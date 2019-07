Das Goodwin Casino ist noch relativ neu in der Branche und deshalb auch noch als etwas ‚kleineres‘ Online-Casino zu berwerten. Dennoch haben wir einen genaueren Blick gewagt und waren überrascht. Unter den Spieleanbietern sind etliche namhafte Software-Unternehmen gelistet, die sich über viele Jahre hinweg in der Casinowelt etabliert haben.

Die Casinospiele im Goodwin Casino

Im Goodwin Online-Casino findet ihr Slots, Jackpots, Livecasino Spiele, beliebte Tischspiele und mehr. Als Software-Anbieter sind bekannte Hersteller wie NetEnt, Microgaming, Pragmatic Play, Betsoft und viele mehr aufgelistet, die auf jeden Fall eine Menge Spaß versprechen. Im Repertoire sind die beliebten Slots Gonzo's Quest und Starburst keine Ausnahme, denn zwischen vielen der neuesten Spielautomaten finden sich auch jede Menge altbewährte Klassiker, die nach wie vor regen Zuspruch finden. Die Automatenspiele bei Goodwin lassen sich in einer Demoversion gratis spielen und ihr müsst dafür nicht angemeldet sein. Allerdings verspricht das Echtgeld-Spiel wesentlich mehr Spannung, denn natürlich kann man nur damit Gewinne erzielen. Wie die Registrierung funktioniert? Ganz einfach!





Eure Anmeldung

Für die Registrierung benötigt ihr einen User-Namen und ein Passwort. Über den Registrieren-Button gelangt ihr direkt zur Anmeldeseite, in die ihr eure Daten eintragen müsst. Das Goodwin-Casino hat drei Bonus-Angebote für Neuanmeldungen und ihr könnt bei eurer Anmeldung eines davon auswählen. Ab einer Ersteinzahlung in Höhe von mindestens 15 € kommt ihr in den Genuss und der Bonusbetrag wird eurem Spielerkonto gutschrieben.

Der Willkommensbonus bei Goodwin

Um einen der drei Bonusse zu aktivieren müsst ihr mindestens 15 € aus euer Spielerkonto einzahlen. Der kleinste Willkommensbonus besteht aus 200% Bonusguthaben bis zu 30 € und 35 Freispielen. Das heißt, wenn ihr die fünfzehn Euro Mindesteinzahlung tätigt, erhaltet ihr 30 Euro Gratisguthaben dazu und ihr könnt dann mit 45 € spielen. Zusätzlich erhaltet ihr die Freespins, welche ihr beim Slot Elements: The Awakening einsetzen dürft. Aber es gibt noch zwei weitere Boni, die eventuell interessant sein könnten.

Die drei Boni im Einzelnen:



15€ Ersteinzahlung : Mit einer Einzahlung von nur 15€ sichert ihr euch ein Bonusguthaben von 200% – also ganze 30€ gratis – und erhaltet 35 Freispiele für Elements : The Awakening.



50€ – 99€ Ersteinzahlung : Mit Beträgen von 50€ bis 99€ als Ersteinzahlung erhaltet ihr 150% Bonusguthaben als Willkommensgeschenk. Es sind Gratis-Beträge von 75€ bis 148,50€ möglich plus 50 Freespins für Bloodsucker.



100€ Ersteinzahlung : Bei einer ersten Zahlung von 100€ erhaltet ihr 100% Bonusgeld gratis. Der Zahlbetrag wird also verdoppelt. Als zusätzliches Geschenk gibt es 200 Freespins für King of Slots.

Alle Bonus Angebote behalten für sieben Tage nach der Aktivierung ihr Gültigkeit und müssen in diesem Zeitraum umgesetzt werden. Laut Bonusumsatzbedingungen unterliegen der 200%- und der 150%-Bonus einer 35-fachen Setzbedingung, der 100% Bonus einer 30-fachen.

Mit Handy und Tablet spielen

Das Goodwin Online Casino ist so optimiert, dass man es auch bequem vom iPhone, Tablet und Smartphone besuchen und auf der Webseite spielen kann. Ein spezieller App Download ist dafür nicht notwendig. Die web-app passt sich problemlos der jeweiligen Displaygröße an und ermöglicht somit uneingeschränkten Spielgenuss.



Der Support im Goodwin Online Casino

Kleines Manko: Der Support steht zwar an jedem Tag der Woche uneingeschränkt zur Verfügung, ist aber bislang nur in englischer und russischer Sprache erreichbar. Sicher wird sich das in naher Zukunft noch ändern, denn das Kasino steckt ja noch immer im Aufbau. Bei diesbezüglichen Änderungen werden wir diese auf unserer Spieletester-Webseite bekannt geben.