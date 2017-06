Fans von groß angelegten Horror-Epen hatten es in letzter Zeit nicht gerade leicht, beglückte sie die Spielindustrie doch nur mit wenigen, dafür zum Glück aber guten Thrill-Perlen. Besonders die Nintendo 3DS-Besitzer hatten bisher aber nicht sonderlich viel Grund für feuchte Zockerhände, blieb die Auswahl an wirklich guten Spielen doch bis auf die letzten Monate des Jahres 2011 recht dünn. Doch nun gibt es Grund zur Freude für all die hungrigen Horrorfans, die noch zu viel Zeit während der Bahnfahrt mit „unwichtigen“ Dingen wie Zeitunglesen verbringen. Capcom bläst mit Pauken und Trompeten zum Horrorauftakt des Jahres und dann auch gleich noch mit einem ihrer stärksten Hengste im Stall. Mit Resident Evil: Revelelations will man sich wieder zu den Wurzeln des bekannten Franchise bekennen. Dass es den Entwicklern dieses Mal sogar weitestgehend gelungen ist, gibt umso mehr Grund zur Freude. Doch wie lange reicht die rosarote Nostalgiebrille aus? Erfahrt es in unserem Test!

Back to the Roots?

Residen Evil ist ein Name, der in den guten alten 90iger Jahren bei fast allen videospielaffinen Bürgern der westlichen Welt für eiskalte Schauer gesorgt hat. Nicht selten sprechen die mittlerweile gealterten Zocker damaliger Tage noch ehrfürchtig von ihren ersten Erfahrungen im schaurigen Herrenaus und unvergesslichen Szenen von durch Fenster stürzenden Zombie-Hunden oder der ersten „lebenden“ Leiche, die sich genüsslich am Hals von Kenneth Sullivan labte. Während die ersten beiden Teile und unter Umständen noch der dritte Teil, sowie Code Veronica für fortwährende Gänsehaut sorgten, änderte Capcom in späteren Spielen seine Taktik. Anstatt sich auf starre Kameraperspektiven und enge Korridore bzw. Straßenschluchten mit schlurfenden Zombies auszuruhen, änderte man das Setting mehr und mehr zum auf Action ausgelegten Terror-Survival. Wo Leon S. Kennedy im vierten Resident Evil stets auf der Flucht vor wildgewordenen Dorfbewohnern durch Schlösser und Städte spurtete, ballerte sich der mittlerweile voll auf Anabolika setzende Chris Redfield im fünften Teil eher unbeeindruckt durch das sonnige, aber nicht ganz so lauschige Afrika. Diese Umorientierung spaltete die Fangemeinde. Den einen geht der Horrorfaktor absolut abhanden, rennen sie doch nur noch mit ihren dicken Wummen durch die Häuserschluchten und ballern alles, was sich bewegt, knallhart über den Haufen. Den anderen hingegen kann es gar nicht actionlastig und feurig genug sein, um den gammelnden Zombiehintern ordentlich einzuheizen. Klar ist, das Capcom mit ihrem neusten Werk auf keinen Fall eine dieser beiden Spielergruppen verlieren möchte und versucht nun beide mit Hilfe von Resident Evil: Revelations ins Boot zu holen.

