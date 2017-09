Project CARS 2 90 Project CARS 2 9/10 Pros Exzellentes Fahrgefühl

Superbe Grafik & toller Sound

Klasse Aufgebot an Pisten und Autos

Dynamisches Wetter

Livetrack 3.0 überragend

Riesige Auswahl an Tuning-Möglichkeiten

Zahlreiche Spielmodi

Klasse Physikmodell mit realistischem Verhalten (Spritverbrauch, Verschleiß, etc)

Unterstützung von allerhand Peripherie

31 KI-Gegner (PS4 Pro) mit zahlreichen Reglern für deren Fahrverhalten Cons Keine echte Story in der Karriere (vgl. F1 2017 oder FIFA)

Visuelle Individualisierung fehlt

Boxenfunk nicht sonderlich hilfreich

Kein Splitscreen

Pad-Steuerung sorgt für viel Frust

Im Test beweist Project CARS 2, dass es der König aller Rennspiele ist. Was Slightly Mad Studios hier an Lizenzen, Modi und Möglichkeiten auffährt, sucht seinesgleichen. Doch ist wirklich alles Gold, was glänzt? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen des XXL-Tests!

Project CARS 2 ist ein wahres Monstrum an Inhalten. Damit verrate ich euch freilich nichts Neues, denn bereits Teil 1 strotzte nur so voller Inhalte. Und auch der zweite Teil knüpft an diesem Konzept an. „Mehr ist mehr“ lautet die Devise, bei der auch die Qualität freilich nicht zu kurz kommt. Angefangen von der bumsstarken Karriere, die verdammt umfangreich ausfällt und gleich sechs verschiedene Klassen anbietet. Doch bevor es wirklich losgeht, müsst ihr euch ein Alter Ego ohne Gesicht erstellen.

Das ist auch mein einziger, echter Kritikpunkt am Spiel, um das vorwegzunehmen. Nachdem ich Titel wie FIFA oder auch F1 2017 gesehen habe, wirkt die Karriere in Project CARS 2 richtig lasch. Hier gibt es nämlich keine Story. Ihr erstellt einen Raser und werdet zum Besten. Gelegentlich sprecht ihr euch mit der Box ab, verhandelt neue Verträge mit potenziellen Arbeitgebern, checkt Mails. Das war es aber auch schon. Eine filmreife Inszenierung wie bei der sportlichen Konkurrenz fehlt hingegen.

Project CARS 2 – Affinitäten und mehr

Im Rahmen der Karriere startet ihr mit Tier 6 Veranstaltungen, wo ihr zunächst mit eher lahmen Karren fahrt. Dazu zählen Karts oder die Formula Rookie. Sobald ihr eure Karre und den dazugehörenden Rennstall gewählt habt, geht es auch sogleich auf die Piste. Schnell wird euch klar: Andere Fahrzeuge lassen sich nur über die sogenannte Affinität freischalten. Diese bekommt ihr, wenn ihr Fahrzeuge anderer Hersteller benutzt. Keine Sorge: Für schnelle Partien sind ohnehin alle Autos freigeschaltet. Nur in der Karriere müsst ihr sie einzeln verdienen.

Während der Karriere erwarten euch allerhand unterschiedliche Rennszenarien. Von Off-Road-Pisten über normale Sport-Tracks bis hin zur Rallye-Abschnitten ist alles mit dabei. Auch der Fuhrpark ist wahrlich gigantisch und voller fetter Lizenzen. Für Liebhaber: Es gibt eine Reihe „legendärer Rennen“. Dazu zählen die 24 Stunden von Le Mans, die Indy 500 und auch der Azure Circuit Grand Prix. Schafft ihr alle im Rahmen der Karriere, schaltet ihr einen von acht „Lifetime Goals“ frei. Andere solcher Ziele sind das Erreichen von Tier 1 oder aber die Position des Markenvertreters für einen Rennstall. Daneben sammelt ihr verschiedene Trophäen im Spiel für den Sieg bei den unterschiedlichen Meisterschaften.

