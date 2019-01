Zunächst habe ich für euch das Online-Casino „Jackpot.de“ getestet. Im folgenden Testbericht erfahrt ihr einige Informationen über das Casino wie die Anmeldung, Spiele und vieles mehr. 🙂 Neben diesem gibt es in Deutschland noch viele weitere Casinos, welche ihr hier findet! Vielleicht gefallen euch die anderen Online-Casinos besser als Jackpot.de.

Die Anmeldung



Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völlig anonym deine Frage in unserer

Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!



Es ist ganz einfach und dauert überhaupt nicht lange sich anzumelden. Direkt wenn ihr auf die Website kommt erscheint das Registrierungsfenster. Hier müssen lediglich ein Benutzername (denkt euch einen aus) eure E-Mail-Adresse und ein Passwort gewählt werden. Nun noch die AGB's bestätigen und schon kann es losgehen! Über den AGB's seht ihr noch, das es die Möglichkeit gibt regelmäßig Gratis-Chips geschenkt zu bekommen. Ich kann euch nur empfehlen, macht einen Haken dran. Einem geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul. 😉

Hier kommt ihr zum Casino!

Schnelle und sichere Einzahlung

Die Einzahlung ist auch ganz einfach und schnell erledigt. Zwar habt ihr ein Startkapital von 150.000 Chips, jedoch werdet ihr damit nicht so lange spielen können. Außer ihr wartet immer auf die Zusendung der Gratis-Chips. Wie dem auch sei, die Einzahlung erfolgt oben über die Navigationsleiste. Wenn ihr die Maus oben auf das Symbol „Jackpot.de“ macht, erscheint drunter eine Navigationsleiste. Nun müsst ihr rechts auf Shop klicken. Dort werden euch einige Angebote angezeigt, um euer Guthaben aufzuladen.

Meiner Meinung nach sehr einfach gestaltet und das Guthaben hatte ich auch direkt nach der Bezahlung drauf. 🙂 Ihr habt mehrere Möglichkeiten einzuzahlen, per Kreditkarte, Paysafecard, Lastschrift und vieles mehr. Auf einige Einzahlungsmöglichkeiten gibt es sogar einen 10%-igen Bonus.

Regelmäßige Angebote

Hier gibt es zwar keinen Willkommensbonus, jedoch hat mich das nicht weiter gestört, denn man bekommt hier immer mal wieder Angebote zu den Einzahlungen geboten. Als ich das Casino testen durfte gab es 44.000.000 Chips zum Preis von 5,99 € statt 20,00 €! Da habe ich natürlich direkt zugeschlagen. Aber das Angebot ändert sich auch mit der Zeit. Auf die Angebote könnt ihr zugreifen indem ihr in der Navigationsleiste auf „Angebot“ neben Shop klickt.

Tolle Spiele und VIP-Slots

Die Auswahl der Spiele ist hier sehr überschaubar. Zwar fehlen mir einige Spiele, aber mit dem Angebot was Jackpot.de bietet kann ich auf jeden Fall gut leben. Die Spiele ruft ihr ebenfalls über die Navigationsleiste auf unter „Spiele“. Wenn ihr kein VIP-Member seid, dann könnt ihr nur die klassischen Spiele spielen. Aber hier findet jeder was.

Falls ihr die VIP-Berechtigung habt, könnt ihr sehr viele andere Spiele noch spielen und euch werden zusätzlich noch attraktive Angebote geboten. Ihr könnt die Spiele einfach anklicken und schon startet es. Euer Startguthaben reicht locker aus entspannt ein paar Runden zu spielen. Aber wahrscheinlich werdet ihr den Jackpot damit nicht knacken, jedoch eine tolle Möglichkeit das Casino zu testen ohne auch nur einen Cent einzahlen zu müssen. Ich habe direkt mal mit dem Slot „Fancy Fruits“ angefangen und konnte schon mega Gewinne erzielen.

Hier kommt ihr zum Casino!

Magic-Bonus und Fortunas Truhe

Ihr bekommt zeitnah immer wieder die Chance, über ein Glücksrad weitere Chips zu gewinnen. Außerdem gibt es eine Truhe von Fortuna, welche euch auch mit tollen Geschenken beschert. Um die Truhe zu erhalten müssen nur 3 Aufgaben erledigt werden, welche individuell ausfallen. Eine Aufgabe könnte zum Beispiel sein, bei einem bestimmten Spiel eine Anzahl an Drehern zu tätigen oder ein bestimmtes Symbol in einem Spiel x mal zu finden. Ein tolles Angebot, welches ich bei keinem anderen Online-Casino bisher sehen konnte. Das Glücksrad befindet sich unten links in der Leiste und kann alle 3 Stunden betätigt werden. Die Truhe seht ihr unten rechts schon. Wenn ihr auf diese klickt, werden euch die Aufgaben angezeigt, welche ihr erledigen müsst um die Truhe zu erhalten.

Levelsystem

Ähnlich wie in einem Computerspiel gibt es hier ein Levelsystem. Für Gewinne und Spielzeiten bekommt ihr Erfahrungspunkte um einen Rang aufzusteigen. Euer neues Level bietet euch dann gewisse Vorzüge wie Bonus auf Einzahlungen oder den Zugang auf neue Spiele. Habe ich bisher auch noch in keinem anderen Casino sehen können, mal etwas neues im Glücksspiel und auf jeden Fall nennenswert! Euren Levelstand könnt ihr unter „Konto“ in der Navigationsleiste oben aufrufen. Dann klickt auf „Treue Programm“ und ihr seht euer Level und was ihr tun müsst, um ein nächstes Level zu erreichen.