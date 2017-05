LEGO City Undercover 8 LEGO City Undercover 8/10 Pros Charmante Aufmachung

Sehr gute deutsche Sprecher

Abwechslungsreiche Aufgaben

Outfit-Idee gelungen

Große, offene Spielwelt

Starker Humor

Viele witzige Anspielungen auf Film-Klassiker

Koop-Modus Cons Starkes Kantenflimmern (Switch)

FPS-Drops (Switch)

Elend lange Ladezeiten (insb. Switch)

Kamera sehr träge (Switch)

Koop nur lokal

Im Test beweist LEGO City Undercover, dass auch ältere Spiele wunderbar altern können – zumindest auf PS4 und Xbox One. Zudem haben die Entwickler an den richtigen Stellen gefeilt, damit der Titel noch besser als das Original ist. Wie sich die Umsetzung des Wii U Spiels auf Switch zockt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Ganze vier Jahre lang durften nur Besitzer einer Wii U in den Genuss von LEGO City Undercover kommen. Nun ist der Titel auch für PS4 und Xbox One verfügbar – nebst der Umsetzung für Nintendo Switch. Im Test des Wii U-Spiels lobte Adam vor allem die Anspielungen auf Film-Klassiker wie Matrix oder Mission Impossible. Auch der Charme des Spiels konnte ihn ergreifen.

Worum geht es im Spiel? Hier eine kurze Zusammenfassung aus dem Artikel des Kollegen: Ihr schlüpft in LEGO City Undercover in die Rolle von Chase McCain und müsst dabei Rex Fury, den berüchtigtsten und gefährlichsten Kriminellen von LEGO City dingfest machen. Eben jener Schurke konnte auf mysteriöse Art und Weise aus dem Gefängnis verschwinden und treibt mal wieder sein Unwesen. Eure Jagd nach dem Typen entführt euch dabei durch sehr viele optisch schicke Areale, die von einem Nationalpark über moderne Bürogebäude bis hin zu beschaulichen Familienhäusern reichen. Und es gibt Dinosaurier.

LEGO City Undercover – Koop-Spaß mit Kantenflimmern und Framedrops

Das Gameplay des Spiels blieb natürlich unverändert und so schlüpft ihr in verschiedene Outfits (u.a. Polizist, Minenarbeiter oder Verbrecher) und kombiniert deren Fähigkeiten in den verschiedenen Missionen. Vom Enterhaken über Sprengsätze bis hin zum Dietrich ist also alles dabei, was ein Undercover-Cop so braucht.

Inhaltlich gibt es ebenfalls keine Neuheiten. Daher freut es umso mehr, dass alle drei Fassungen einen Koop-Modus erhalten haben. Euer Kumpel auf der Couch – ja, einen Online-Koop gibt es nicht – kann jederzeit via Knopfdruck als Chase einsteigen. Wenn ihr zu weiter voneinander entfernt seid, splittet sich der Bildschirm ganz geschmeidig auf.

Die Steuerung des Spiels wurde gut auf die neuen Konsolen portiert, wenngleich alte Späße wie der Scanner nun über die Controller gelöst sind anstatt auf dem Touchpad wie bei der Wii U. Einen Ausschnitt der Karte gibt es zudem unten links im Bild.

Technisch gesehen enttäuscht die Switch-Fassung. Dabei haben die Jungs bei TT Games vor allem die Einbrüche der Framerate aus dem Original komplett übernommen. Zudem gibt es starkes Kantenflimmern aufgrund fehlenden Anti-Aliasings zu bemängeln. Außerdem müsst ihr zwei Joycon-Paare oder einen alternativen Controller verwenden, wenn ihr im Koop spielt. Auch die Kameraführung gibt sich erschreckend träge im Vergleich zur PS4/Xbox One. Und die Ladezeiten sind ebenfalls sehr lang. Nicht so schrecklich wie im Original, aber immer noch eine halbe Minute länger als auf PS4 und Xbox One.

Fazit:

LEGO City Undercover ist auch vier Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung ein gutes Spiel. Während es Inhaltlich nur den Koop-Modus als einzige Neuerung gibt, so bekommen vor allem PS4- und Xbox-One-Besitzer ein technisch einwandfreies Produkt. Switch-Zocker müssen sich hingegen mit sehr langen Ladezeiten, starkem Kantenflimmern und einer generell schwächeren Performance begnügen. Wenn ihr den Titel bisher verpasst habt, könnt ihr nun bedenkenlos zugreifen. Vor allem Couch-Koop-Freunde werden ihren Spaß haben!