Übrigens: Wenn euch die Standard-Einstellungen in der Karriere zu schwer/leicht sind, könnt ihr diese problemlos wechseln. So könnt ihr den Skilllevel eurer KI-Fahrer von 0 bis 100 (Profi) beeinflussen. Auch deren Aggressivität beim Fahren lässt sich mit einem Regler von 0 bis 100 justieren. Im Standard-Niveau (50), fahren die Gegner zumeist seelenruhig auf der Ideallinie, sind aber hin und wieder recht bissig, wenn es um Zweikämpfe geht. Stellt ihr deren Aggression jedoch auf 100, dann kämpfen sie beinhart und ohne Rücksicht auf Verluste um jeden Platz. Aber echte, menschlich wirkende Fehler, sind mir in meinen rund 30 Stunden Spielzeit nicht vorgekommen. Hier hat ein Forza dank DrivAtar noch seine Vorzüge.

Project CARS 2 – Tuning bis in kleinste Detail

Ein kurzer Nachschlag zur Karriere bevor ich aufs Tuning zu sprechen komme. Ihr könnt vor dem Training, Qualifying und dem eigenen Rennen allerhand Modifikationen an eurer Karre vornehmen. Dabei greift ihr entweder auf euer eigenes Fachwissen zurück oder nutzt das des Ingenieurs, der euch kurze Fragen stellt, um so gute Justierungen zu finden. Das ist natürlich dann wichtig, wenn ihr die verschiedenen internationalen Events wie Supercar, Low Grip (sehr spannend zu fahren!), Road oder „Track Special“ fahrt, da hier mit besonderen Gegebenheiten zu rechnen ist.

An dieser Stelle muss ich aber auch ganz klar sagen: Wer sich mit der Materie auskennt, kann verdammt viel aus seinem Wagen rausholen. So könnt ihr ganz konkrete Anpassungen am Luftdruck der Reifen (pro Reifen vor allem) vornehmen sowie die Bremsklötze unterschiedlich justieren. Reicht nicht? Okay, auch direkte Anpassungen am Motor, Chassis, Differential oder auch der Suspension sowie Stoßdämpfer ist möglich. Wenn ihr dachtet, dass Teil 1 bereits umfassende Möglichkeiten bot: Project CARS 2 schlägt all das um Längen. Etwas schade ist nur, dass es nach wie vor keine optische Anpassungen gibt. Hier könnten die Jungs von Slightly Mad ruhig ein wenig von Need for Speed oder Forza Horizon abgucken. Übrigens: Eure eigenen Tuning-Einstellungen könnt ihr weltweit mit allen Spielern teilen.

Überdies könnt ihr natürlich auch eigene Boxenstopp-Strategien erstellen, bei denen euch abermals zig Tausende von Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch hier lassen sich individuelle Bauteile nach euren Wünschen anpassen. Wenn ihr also unbedingt auf den vorderen Reifen Slicks und auf den hinteren harte Reifen wollt – bitteschön. Und auch hier könnt ihr den Luftdruck natürlich individuell anpassen.

Übrigens: Ein Schadensmodell gibt es in Project CARS 2 durchaus. Sogar eines mit technischen sowie optischen Schäden. Schade ist nur, dass die Kollisionsphysik oftmals merkwürdig erscheint. Die Fahrzeuge fühlen sich dabei nämlich gern wie Gummibälle an.

Project CARS 2 – Knallharte Simulation?

Schon der erste Teil machte sich einen Namen mit seinen starken Simulationsaspekten. Für den zweiten Ableger haben sich die Entwickler noch mehr ins Zeug gelegt. Ausnahmslos alle Fahrzeuge fühlen sich grundverschiedenen an. Ich musste beim Wechsel eines jeden Fahrzeuges erst einmal im Training mehrere Runden drehen, um ein gutes Gefühl zu bekommen, wie sich Reifen und Balancing auf der Strecke anfühlen. Mein erstes Formula Rookie Fahrzeug schlug beispielsweise ständig im Heck aus. Natürlich habe ich das über Tuning angepasst, aber schon mein Tier 5 Wagen erforderte ein erneutes Lernen des Fahrverhaltens. Auf diese Art und Weise schafft es Project CARS 2, mir andauernd ein frisches und neues Spielgefühl zu vermitteln.

