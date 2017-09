LawBreakers 60 LawBreakers 6/10 Pros Actionreicher Shooter

Einzigartige Charaktere und Bewegungsmuster

Fordernd für den Spieler Cons Karten ähneln sich stark

Ladezeiten sind schlecht, dank geringer Spieler

Modi wenig abwechslungsreich

Tutorial besteht aus Videos

Karte und Modi sind komplett zufällig Auf Amazon kaufen

Wer von LawBreakers gehört hat, denkt wahrscheinlich im ersten Moment an etwas ähnliches wie Overwatch. Dem ist aber nicht so! Zwar ähneln sich die beiden Spiele in einigen Aspekten, jedoch gibt es grundsätzliche Unterschiede, die bereits bei den Charakteren anfangen. Wie wir den Sci-Fi Shooter finden, erfahrt ihr im folgenden Test.

LawBreakers – Erstmal durchatmen

Wer sich direkt in den Kampf stürzen möchte, ist zumindest im ersten Moment falsch bei LawBreakers. Es ist zwar möglich, aber der Versuch kann ziemlich in die Hose gehen, denn jeder Charakter in diesem Spiel ist grundlegen verschieden. Damit sind nicht nur die Fähigkeiten und die Waffen gemeint, sondern auch die Bewegungsart der einzelnen Charaktere. Die Sprints und Flugweisen sind bei allen verschieden. Insgesamt gibt es 18 Charakteren, wovon jeweils neun auf zwei Fraktionen gespiegelt sind. Diese sehen also unterschiedlich aus, aber können als Law oder Breaker das Gleiche nutzen.

Wer an der Stelle ein Tutorial erwartet und direkt Hand anlegen möchte, wird auch hier etwas enttäuscht, denn es erwarten euch tatsächlich Videos. Normalerweise bietet jeder andere Titel kleine Einführungen an, aber in diesem Fall passiert das in Form von Youtube-Videos. Alle Modi, Charaktere und auch Karten werden so erläutert. Das kann zwar ganz nett sein, aber so lässt sich die Theorie schlecht in die Praxis umsetzen, was bei vielen Spielen wichtig ist.

Wer die Grundprinzipien aber verstanden hat, kann dann durchstarten… Wäre da nicht nach einem Monat nach dem Release schon das nächste kleine Problemchen. Denn die gleichzeitige Spielerzahl hatte z.B. gestern (18. September 2017) ein Maximum von 174 Spielern betragen. Somit kann es mal dauern genug Spieler zu finden, dann die Teams passend zu mischen und dann ins Spiel einzutauchen. Endlich im Spiel eingetaucht erwarten euch actionreiche Kämpfe. Es ist nicht nur Übung gefragt, sondern auch ordentliches Aiming. Richtig ausgeführt, sieht es ziemlich cool aus und macht richtig Spaß. Wer also ein entspannten Shooter sucht ist hier an der falschen Stelle, denn wer sich hier nicht bewegt ist ziemlich schnell tot.

Die Charaktere sind zudem beladen mit Schwertern, Pistolen, Raketenwerfern und mehr. Somit gibt es ziemlich schnell hitzige Gefechte. Wer hier nach einem Heiler oder Tank sucht ist aber an falscher Stelle, denn alle sind mehr oder weniger auf das Töten ausgerichtet. Wählt also weise.

LawBreakers – Kein Wahlrecht

Auf den verschiedenen Karten, die sich leider vom Prinzip ähneln und Zonen der Schwerelosigkeit bieten, gibt es verschiedene Modi. Diese hören sich zwar im ersten Moment sehr unterschiedlich an, sind aber vom Grundprinzip ähnlich. Hier wird etwas eingenommen, dort etwas zur Basis gebracht und verteidigt und das zieht sich bei den Modi durch. Zwar gibt es noch die Ausnahme beim sogenannten Blitzball, welches einem Sci-Fi American Football ähnelt, doch grundlegend ist sich alles ähnlich. In diesem Fall ist die Frage, wie lange die Langzeitmotivation für die Spieler ist. Denn wer einen Lieblingsmodus hat, kann diesen nicht mal aussuchen. Optional lassen sich zwar Spiele erstellen, aber nur mit Freuden. Alle anderen müssen ein schnelles Spiel starten und auf ihre Lieblingsmodi hoffen.

Zwar sind die Kämpfe mit den vielseitigen Helden spannend und actionreich, jedoch lässt sich hier kein richtiges Teamgefühl oder keine Taktik erblicken, wie bei anderen Shootern heutzutage.

Somit sieht LawBreaker im ersten Blick ganz nett aus, bringt aber nicht die Reife mit, die ein Shooter haben sollte. An vielen Stellen gibt es Schwächen, die einfach nicht sein sollten.

Fazit

Im ersten Moment hat sich LawBreakers für mich wie ein richtig actionlastiger Shooter angehört. Das ist der Titel auch, keine Frage, doch im Großen und Ganzen bringt das Spiel selbst nach einer Beta zu viele Kinderkrankheiten mit, die nicht hätten sein müssen. Es gibt in diesem Fall bessere Alternativen, die uns bald erwarten oder ohnehin schon verfügbar sind – namentlich Overwatch.