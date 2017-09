Offensive Combat: Redux! 40 Offensive Combat: Redux! 4/10 Pros Viele Möglichkeiten zur Anpassung

Steuerung sehr einfach gehalten

Gegner Pwnen kann zu Beginn witzig sein… Cons Wenige Spieler

Jede Waffe spielt sich quasi gleich

Wird aber schnell nervig

Kaum Abwechslung

Kleine und langweilig gestaltete Level Auf Steam kaufen

Habt ihr Lust auf einen Shooter, der das ganze Thema mal nicht so ernst nimmt? Offensive Combat: Redux! ist in dem Fall der etwas andere Online-First-Person-Shooter. Wie wir das Remake des Browser Shooters finden, erfahrt ihr im folgenden Test.

Offensive Combat: Redux – Sehe ich da Trump?

Nachdem es Offensive Combat erst als Browserspiel gab, kommt es jetzt auf unsere PCs via Steam. Der Shooter bietet verschiedene altbekannte Modi an. Dazu gehören selbstverständliche wie Deathmatch, Team-Deathmatch und Capture The Flag. „Neu“ dagegen ist der Kampf gegen Roboter, wobei ihr im Einzelspieler gegen Killer Roboter antretet. Wer sich nach dem kurzen Tutorial an die einfache Steuerung gewöhnt hat, darf sich direkt ins Getümmel stürzen… Mehr oder weniger zumindest. Denn euch erwarten längere Wartezeiten und was noch dazu kommt sind wenig Spieler. Es wird zwar pro Modus bis von bis zu 12 oder 16 Spielern gesprochen, dazu kommt es aber nicht. X Versuche gab es, bis entweder kein Spiel oder einfach nur 4-6 Spieler dabei waren.

Wenn es dann mal geklappt hat, kann der Spaß auch mal losgehen. An Waffen, Ausrüstung und Upgrades mangelt es in diesem Spiel definitiv nicht. Eure Waffen lassen sich nämlich mit Erfahrung ordentlich Upgraden. Welche Waffe ihr in diesem Fall nehmt, ist euch komplett selbst überlassen. Denn die meisten Schießeisen fühlen sich vom Schussgefühl sowieso gleich an. Außerhalb des Kampfes lassen sich diese Upgrades mit Geld und Erfahrung kaufen, die ihr aus den 10-minütigen Matches erhaltet. Dort gibt es sogar ziemlich lustige Masken und „Pwn“ Moves dabei. Selbst das Gesicht von Trump zählt zu einer der Masken.

Offensive Combat: Redux – Gegner einmal pwnen

Wer in einem Match einen Gegner tötet, bekommt die Chance diesen mit einem Move zu pwnen. Damit könnt ihr die Leichen anfurzen, tanzen oder was euch sonst grad lieb ist. Klingt im ersten Moment, als wärt ihr eine lebende Zielscheibe… Das seid ihr leider auch. Die Mühe ist es aber wert, denn ihr erhaltet Ausrüstung nach dem Match pro Move. Über die Zeit hinweg, wird das Ganze dann aber auch albern. Daher entscheidet euch weise.

Insgesamt bietet das Spiel aktuell acht Karten, auf den ihr die verschiedenen, obwohl auch ähnlichen Modi spielen könnt. Leider sind die Karten auch nicht besonders abwechslungsreich, außer vom Thema her. Grundsätzlich gibt es somit keine großartige Abwechslung im Gameplay, von den Karten her oder bei den Waffen. Es ist zwar alles solide, bietet aber nichtsdestotrotz nach wenigen Runden keinen wiederspielwert. Andere Shooter schaffen es einen auf irgendeine Art zu fesseln, aber in diesem Fall fehlt einfach das gewisse etwas.

Selbst grafisch kann das Spiel nicht punkten, geschweige denn bei den Sounds, denn es ist wirklich von einem Browser Shooter abgeleitet. Schade eigentlich, denn an Humor und Anpassungsmöglichkeiten fehlt diesem Titel in Relation zu vielen anderen Spielen nicht. Dafür gibt es aber andere große Probleme.

Fazit

Offensive Combat: Redux! wird definitiv nicht Shooter des Jahres. Hier gibt es einfach keinen wirklichen Wiederspielwert, außer dem verspotten der Gegner. Selbst grafisch und vom Waffengefühl her bietet dieser Titel nicht viel. Ausschließlich die Anpassungsmöglichkeiten, sind ein kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht kommt noch etwas mit den nachfolgenden Patches.