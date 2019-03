Wer gleichzeitig nach Sportwetten und aufregendem Casinospiel sucht, ist im NetBet Casino bestens aufgehoben, denn das Onlinecasino hat beides unter einem Dach vereint und verspricht spannende Unterhaltung. Wir haben uns mal umgeschaut und den NetBet Test für euch gemacht.

Die Casinospiele im NetBet Casino

Bei NetBet habt ihr eine riesige Auswahl und könnt mehr als 1000 Casinospiele und Spielautomaten der Top-Spielemacher ausprobieren. Das Beste daran ist, dass sich die meisten der Slots kostenlos mit Spielgeld als Demo spielen lassen. So könnt ihr euch euer Lieblingsspiel ohne Risiko aussuchen und ausgiebig testen, ehe ihr Echtgeld am Automatenspiel einsetzt. Selbst die beliebten Vegas-Casino-Spiele von NetBet sind im Übungsmodus verfügbar, ebenso eine ganze Reihe spannende Kartenspiele wie Poker, Baccarat oder BlackJack. Die Spiele im Live-Casino und Lotto dürft ihr allerdings nur mit Anmeldung spielen. Auf gehts! Switcht direkt ins NetBet-Onlinecasino und spielt los!



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Habt ihr vor, bei NetBet die Spielautomaten kostenlos zu testen, dann ruft einfach eines der vielen Casinospiele auf und wählt „Demoversion abspielen“. Ihr bekommt an jedem einzelnen Automatenspiel ein Gratis-Budget, das ihr kostenlos und vollkommen unverbindlich verspielen könnt.

Eure Anmeldung im NetBet Casino

Falls ihr euch nach eurem ausgiebigem Test für die Anmeldung bei NetBet entschließen solltet, dann ist das in wenigen Schritten erledigt. Wählt oben rechts den Button „Registieren“ und füllt den Anmeldebogen aus. Denkt daran, dass ihr mit einem Fake-Profil mögliche Gewinne nicht ausgezahlt bekommt. Nachdem ihr das Anmeldeformular abgesendet habt, findet ihr in eurem Mailpostfach eine Bestätigungsmail, auf die ihr reagieren müsst, um die Registrierung abzuschließen. Danach könnt ihr direkt loslegen. Natürlich wartet auch ein toller Willkommenbonus auf euch.



Der Willkommensbonus im NetBet Casino

Als Bonus für eure Registrierung als neues Mitglied im NetBet-Onlinecasino erhaltet ihr einen 100% Bonus auf die Ersteinzahlung. Das heißt im Klartext, dass, wenn ihr beispielsweise 50€ einzahlt, von NetBet noch einmal 50€ obendrauf gepackt werden und ihr mit 100€ Guthaben spielt. Zusätzlich gibt es 10 Vegas Freispiele für etliche „Age of the Gods“ Slots, die ihr im Vegas-Bereich findet. Ihr könnt bei der ersten Casino-Einzahlung bis zu 200€ Willkommenbonus abkassieren. Der Bonuscode für dieses Bonusangebot lautet NBWELCOME. Später könnt ihr an täglichen und monatlichen Aktionen sowie an Treueaktionen teilnehmen und euch dort Freespins, X-tra Guthaben und noch viel mehr sichern.

Auf gehts! Registrieren, gewünschten Betrag einzahlen, Code eingeben und schon kanns losgehen!

Bei NetBet mit Handy und Tablet spielen

Viele der Spiele im NetBet Casino sind auch über das Mobilgerät abrufbar. Wetten könnt ihr über die APK Android NetBet-App platzieren. Diese ist auch als Amazon-Version verfügbar. Das Onlinecasino könnt ihr aber auch ganz normal über den Browser besuchen, indem ihr hier die Net Bet Seite aufruft. Die meisten Slotautomaten lassen sich, sofern die Browserversion auf eurem Mobilgerät möglichst aktuell ist, reibungslos mit dem Handy, Smartphone, Tablet, iPhone oder iPad spielen. Spielspaß unterwegs, Wettschein abgeben, Ein- und Auszahlung – alles funktioniert problemlos auch ohne NetBet MobileApp. Ihr könnt also den Speicherplatz auf eurem Handy sparen.

Der Support bei NetBet

Der hilfsbereite Kundendienst von Net Bet ist auf unterschiedliche Weise zu erreichen. Ruft zwischen 12 und 20 Uhr an, schreibt eine Mail oder nutzt den Live-Chat zum Support. Die Kundenberater sind bestens geschult und können euch schnelle und kompetente Auskunft geben, falls ihr einmal Probleme habt. Dokumente für eure Verifizierung im Online Casino reicht ihr im besten Fall gescannt per Mail ein.