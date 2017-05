Halo Wars 2 8 Halo Wars 2 8/10 Pros Erstklassige CGI-Sequenzen

Starker Soundtrack

Zahlreiche Upgrades & Einheiten

Einsteigerfreundlich

Ordentlicher Mehrspieler-Modus …

Story komplett im Koop spielbar Cons … wobei Blitz von Pay-2-Win-Mechaniken ruiniert wird

Kampagne zu kurz

Story belanglos

Nur eine Fraktion in Kampagne spielbar

Fraktionen im Mehrspieler spielen sich zu ähnlich

Halo Wars 2 überzeugt im Test mit einer starken Kampagne und starken Effekten. Doch reicht es auch für mehr, um sich den Genrethron zu holen? Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen gibt es in den nachfolgenden Zeilen!

Eigentlich ist Halo Wars ja eher ein Konsolenspiel und damit brach es mit der Tradition. Echtzeitstrategie auf Konsole? Das kann doch nicht gutgehen! Schon Spiele wie Starcraft oder Command & Conquer haben auf Konsolen bewiesen, dass dieses Kunststück so richtig misslingen kann. Doch die Jungs von The Creative Assembly sind Meister ihres Handwerks. In Kooperation mit 343 Industries haben sie das Halo-Universum schon mal wunderbar auf Konsolen gezaubert. Und jetzt scheint ihnen der nächste Wurf gelungen zu sein. Doch unser Test bezieht sich voll und ganz auf die PC-Fassung des Spiels.

Halo Wars 2 – Filmreif inszeniert

Die Kampagne des Spiels ist auf einem unglaublich hohen Niveau. Die toll inszenierten Rendersequenzen könnten locker aus einer Hollywood Blockbuster Produktion stammen. Im Spiel geht es um Captain Cutter, der auf seinem Raumschiff „Spirit and Fire“ die gesamte Halo-Geschichte verschläft. Er befindet sich nämlich während der Ereignisse rund um den Master Chief im Cryro-Schlaf und erwacht erst 30 Jahre später.

Während die Action im Spiel großartig über den Bildschirm flimmert, so bleiben die Charaktere allenfalls wandelnde Klischees. Dasselbe gilt auch für den Antagonisten Atriox, dessen Motive nie wirklich projiziert werden. Kleines Trostpflaster: Die Geschichte der Hauptreihe müsst ihr nicht aus dem Effeff kennen, um Halo Wars 2 zu verstehen.

Insgesamt warten 12 Missionen auf mutige Solisten. Dabei gilt es hier eine Basis dem Erdboden gleich zu machen oder eine Festung zu stürmen. An anderer Stelle haltet ihr die Stellung und müsst euch Wellen von Feinden erwehren. Abwechslungsreich sind sie ja, die Missionen von Halo Wars 2. Doch spielerisch bieten sie eben nur das gewohnte Einmaleins der Branche. Echte Hingucker oder clevere Ideen, wie sie beispielsweise in Genreprimus Starcraft II zu finden sind, sucht ihr hingegen vergebens. Dafür aber dürft ihr das Ganze auch zusammen mit einem Kumpel online im Koop zocken! Die Spieldauer der Kampagne beläuft sich auf arg kurze fünf bis sechs Stunden. Zu viele der Aufgaben dauern nicht mehr als 20 Minuten. Zudem missfällt es mir ein wenig, dass die Kampagne sehr einseitig erzählt wird. Warum darf ich nicht auch aus Sicht von Atriox zocken? Command & Conquer erlaubt es ja schließlich auch, die NOD zu zocken.