Ins Boot holen ist auch schon der passende Begriff, denn im neusten Streich der traditionsreichen Horror-Saga verschlägt es die Zombie-Veteranin Jill Valentine zusammen mit ihrem neuen Partner Parker Luciani auf ein riesiges Luxusschiff, die Königin Zenobia, welche einsam und verlassen auf dem Meer dahingondelt. Auf der Suche nach ihrem verschollen geglaubten Partner Chris Redfield und seiner hübschen Begleiterin Jessica Sherawat gilt es, das pompöse und an die 50iger Jahre erinnernde Geisterschiff zu durchsuchen. Natürlich ist es eigenartig, dass solch ein großes Schiff vollkommen mutterseelenallein durch den Ozean dümpelt, ohne jegliche Spur einer Besatzung. Doch solch erfahrene Söldner wie Jill und ihr Partner wittern schon die Gefahr, schließlich haben beide mehr als genug Situationen überstanden, die mit fast identischer Ausgangslage begannen und zum wahren Alptraum für Leib und Leben wurden. Schon die Räumlichkeiten erzeugen ein beklemmendes Gefühl des Unbehagens. Nicht nur scheint in diesen engen und schlecht beleuchteten Fluren seit längerer Zeit kein lebendes Geschöpf mehr hindurchgelaufen zu sein, sondern die Örtlichkeiten zeugen von Kampf und Chaos. Überall finden sich umgeworfene Tische, zerbeulte Kleiderschränke, zerwühlte Betten und von Rost schon fast zerfressene Türen. Die Atmosphäre ist bedrückend und als Spieler spürt man förmlich die schwüle nach Moder stinkende Luft der klaustrophobisch anmutenden Umgebung. In kaum einem Gang, Zimmer oder Foyer ist genügend Platz, damit zwei Leute nebeneinander stehen könnten. Auch für Spezialisten im Kampf eine denkbar ungeeignete Situation. Doch Horrorfans wird schon in den ersten Minuten des Spiels ein Herz aufgehen. Nicht nur die verstörend stillen und verwinkelten Flure der Zenobia lassen einem die Nackenhaare aufrecht gen Himmel stehen, sondern auch die Klangkulisse sorgt für den ein oder anderen Schauer. Da hört man das durch die aufprallenden Wassermassen verursachte Stöhnen des Schiffrumpfes oder die hallenden Schritte auf dem metallenem Boden. Dass Jill und Parker doch nicht die einzigen dahinschleichenden Wesen auf dem Schiff sind, bemerken sie spätestens nach dem ersten Schatten der durch einen engen und verschmierten Lüftungsschacht verschwindet, gefolgt von einem markdurchdringenden Stöhnen. Spätestens jetzt sollten auch die ärgsten Skeptiker wenigstens mal mit der Augenbraue gezuckt haben, denn diese Atmosphäre und Spannung geht Resident Evil: Revelations in kaum einer Sekunde des Spiels wirklich verloren.

Eine illustre Besatzung

Kenner des Genres werden sich sicherlich allein schon wegen des Settings deutlich an den damals für die PS2 veröffentlichten Survival-Horrortitel „Cold Fear“ erinnert fühlen, in welchem man auch allein auf einem von Zombies überrannten Frachtschiff um sein Überleben kämpfte. Anders ergeht es dem Duo auch nicht, denn lange müssen sie nicht auf das erste Mitglied der Crew warten. Trotz aller Vorfreude auf ein möglicherweise überlebtes Mitglied der Besatzung, stellt sich der erste Kontakt als eher weniger gastfreundlich heraus. Im Gegenteil, die Kreatur, welche auf sie wartet und nur noch andeutungsweise an einen Menschen erinnert, scheint alles andere als erfreut über den unangekündigten Besuch zu sein. Man kann von Glück sagen, dass es die Gegner im neusten Teil anscheinend wieder verlernt haben, schnell zu laufen und so torkelt das an die Krankenschwestern aus Silent Hill erinnernde Monstrum mit Klauen gespickten Armen auf uns zu. Generell erinnert das Gegnerdesign aus Revelations eher an entstellte Wesen aus dem von Konami veröffentlichten schaurigen Städtchen, als an typische Resident Evil-Zombies. Trotzdem, auch wenn sie nicht ganz zur Reihe passen, wirken sie doch nicht deplatziert und ähneln schon fast menschenähnlichen Meeresbewohnern, aus den dunkelsten Untiefes des Ozeans stammend. Natürlich werden sich Jill und Parker im Verlauf des Überlebenskampfes vielen verschiedenen Abarten dieses womöglich neuen Virus entgegenstellen, die mehr oder minder gefährlich sein können. Da schlurfen sichelarmige Ungetüme durch die Gänge, genauso wie aufgedunsene Glibbersäcke mit zwei Beinen, denen man am Besten nicht zu nahe kommen sollte. Auch dürfen die obligatorischen und stetig aggressiven Monster-Hunde keinesfalls fehlen, wie dicke und äußerst durchschlagende Bossgegner, die mit einer speziellen Taktik oder genug Munition auf die Bretter geschickt werden.

