektische Spielgefühl während ihr Gegner um Gegner anvisiert und ihnen mit Raketen und Bomben zusetzt.

Die Portierung auf den PC ist sehr solide ausgeführt und lässt keine Wünsche offen. Atemberaubende 4K-Grafik, VR-Einbindung, flüssige Performance und intuitive Steuerung runden das Gesamtpaket ab, so dass auch Spieler der Konsolenversion einen Blick riskieren sollten.

Fazit:

REZ ist ein zeitloser Klassiker, der auch 14 Jahre später als REZ Infinite in PlayStation VR überzeugen kann. Die intuitive und sehr präzise Steuerung sorgt dafür, dass ihr euch jederzeit wohlfühlt in der VR-Umgebung. Zudem braucht ihr euch keine Sorgen um Motion Sickness zu machen, da sich alles sehr natürlich anfühlt. Nur bei allzu hektischen Szenen könnten zarte Naturen ein leicht flaues Gefühl in der Magengegend bekommen. Dennoch ist die VR-Fassung nicht ohne Makel.

Allen voran der geringe Umfang, die fehlenden Online-Scores und -Herausforderungen, die vermurkste Sound-Abmischung und die Tatsache, dass es nur ein neues Level gibt, stoßen sauer auf. Abgesehen davon bekommt ihr hier aber ein kleines Highlight für PSVR und PC.