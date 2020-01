Bei Lucky Vegas findet ihr Altbewährtes, wie beispielsweise die beliebten Slots Gonzo's Quest, Book of Dead oder Starbust, aber auch die neuesten Errungenschaften der besten Spielehersteller. Die Auswahl ist sehr umfangreich, aber relativ übersichtlich gegliedert. Außerdem hilft die Suchfunktion schnell weiter, wenn man ein bestimmtes Casino Spiel sucht. Wer auf Videospiele oder Walzenslots setzt, dürfte im Lucky Vegas Casino keinesfalls enttäuscht werden. Natürlich sind auch die beliebten Tischspiele Poker, Roulette, Baccarat und Black Jack im Programm zu finden, ebenso wie das Live-Casino mit etlichen Echtzeit-Games. Zahlreiche Spielvarianten sorgen für Abwechslung und langandauernden Spielspaß.

Werbung



Die Anmeldung

Die Anmeldung im Lucky Vegas Casino Online ist so einfach und schnell wie auch auf allen anderen bekannten Casinoseiten. Nutzt einfach den Button “Jetzt spielen”, füllt das Anmeldeformular aus und schickt es ab. Anschließend bestätigt ihr die Anmeldungsmail in eurem Mailpostfach und schon kanns losgehen. Das Ganze dauert gerade mal fünf Minuten. Danach ist euer Spielerkonto bereit für eure erste Einzahlung und ihr könnt direkt spielen.

Der Willkommensbonus bei LuckyVegas

Der Willkommensbonus im LuckyVegas Online Casino lässt sich sehen. 100% Bonusgeld auf eure erste Einzahlung plus 25 Freispiele für den beliebten Slot Book of Dead gibt es, wenn ihr euch registriert. Bis zu 100 € Extrageld zahlt man euch aus und damit habt ihr reichlich Startkapital, um die ersten Versuche an den Spielautomaten zu machen. Die Freespins stehen zur Verfügung und sie lassen sich direkt nach der Registrierung einsetzen, denn ihr habt sie umgehend auf dem Spielerkonto. Laut Bonusbedingungen müssen Bonus- und Einzahlungsbetrag innerhalb dreißig Tagen 30x umgesetzt werden. Das Gleiche gilt für Gewinne aus den Freispielen. Also kein Thema, denn in diesem Zeitraum ist das locker zu schaffen.

Lucky Vegas Mobile Casino

Um mit Handy, Tablet oder anderen Mobilgeräten im Lucky Vegas Casino online spielen zu können, müsst ihr keine App herunterladen. Ein Download erübrigt sich, denn das Online Casino ist so optimiert, dass es sich automatisch an jegliches Display anpasst und auf jedem Gerät optimal angezeigt wird. Auf diese Weise könnt ihr euer Spielerkonto von jedem Ort aus verwalten, an dem ihr Internetzugang habt. Natürlich ist auch das mobile Spielen von unterwegs möglich und es vertreibt euch die Zeit, wenn ihr mal wieder irgendwo länger warten müsst oder mit dem Bus, Zug oder als Beifahrer im Auto unterwegs seid.

Der Support

Weder zu Hause noch unterwegs müsst ihr auf den Kundendienst verzichten. Das supportteam steht via Live-Chat jederzeit zur Verfügung und hilft gerne weiter, wenn ihr eine Frage oder ein Problem habt. Der Kundendienst ist aber auch per Mail erreichbar. Dokumente zur Identifikation könnt ihr schnell und unkompliziert über die Mailadresse support@luckyvegas.com einreichen.