Handlung in Episoden

Aber nicht nur Jill und ihr neuer Begleiter dürfen sich tatkräftig durch das schwimmende Ungetüm kämpfen. Im Verlauf der Handlung schlüpft ihr auch in die Haut anderer BSAA Agenten und kämpft euch gegen unsichtbare B.O.W’s (Bio-Organische-Waffen) durch verschneite Berglandschaften Europas oder geheime Stützpunkte einer bio-terroristischen Organisation. Selbst Chris, welcher – wen würde es auch wundern – wieder in attraktiver weiblicher Begleitung unterwegs ist, wird im Laufe der Geschichte spielbar sein, schließlich ist er auf der Suche nach Jill und Parker. Ihr seht schon, auch die Handlung von Resident Evil: Revelations wartet mit vielen Tücken und Wendungen auf, welche sich nach und nach sinnvoll aufklären. Insgesamt kann man sagen, dass es Capcom durchweg gelungen ist, einen spanndenen Handlungsfaden durch die auf etwa 10 Stunden ausgelegte Story zu spinnen. Die Spieler erwarten nicht nur viele Intrigen, Überraschungen und ebenso viele Geheimnisse, sondern – wie sollte es auch für ein Resident Evil anders sein – eine globale Verschwörung. Zwar gibt es hier und dort einige Längen, doch erinnert das Geschehen mehr und mehr an gut inszenierte Agentenfilme ala Bourne, nur eben mit der stetig wachsenden Bedrohung durch den Bio-Terrorismus. Da Revelations auf mobiles Spielen ausgelegt ist, bedient sich Capcom auch eines netten Features, um Spieler welche nur unterwegs zum Zocken kommen, am Ball zu halten. Die Geschichte ist grundsätzlich in mehrere Episoden unterteilt. In diesen verfolgt ihr mit den verschiedenen Charakteren jeweils unterschiedlichen Handlungssträngen. Um das gesamte Konstrukt aufrecht zu halten, wird zwischen jeder Episode und vor jedem Laden des Speicherstandes eine an bekannte TV-Serien wie Lost oder 24 erinnernde Zusammenfassung der Geschehnisse gezeigt. Eine sehr hilfreiche Idee, um immer den Überblick bei all den Episoden zu behalten.

Kämpferische Dynamik

Anscheinend hat man sich bei Capcom ein Herz gefasst und es das erste Mal in der gesamten Reihe ermöglicht, mit angelegter Waffe auch weiterhin laufen zu können. Dies macht nicht nur Kämpfe deutlich dynamischer, sondern ermöglich es diesmal auch Angriffen von Feinden eleganter und effektiver auszuweichen, sofern man zum richtigen Zeitpunkt die entsprechenden Tasten drückt. Die Übersicht geht indes während der Gefechte gegen die vielen Gegner selten verloren, habt ihr doch auf Grund der aus Teil 4 und 5 bekannten Third-Person-Perspektive alles im Blick. Neu ist hingegen das aus Spielen wie Metal Gear Solid bekannte Wechseln zur Ego-Perspektive während des Anvisierens. Zwar hat man die Gegner so noch deutlicher im Sichtfeld, wem das aber doch zu ungewohnt ist, der kann im Hauptmenü alles auf Third-Person umstellen. Sonst bleibt sich Capcom was die Schusswechsel betrifft eher selbst treu. Ihr feuert auf die einzelnen Körperbereiche eurer Gegner, die dann entweder nach ausreichend Beschuss taumeln und euch die Gelegenheit zu einem durchschlagenden Nachkampfangriff geben – der dieses Mal sogar aufgeladen werden kann – oder einfach zu Boden sacken. Wer die volle Kontrolle über seinen Hauptcharakter haben möchte, dem sei unbedingt empfohlen, sich den Dual Analog Stick zuzulegen. Man merkt dem Spiel in einigen Situationen deutlich an, das es darauf konzipiert wurde, mit dem entsprechenden Aufsatz zu spielen, da gerade die Kameraführung ohne zweiten Analog Stick nur schwer, bis gar nicht möglich ist. Wer sich die rund 20 Euro aber nicht leisten möchte, muss keine Angst haben. Resident Evil: Revelations lässt sich auch so brauchbar steuern. Ladet euch aber vorsichtshalber die Demo herunter und testet es selbst aus.