Halo Wars 2 – Die bewährte Formel greift auch heute noch

Schon zu Beginn zeigt sich Halo Wars 2 sehr klassisch. Ich baue mir eine Basis, sammle fleißig Ressourcen und produziere Einheiten nebst meiner Forschungspflicht, um die Truppen noch mächtiger zu machen. Dass es sich hierbei um einen Konsolentitel in erster Linie handelt, wird auch sehr schnell deutlich. Basen lassen sich nämlich nur an vorgegebenen Punkten errichten und eben nicht frei auf dem Feld wie es beispielsweise Starcraft II oder Command & Conquer vormachen. Zudem ist die Kampfstärke er eigenen Armee recht stark eingeschränkt – wohl auch, um die Xbox One vor Performance-Problemen bei zu großen aufeinandertreffenden Armeen zu wahren.

Außerdem müssen PC-Spieler mit einem eher ungewohnten Radialmenü leben, wenn sie auf Gebäude klicken. Anstatt einfach nur die Einheiten in einer Liste zu finden, öffnet sich besagtes Menü. Dort wählt ihr dann die zu bauenden Einheiten aus. Doch es geht noch weiter! Wenn ihr eure Tasten anders belegen wollt, müsst ihr euch durch ein unübersichtliches Menü quälen. Immerhin dürft ihr Kontrollgruppen erstellen.

Abgesehen davon gibt es natürlich auch einen Mehrspieler-Modus, der sehr üppig ausfällt. Da wäre beispielsweise der klassische Deathmatch-Modus oder der coole Festungs-Modus. Während der zuerst genannte noch wenig überraschend ist, hört sich der Festungs-Modus nicht nur auf dem Papier sehr spannend an. Hier gibt es nämlich unendlich viele Ressourcen, aber eben das Ziel, Außenposten zu halten. Wer nach einem Zeitlimit mehr davon besitzt, gewinnt. In Dominanz sichert ihr Kontrollpunkte und siegt nach Punkten. Indes ist Blitz genau das, wonach es sich anhört!

Halo Wars 2 – Blitzmodus bringt Mikrotransaktionen für P2W

In Blitz gibt es keinerlei Basenbau. Stattdessen stellt ihr eure Armee aus Sammelkarten zusammen. Hört sich nach Battleforge an? Genauso funktioniert das auch in Halo Wars 2. Fähigkeiten, Truppen und so weiter und so fort werden nämlich aus der virtuellen Hand gespielt. Während einer Partie gilt es drei Kontrollpunkte zu sichern, Ressourcen zu sichern und so weiter und so fort. Trotz seines sehr strategischen Elements über die Karten spielt sich das zehnminütige Match sehr schnell.

Wenn es aber etwas gibt, das mich sehr gestört hat, dann sind es die kostenpflichtigen Kartenpakete. Wer hier zahlreiche harte Euros auf die virtuelle Ladentheke knallt, hat immense Vorteile. Und zwar spielerische Vorteile. Natürlich verschenken die Entwickler hier und da einige Pakete, doch am Ende bleibt es dabei: Wer zahlt, gewinnt eher.

Optisch wie auch akustisch macht Halo Wars 2 eine durchgehend hervorragende Figur. Die Explosionen sind wuchtig, die Action stark inszeniert. Und spätestens, sobald das Halo-Theme einsetzt, seid auch ihr mittendrin statt nur dabei.

Fazit:

Halo Wars 2 ist der Konsolenursprung an sehr vielen Ecken und Kanten anzumerken. Angefangen bei den Radialmenüs, den unübersichtlichen Einstellungen bis hin zur vorgegebenen Position von Basen. Trübt es den Gesamteindruck? Nicht wirklich. Vielmehr stört mich, dass die Kampagne so ungemein kurz ist, die Storyline nicht sonderlich spannend und der Mehrspieler-Modus von Pay-2-Win-Mechaniken in Blitz vergiftet wird. Dennoch dürften PC-Spieler – wie auch Xbox-Nutzer – viel Spaß mit dem RTS von Creative Assembly haben. Und so viel muss man den Entwicklern lassen: Selten zuvor ist der Spagat zwischen Einsteigerfreundlichkeit und Tiefgang so gut gelungen.