Es ist vor allem absurd mit welcher Liebe zum Detail die Entwickler an das Fahrverhalten der Karren gegangen sind. Ihr merkt es nämlich sofort, wenn die Reifen sich aufwärmen oder nach einem Abflug ins Grün oder den Sand wieder abkühlen.

Und dann gibt es ja noch das sogenannte „LiveTrack 3.0“ Feature, das vielmehr als nur dahergeredetes Marketing-Blabla ist. Dabei handelt es sich um Veränderungen der Strecke, wenn das Wetter umschlägt. In mehreren Rennen hatte ich das Pech, dass meine Strategie auf Slicks beruhte. Die Regenchancen lagen bei 20%, also machte ich mir keine Sorgen. Dummerweise erwischte mich in Runde 4 von 10 eine richtig fiese Regenfront, woraufhin sich dynamisch (zufällig generiert übrigens) Pfützen bildeten. Nicht nur sah ich mich gezwungen, einen Stopp einzulegen für Regenreifen, ich musste auch stärker auf der Ideallinie fahren. Enge Kurven hatten nämlich größere Mengen an Wasser angesammelt (vor allem dort, wo es Höhenunterschiede gibt), sodass Aquaplaning bei falschem Fahrverhalten auf dem Plan steht.

Doch auch Schneefall verändert die Spielregeln immens. Wer auf eisigen Pisten nicht höllisch aufpasst, küsst die nächstbeste Leitplanke. Spannend: Ich konnte beobachten, wie sich am Streckenrand richtige Schnellhügel bildeten. Absolut beeindruckend.

Project CARS 2 – Und … äh … was ist mit Laien?

Bei all den Sachen stellt sich natürlich die Frage: Haben Neulinge im Rennsegment überhaupt eine Chance mitzukommen? Und die Antwort lautet: Definitiv! Project CARS 2 bietet nämlich nicht nur beim Tuning oder anderen Fahrzeug-bezogenen Aspekten unzählige Einstellungsoptionen. Zudem könnt ihr allerhand Fahr- sowie Brems- und Lenkhilfen zu- und abschalten. Damit ist es möglich, schon zu Beginn gute Ergebnisse einzufahren und die Eigenheiten einer jeden Karre zu lernen. Natürlich macht der Titel genau dann am meisten Spaß, wenn man selbst die volle Kontrolle hat und sich der Simulation hingibt.

Doch an dieser Stelle muss ich auch deutlich werden. Project CARS 2 spielt sich mit einem Controller nicht sonderlich gut. Sei es der DualShock 4 oder der Xbox Drücker – keiner davon ist annähernd so genau wie ein Force Feedback Lenkrad (egal welches). Wenn ihr es wirklich richtigmachen wollt, holt ihr euch die volle Ausstattung mit Pedalen, um so das beste Erlebnis zu bekommen und die konstantesten Ergebnisse zu fahren. Allzu oft passierte es mir trotz feinster Justierungen auf dem Controller, dass ich Bremswege vermasselt habe. Mit Lenkrad und Pedal ist mir das nie passiert. Übrigens: Die verschiedenen Kamera-Ansichten (u.a. komplett modellierte Inneneinrichtung plus Helmkamera) sind allesamt wunderbar. Nett: Auf der PS4 Pro gibt es auch in 60 FPS laufende Rück- und Seitenspiegel.

Auch nicht ganz unwichtig für Neulinge: Verschleiß. Project CARS 2 erlaubt es euch, den Verschleiß von Reifen sehr realitätsnah zu berechnen. Auch der Spritverbrauch ist bei längeren Rennen wichtig, wobei ihr beide Einstellungen ausstellen könnt, um so näher an ein Arcade-Feeling zu kommen. Für Neulinge sicherlich sinnvoll. Ich persönlich zähle mich eher zu den Liebhaber-Typen, die die Herausforderung nicht scheuen.