Wer euch leider weniger von Nutzen sein wird, sind eure stets anwesenden Partner. Nicht nur, dass sie dem Spiel etwas den Gruselfaktor nehmen, da ihr so gut wie nie vollkommen allein auf euch gestellt seid, sondern auch die tatkräftige Hilfe im Kampf lässt eher zu wünschen übrig. Zwar feuern sie meist eifrig mit, wenn sie denn die Gegner mal sehen, aber erstens richten sie so gut wie kaum Schaden an – was auch daran liegt, dass sie deutlich weniger feuern als ihr – sondern sind zudem nicht in der Lage, Feinde zu töten. Der entscheidende Schuss muss also immer von euch abgegeben werden, was mitunter bei so manchen Situationen sehr frustrierend sein kann, gerade wenn mal wirklich viel los ist. Auch an Intelligenz scheint es euren Kameraden etwas zu fehlen. Entweder haben sie Probleme mit der Wegfindung oder lassen sich ununterbrochen von Feinden angreifen und fixieren, was besonders ärgerlich ist wenn sie diese Gegner trotz dicken Wummen wie Sturmgewehr oder Schrotflinte einfach nicht töten können. So rennt ihr gut und gern mal vor einem Boss davon, während euer Partner damit beschäftigt ist, von nur einem Feind aufgehalten zu werden.

Scannen statt Rätseln

Zwar fühlt man sich in Sachen Atmosphäre und auch Ambiente an die alten Teile erinnert, ähnelt die Königin Zenobia doch über weite Bereiche dem Herrenhaus aus Resident Evil 1, aber dabei liegt die Orientierung des Spielgeschehens deutlicher auf den Gefechten. Natürlich werdet ihr euch viel häufiger gruseln, schon allein wegen der fantastischen Soundkulisse und der düsteren und beklemmenden Umgebungen, doch seid ihr zusehends damit beschäftigt, immer größere Gegneransammlungen niederzumachen, wobei von Munitionsknappheit auf den ersten beiden Schwierigkeitsgraden keine Rede sein kann. An fast jeder Ecke kann Nachschub gefunden werden. Sehr hilfreich bei der Suche nach mehr Feuerkraft ist auch euer neues Utensil namens Genesis. Mit diesem handlichen Gerät seid ihr nicht nur in der Lage, eure Umgebung nach allen möglichen brauchbaren Accessoires zu scannen, sondern scannt somit auch Feinde, was euch bei ausreichender Anzahl ein nettes Heilkraut beschert. Ihr werdet euch also häufig dabei erwischen, jeden neuen Raum oder Gang nach etwaigen Extras zu scannen, wobei ihr immer darauf achten solltet, dass ihr während des Suchens mit dem Genesis vollkommen hilflos seid. Und da euer Partner mehr Attrappe als Hilfe ist, habt ihr somit einen Grund mehr zur Besorgnis. Während dem Untersuchen neuer Areale werdet ihr auch auf die äußerst hilfreichen Zusatzteile für eure Waffen stoßen. Damit seid ihr in der Lage, an speziellen aber recht rar gesäten Waffenkisten eure Schießprügel aufzurüsten. Jede Waffe hat entsprechend dafür vorgesehene Slots, in welche Zusätze wie mehr Feuerkraft, höhere Streuung oder aber ein aufladbarer Schuss eingesetzt werden können. Eine durchaus gute Idee, das Gold aus Resident Evil 5 abzuschaffen und Waffen an Hand von auffindbaren Zusätzen upzugraden.

