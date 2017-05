Puyo Puyo Tetris 9 Puyo Puyo Tetris 9/10 Pros Knallbunte Grafik

Abwechslungsreiche Spielmodis

Online und offline spielbarer Mehrspielermodus Cons kostenpflichtiges Bonusmaterial

keine deutsche Sprachausgabe

Im Kindesalter wurden wir schon mit dem Lösen von Puzzeln konfrontiert. Anschließend kamen schon die ersten virtuellen Puzzlespiele auf Atari. Als es noch keine Smartphones gab, gehörte Tetris zu meiner Unterhaltung. Puyo Puyo Tetris ist eine Kombination von zwei Spielvarianten. Diese trafen schon vor mehr als 20 Jahren aufeinander und waren ziemlich beliebt. Nach all den Jahren wurden beide Varianten in einem Spiel integriert: Puyo Puyo Tetris. Solche Spiele gehören vielleicht nicht zu den Highlights eines Spielejahres, können aber für eine enorme Abwechslung sorgen. In den nachfolgenden Zeilen erfahrt Ihr, ob Puyo Puyo und Tetris als Fusion brillieren und mich in meine Kindheit zurückversetzen konnten.

Im klassischen Tetrismodus entscheidet die Form des Puzzleteils über die Anzahl der erzielten Punkte. Dagegen geht es bei Puyo Puyo darum, Puyos (Tropfen) gruppierend anzuhäufen. Dabei ist nur die Farbe der Puyos von Relevanz. Um eine Auflösung zu erreichen, müssen mindestens 4 Tropfen einer bestimmten Farbe angehäuft werden. Natürlich sind auch Kombos möglich, die durch mehrere gleichzeitig aufgelöste Puyos ausgelöst werden. Für jede Auflösung bekommen wir Punkte gutgeschrieben. Gleichzeitig werden unserem Gegner Steine ins Feld befördert. Sowohl Puyo Puyo, als auch Tetris haben über Jahre als Spiel überzeugt. Die Kombination beider Varianten in diesem Spiel war auf dem ersten Blick eine gute Idee.

Puyo Puyo Tetris – Abwechslungsreiche Spielmodis

In Puyo Puyo Tetris haben die Entwickler unterschiedliche Arten an Spielmodi zur Verfügung gestellt. Auf der Suche nach einem schnellen Spiel wird man schnell fündig. Im Solo Arcade können wir mit drei Mitspielern ein Puyo bzw. Tetris Duell starten.

Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe war ein Story Modus. Im Spiel wird es als Adventure Modus bezeichnet. Auch wenn es keine erzählungsreife Hollywoodstory ist finde ich es gut, einen solchen Modus ins Spiel zu integrieren. Natürlich haben wir hier die Aufgabe unsere Gegner im Puyo-Tetris-Duell zu besiegen. Die Duelle können in der Puyo Puyo Tetris Kombination oder nur in einer Variante von beiden erfolgen. Wir haben die Qual der Wahl uns für eine Variante zu entscheiden. Durchaus kann es passieren, dass unser Gegner Puyo Puyo spielt und wir zur selben Zeit Tetris. Zwischen den einzelnen Duellen können wir uns auch die Videosequenzen zur Story anschauen.

Als ich ein bisschen Spannung ins Rollen bringen wollte, entschied ich mich für den Swap Modus. Alle 30 Sekunden bin ich am Zug und bin mit der Fusion von Puyo Puyo und Tetris konfrontiert. Alles findet auf demselben Feld statt. Das Ziel ist natürlich klar: Punkte sammeln. Diesen Modus solltet ihr erst nach ausreichenden Übungen bestreiten.

Der Partymodus ist bestens geeignet für einen Spieleabend unter Freunden. Hier ist höchste Aufmerksamkeit gefordert. Anders als in den anderen Modis geht es hier ziemlich schnell zur Sache. In binnen weniger Sekunden fallen Blöcke ins Feld und machen uns das Leben schwer.

Für großen Frust hat bei mir auch Big Bang gesorgt. Viel zu schnell war die Zeit zu Ende und mein Feld noch nicht mal halb so leer.

Nicht nur der Partymodus, sondern alle Spielvariationen können mit bis zu drei Freunden oder KI erfolgen. Ebenso hat man Zugriff auf alle Einstellungsmöglichkeiten der jeweiligen Spielmodi.

Puyo Puyo Tetris – Verbindet euch mit der ganzen Welt

In Puyo Puyo Tetris erwartet euch auch ein Multiplayermodus. In diesem Modus könnt ihr euch auch für eine reine Tetris und/oder Puyo Puyo Partie entscheiden. Aufgrund der Vielfältigkeit der Ziele verpufft jede Langweile.

Der Online Modus liegt in Form einer Liga vor. Hier haben wir die Ehre uns mit der Welt zu duellieren und uns an die Spitze der Rangliste zu bringen. Großartiger Zeitvertreib. Um aus früheren Fehlern zu lernen, können Duelle aus der Vergangenheit angeschaut werden.

Puyo Puyo Tetris – Grafische Darstellung und Sound

In Puncto Grafik kann Puyo Puyo Tetris ebenfalls überzeugen. Optisch bietet das Spiel eine knallbunte Darstellung. Die Einbringung von sprechenden Charakteren gefällt mir gut, da es mich irgendwie an früheren Yu-Gi-Oh Spiele aus meinen Kindheitstagen erinnert. Es handelt sich um ein Duell mit Karten, sondern mit Puyos und Tetrominos. Ein großes Manko ist die fehlende deutsche Sprachausgabe.

Kritisch anzusehen ist, dass sich die Unterhaltungen der Charaktere in jedem Duell wiederholen. Auf Dauer konnte ich dies nicht mehr ignorieren. Für den nächsten Ableger sollte dies entsprechend verbessert werden.

Puyo Puyo Tetris – Freischaltbare Boni und Extras zu kaufen

Natürlich bietet Puyo Puyo Tetris auch kostenpflichtiges Bonusmaterial an. Unter anderem können wir das Aussehen der Puyos und Tetrominos durch den Kauf von Grafiksets verändern. Aufgefallen sind mir die Sprachpakete, wodurch zusätzliche Unterhaltungen der Figuren freigeschaltet werden können.

Zum Trost kann ich sagen, dass es auch kostenlos freischaltbare Objekte gibt. Hierzu müssen wir erfolgreich sein und fleißig Münzen sammeln. Mit den spielinternen Münzen können die Objekte freigeschaltet werden.

Fazit

Neben den ganzen Sport-und Actionspielen habe ich mich gefreut auch ein Spiel wie Puyo Puyo Tetris testen zu dürfen. Es hat mich in meine Kindheitstage zurückbeordert. Früher spielte ich Tetris auf einen Nokia 3410 mit 1,8 Zoll und einer Schwarz-Weiß Grafik. Heute spiele ich Tetris in Kombination mit Puyo Puyo mit knallbunten Farben und sprechenden Figuren. Wenn ich also keine Lust mehr auf FIFA habe, greife ich mir einfach Puyo Puyo Tetris. Langweilig wird mir nicht, da die Vielfalt der einzelnen Spielmodis immer für Abwechslung sorgt. Als Kritik meinerseits ist anzumerken, dass ein Teil des Bonusmaterials kostenpflichtig ist. Eine deutsche Sprachausgabe hätte dem Spiel ebenfalls gutgetan. Ansonsten finde ich die Idee von Puyo Puyo Tetris ziemlich gut gelungen.