Project CARS 2 – Was kann die PS4 Pro?

Für den Test des Spiels stand mir (bzw. der Redaktion allgemein) nur die PlayStation 4 Version zur Verfügung. Getestet habe ich es auf einer PS4 Pro – ausschließlich, da wir keine reguläre PS4 mehr im Büro haben. Deswegen kann ich auch keine Aussagen zur Performance auf dem PC machen sowie zu konkreten Gegner-Zahlen.

Project CARS 2 erlaubt es in den Grafikeinstellungen verschiedene Anpassungen vorzunehmen (überrascht?). Dazu zählt unter anderem ein An/Aus-Schalter für Post Processing, wodurch die grafische Qualität natürlich besser oder schlechter wird. Dafür aber gibt es eben einen Boost bei der Performance, wodurch die Bildrate konstant bei 60 FPS bleibt. Die PS4 Pro läuft auf einem 1080p TV nativ in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde. Wenn ihr einen 4KTV habt, geht es via Checkerboard Rendering auch bis zu 4K. Außerdem könnt ihr die sogenannten God Rays zu- bzw. abschalten und mit einem späteren Patch auch HDR aktivieren. Für den Test (zwei Wochen vor Release begonnen, Artikel geschrieben am: 15. September) hat Slightly Mad Studios diesen noch nicht geliefert.

Das Fahrer-Feld der KI beläuft sich auf eine Strecken-abhängige Zahl zwischen 0 und 31 KI-Fahrern. Aufgrund des Testzeitpunktes gab es leider keine Gelegenheit, an Online-Rennen stattfinden zu lassen. Sicher ist, dass ihr aus einem Browser verschiedene Online-Quickraces auswählen könnt. Zudem warten im Community-Tab sehr viele verschiedene Herausforderungen seitens der Community auf euch. Und dann gibt es noch einen eSports-Bereich mit Neuigkeiten aus der Szene.

Grafisch sieht die PS4 Pro-Version ausgezeichnet aus. Das Spiel lässt die Konkurrenz teilweise richtig alt aussehen, wenngleich die Qualität eines DriveClub weiterhin nicht erreicht wird. Kein Wunder, schließlich läuft das Spiel mit 30 FPS zugunsten einer noch filigraneren Grafik. Dennoch: Project CARS 2 ist ein waschechtes Brett und sieht in 60 FPS unfassbar gut aus. Auf einem hochmodernen PC ist es aber noch viel besser (Eventerfahrung).

Project CARS 2 – Auch ein Ohrenschmaus?

Während Project CARS 2 also optisch sehr gut anzusehen ist, bleibt schlussendlich die Frage: Ist es auch akustisch ausgezeichnet? Und hier kann ich euch beruhigen: Die Karren und vor allem deren Motoren hören sich exzellent an. Keine Staubsauger im Stile eines Gran Turismo, sondern die echten Dinger. Der Soundtrack des Spiels gibt sich zumeist subtil, gefällt aber dennoch.

Nettes Gimmick übrigens: Auf der PlayStation 4 erklingen die Funksprüche aus der Box über den Lautsprecher des DualShock 4 Controllers. Zwar sind die Boxenansagen nicht immer korrekt und zumeist auch offensichtlich bis nutzlos, aber hey. Manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn.

Fazit:

Ich hatte es in meiner Preview gesagt und ich sage es auch zum Fazit im Test: Project CARS 2 ist die neue Referenz im Rennspiel-Genre. Was die Entwickler hier an Umfang und Möglichkeiten bieten, übertrifft alles, was Gran Turismo Sport oder Forza Motorsport/Horizon jemals bieten können. Nicht nur Simulations-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten, sondern auch Liebhaber und Neulinge, die erstmals in die mitunter knallharte Welt der Simulationen reinschnuppern wollen. Ganz besonders hervorheben will ich aber das exzellente Fahrgefühl und Livetrack 3.0, was mich immer wieder verblüfft und beim Spielen total überrascht hat, weil ich sofort meine Taktik überdenken musste. So müssen Rennspiele aussehen.