Ich durfte das Online-Casino „Jackpots in a Flash“ für euch testen und schreibe euch im kommenden Testbericht meine Erfahrungen, sowie einen kleinen Einstieg in das Casino. Außerdem werdet ihr erfahren, was es für Spiele und Bonis gibt! Weitere Testberichte von Casinos findet ihr hier.

Jackpots online im Casino knacken

Dafür wirbt dieses Casino! Es gibt ein großes Angebot an Jackpots, zum Beispiel bei den Jackpotspielen. Ich konnte bisher leider noch keinen Jackpot gewinnen, jedoch bin ich auch noch nicht so lange angemeldet. Mein erster Eindruck von diesem Casino: hübsches Design! Ich hab mich auf deren Website direkt wohlgefühlt. Die Anmeldung war einfach und die Auswahl der Spiele ist auch angemessen, worauf ich später auch noch eingehen werde.

Super einfache Anmeldung

Falls ihr euch auf der Seite von Jackpots in a Flash nicht zurechtfindet, dann kann ich euch helfen. In der Navigationsleiste oben seht ihr das Feld „Registrieren“ welches ihr einfach anklickt. Zunächst brauch das Casino ein paar allgemeine Informationen zu eurer Person wie Name, Geschlecht, euren Wunschbenutzernamen und ein Passwort.

Im nächsten Schritt müsst ihr euere etwas privateren Angaben preisgeben wie Wohnort, Geburtstag o.ä.

Verschiedene Einzahlungsmöglichkeiten

Um jetzt mit dem Zocken anfangen zu können müsst ihr natürlich erstmal Geld einzahlen. Dafür geht ihr nun wieder in der oberen Navigationsleiste, wenn ihr eingeloggt seid, auf „Einzahlen“. Dort werden euch eine Reihe an Möglichkeiten angeboten, Geld einzuzahlen. Diese wären:

– Paysafecard

– Sofortüberweisung

– Kreditkarten

– oder EC-Karten

Das sind so die gängigsten Einzahlungsmethoden.

Die Spielauswahl bei Jackpot in a Flash

Die Spiele werden in 2 Hauptkategorien aufgeteilt, in Casino und Live Casino.

Auf dieser Website haben mich eher die Casinospiele angesprochen, also fange ich auch mit diesen an. Diese sind nämlich nochmal in viele Kategorien aufgeteilt wie Spielautomaten, Blackjack, Poker oder Jackpotspiele. Wenn ihr nun eure Kategorie gefunden habt, wird diese nochmal in Neuerscheinungen und beliebte Spiele aufgeteilt. Bei den beliebten Spielen sind natürlich die zeitlosen Klassiker, welche es auf so gut wie allen Online Casinos gibt. Die Anzahl der Spielautomaten ist echt zu bestaunen! Es gibt hier wirklich fast alles! (keine Übertreibung)

Beim Live Casino gibt es alles, was verlangt wird. Klassische Spieler wie Roulette, Baccarat und Blackjack. Aber es gibt auch neue Spiele, welche ich so bislang noch nicht gesehen habe. Beispielsweise Evolution Live Dream Catcher. Dort wird live ein Glücksrad für euch gedreht. Bisher habe ich mich leider noch nicht getraut es auszuprobieren, aber demnächst will ich es mal testen und werde euch natürlich auch davon berichten. 😉

Willkommensbonus und Glücksrad

Als Willkommensbonus wirbt Jackpot in a Flash direkt mit 1.600 € gratis auf eure ersten Einzahlungen. Anfangs hatte ich es verpeilt, weil man sich mit seiner Handynummer verifizieren muss. Ich hatte es total übersehen, vielleicht sollten Sie dies auffälliger auf der Website gestalten. Wie dem auch sei, habe ich jetzt auf meine ersten Einzahlungen einen 100 %igen Bonus bekommen. Neben dem Willkommensbonus gibt es auch noch ein Glücksrad, welches ihr alle 2 Stunden drehen könnt. Ich finde dies ein sehr attraktives Feature des Casinos, denn das hebt sich von den anderen Casinos ab, bei denen man meist nur anfangs einen Bonus bekommt. Hier bekommst du alle 2 Stunden einen Bonus!