Während ihr also die meiste Zeit damit beschäftigt seid, immer mal wieder durch die selben Areale zu stapfen, da ihr einen neuen Schlüssel gefunden habt, der wieder am anderen Ende des Schiffes eine Tür öffnet – Resident Evil 1 lässt grüßen – fällt ein weiterer Schwachpunkt von Revelations auf. So sehr man sich bemüht hat, den Serienwurzeln näher zu kommen, so wenige Rätsel sind im Verlauf der Geschichte zu lösen. Eigentlich ist schon das höchste der Gefühle die immer mal wieder auftauchende Entschärfung von Sicherheitskästen, was mit einem netten Minispiel über den Touchscreen verbunden ist. Doch anderweitige Gehirnbrecher sucht ihr meist vergebens. Eigentlich sehr schade, da doch gerade dieser Aspekt nicht nur ein beliebtes Standbein der Serie war, sondern auch eine willkommene Abwechslung von nervenaufreibenden Gefechten und dem ewigen Backracking.

Woran man hingegen keinesfalls meckern kann, ist die grafische Umsetzung und Inszenierung des Titels. Nicht nur überzeugen die abwechslungsreichen Umgebungen mit vielen schönen Details, auch wenn es gerade in den Eislandschaften mitunter zu etwas matschigeren Texturen kommen kann, auch der durch das 3D erzeugte Tiefeneffekt ist beeindruckend. Bisher haben wir noch keinen Titel auf dem 3DS gesehen, der mit schönerem und knackig scharfem 3D aufwarten konnte, was nicht zuletzt der extra 3D-Pegelung im Menü des Spiels geschuldet ist. Überzeugen konnten uns auch die schaurig schöne Beleuchtung, welche in Zusammenarbeit mit der subtilen Sounduntermalung so manches Mal vollkommen ausreichte, um uns in den Sessel versinken zu lassen. Wer in einem entsprechend abgedunkelten Raum mit guten Kopfhörern spielt, der wird über die angenehm lange Kampagne mehr als spannend unterhalten, mit dem bis dato schönsten 3DS Spiel.

Zu zweit durch die Hölle

Auch nachdem die Haupthandlung abgeschlossen ist, gibt es noch jede Menge Gründe, Resident Evil: Revelations noch lange nicht aus der Hand zu legen. Erstens warten viele kleine Mini-Missionen auf den Spieler, welche im Laufe der Handlung zu bewältigen sind. So müssen beispielsweise versteckte Handabdrücke gefunden werden, um spezielle Waffen freizuschalten, oder eine bestimmte Anzahl an Gegnern ausgeschaltet werden, um neue Kostüme zu erhalten. Diese Missionen gelten aber nicht nur für die Kampagne, sondern auch für den freischaltbaren Raubzugmodus. In diesem besonderen Modus können abgewandelte Versionen der einzelnen Episoden gespielt werden, wobei ihr dort auf spezielle Gegner trefft, die entweder kleiner sind und schwerer zu treffen, oder deutlich schneller bzw. ein ganzes Stück mehr Schaden austeilen. Auch bekommt ihr für jede im Raubzugmodus abgeschlossene Episode Erfahrungspunkte und Geldeinheiten, welche euch im Level aufsteigen lassen oder es euch ermöglichen, im Shop neue Waffen, Zusatzpakete oder besondere Items erwerben zu lassen. Der Clou an der Sache ist aber, dass ihr diesen Modus nicht nur allein, sondern auch zu zweit lokal oder online spielen dürft. Da macht es gleich doppelt so viel Spaß, die immer schwerer werdenden Zusatzepisoden auch mehrere Male durchzuspielen. Schade nur, dass es für die Kampagne keine Möglichkeit gibt, zusammen mit einem Freund der Geschichte zu folgen. In Resident Evil 5 ging es doch auch.