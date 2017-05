Das Serienformat wird zum Mainstream-Produkt. Was im TV schon seit Jahrzehnten wunderbar funktioniert, wurde nach und nach auch auf das Internet übertragen (man denke an Netflix und Co.) und nun erreicht der Trend endgültig auch die Spielebranche. Wo früher kleinere Studios wie Telltale Games Episoden-Spiele veröffentlicht haben, meldet sich IO Interactive mit Hitman zurück. Die erste Episode entführt uns dabei nach Paris. Was gibt hat Agent 47 vor? Erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen!

Spieler der Beta werden die ersten Momente des Spiels schnell wiedererkennen: Bevor es Paris unsicher machen zu gilt, läuft ein Rückblick ab: Ein Hubschrauber landet in der Nähe einer geheimen Bergbasis der ICA (International Contract Agency), in der Agent 47 ein Vorstellungsgespräch führt, das nicht nur sein Leben, sondern auch das vieler anderer verändern soll. Und so folgen zunächst zwei Probe-Einsätze, in denen sich Agent 47 seinen Namen macht.

Zu Beginn stehen dabei insgesamt zwei vollwertige Missionen und eine halbe zur Verfügung. IO Interactive weiß von seinen Spielern, dass sie ihre Spiele nicht nur ein Mal, sondern mehrfach durchspielen. Die erste Episode, die zum Preis von 14,99 Euro verfügbar ist (PC: 12,99 Euro) bietet dabei allerhand verschiedene Ansätze, um die ersten Missionen zu bewältigen. Gehört ihr eher zu denen, die ein Spiel am Stück durchspielen und sich nicht für zusätzliche Herausforderungen interessieren, solltet ihr lieber auf die Handelsversion warten, die Anfang 2017 erscheint. Gegenwärtig dauert ein Durchlauf der ersten Episode maximal zwei Stunden.

Hitman – Die Ruhe selbst

Falls ihr die Beta nicht gespielt habt, so will ich euch einige Infos zu den Prolog-Missionen geben. Die erste handelt dabei in Sydney auf einer Luxus-Yacht des Kunstdiebes Malvin „The Sparrow“ Ritter. Wie ihr den guten Herren ausschaltet, ist dabei vollkommen euch überlassen – Rattengift, Klaviersaite, Snipergewehr, Ertränken und so weiter und so fort. In der zweiten Mission verschlägt es euch nach Kuba zu einer russischen Militärbasis, wo ihr einen Schachgroßmeister und Verräter zur Strecke bringt. Die Hauptmission in Paris sieht vor, zwei Gangster-Bosse im Fashion-Business zu erledigen.

Die allseits bekannte und beliebte Hitman-Formel funktioniert dabei auch im neuesten Ableger wunderbar. Es gibt nämlich unzählig viele Möglichkeiten, eine Mission abzuschließen. Natürlich ist es theoretisch möglich, sich einfach durchzuballern, das allerdings ist nun sehr viel schwieriger als je zuvor, da Agent 47 bedeutend weniger Treffer einstecken kann. Entwickler IO Interactive setzt vielmehr auf das Erkunden des großen Areals und das sorgfältige Planen der Attentate. Zu Recht, denn das Sandbox-Gameplay gefällt außerordentlich gut, denn so lassen sich viele Hinweise und Infos sammeln, um alles perfekt ablaufen zu lassen.

Und damit finden auch die sogenannten „Gelegenheiten“ ihren Einzug. An einigen Schlüsselstellen schaltet sich Diana Burnwood ein und spielt dem Agenten wichtige Infos zu. Ein Overhead-Projektor in der Russen-Basis in Kuba lässt sich beispielsweise als Ablenkungsmanöver einsetzen. Der Kampfjet hingegen kann als Flucht benutzt werden, wenn Agent 47 als Mechaniker verkleidet hineinsteigt. Die Gegner-KI agiert dabei etwas cleverer als in den Vorgängern, wobei eure Möglichkeiten, aus einer brenzligen Situation herauszukommen, deutlich gewachsen sind.

Hitman belohnt dabei kreative Spieler auf verschiedene Art und Weise: Wer etwa die Paris-Mission mehrmals absolviert – unter verschiedenen Bedingungen – schaltet neue Startpunkte oder Zusatzobjekte frei. Überdies stehen Spielarten wie Eskalation oder schwer zu erfassende Ziele parat, um für die nötige Abwechslung zu sorgen. Während Eskalation immer komplexer wird, sind die Contracts für 48 Stunden verfügbar. Mit dem Aufträge-Modus lassen sich zudem eigene Fälle erschaffen, die mit allen Spielern geteilt werden können.

[blockquote cite=“Adam Smieja“] Eines vorneweg: Ich bewerte Hitman definitiv nicht auf Basis von drei Leveln. Sorry, das ist unmöglich. Was wäre wenn IO Interactive in Italien oder Japan oder den USA noch richtige Überraschungen parat hält, die totale ‚Game Changer‘ sind? Müsste ich die Wertung dann überarbeiten? Deswegen gibt es eine finale Bewertung erst dann, wenn alle Episoden durch sind.

Kommen wir also zum Spiel selbst: Bin ich ein Fan des Episoden-Formats? Nein. Ich persönlich genieße Spiele lieber am Stück, doch das soll nicht darüber hinweg täuschen, dass die ersten drei bzw. zweieinhalb Missionen von Hitman bereits ungemein viel Spaß machen. Die Möglichkeiten sind immens und vor allem Paris brilliert mit zahllosen Details und endlos vielen Ansätzen, um die Gangster zu erledigen. Es liegt nun an IO Interactive, nicht nur pünktlich neue Inhalte zu liefern, sondern auch die aktuell noch sehr fade Storyline in Schwung zu bringen. Die Chancen, dass Hitman ein echter Hit wird, stehen nichtsdestoweniger sehr gut.

[/blockquote]