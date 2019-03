Das Onlinecasino von Glueck24.com wirkt auf den ersten Blick etwas verwirrend, ist jedoch recht simpel aufgebaut, wenn man sich an die Aufmachung gewöhnt hat. Wir haben den Glück24 Casino Test gemacht. Absoluter Pluspunkt ist unsrer Meinung nach, dass man die Spiele nach den beliebtesten Software-Herstellern sortieren kann. Über die Navigation lassen sich so alle Slots von beispielsweise NetEnt, Yggdrasil, Microgaming, Evolution usw. gezielt auflisten. Wer also einen absoluten Favoriten unter den Spieleschmieden hat, ist hier gut aufgehoben, denn bei Glück24 hat die Suche nach den Games eurer Lieblingshersteller ein Ende.

>>> Hier kommt ihr zum GLUECK24 Casino <<<

Automatenspiele im Glück24 Casino

Das Glück24 Online Casino hält die meisten Automatenspiele auch als Demoversion vor, denn so können Besucher erst einmal kostenlos testen, ob ihnen die angebotenen Casinospiele überhaupt gefallen. Ihr findet in dem Online Casino immer die neuesten Slotautomaten und die beliebtesten Video-Slots oder auch Früchteslots. Natürlich sind im Portfolio ebenso Klassiker wie Gonzo's Quest, Starburst oder Book of Dead enthalten, denn diese erfreuen sich bereits seit langer Zeit größter Beliebtheit und sind in einem guten Online-Casino kaum wegzudenken. Das Angebot an Spielautomaten ist gut gemischt, denn so kann jeder seinen ganz persönlichen Lieblingsslot entdecken.

BlackJack, Poker, Roulette und Live-Casino-Games

Eine ganze Reihe Tischspiele sind im Glueck24 Online Casino zu finden und zu testen. Wer gerne Baccarat, Roulette oder Poker spielt, kann sich hier über eine besonders große Auswahl freuen. Alle dieser Tischspiele werden auch als Live-Casino Spiele mit echten Dealern angeboten. Via Videochat interagiert ihr mit leibhaftigen Personen. Ein aufregendes Programm, denn während ihr zockt wird das Spiel über mehrere Live-Kameras verfolgt. Tretet mit dem Casinopersonal in Kontakt und macht eure Einsätze an einem der beliebten Spieltische.

Sämtliche Tischspielvarianten gibt es auch als Spielautomat und ihr könnt wählen, ob ihr lieber die Computer- oder eher die Live-Variante spielen wollt. Bei den vielen unterschiedlichen Spiel Varianten fällt die Auswahl manchmal schwer, aber sicher findet jeder das Seine.

Die Anmeldung im Glück24 Casino ist ruckzuck erledigt

Die Anmeldung bei Glück24 ist ruckzuck erledigt. Einfach in der Navileiste „Registrieren“ auswählen, das Formular ausfüllen und schon kanns losgehen. Wer den 100% Willkommensbonus in Anspruch nehmen will, kann diesen beim Anmeldevorgang anwählen. Danach müsst ihr nur noch die Einzahlung tätigen und könnt direkt losspielen.

>>> Jetzt zum GLUECK24 Casino wechseln <<<

Einzahlungsbonus von 750€ + Free Spins



Der Willkommensbonus von Glück24 umfasst bis zu 750€ Bonusgeld und zusätzlich 1000 Freispiele. Das Willkommensprogramm ist auf die ersten drei Einzahlungen vorgesehen und wie folgt aufgegliedert:

1. Einzahlung: 100% von 10 EUR bis 200 EUR

2. Zahlung : 75% von 20 EUR bis 250 EUR

3. Einzahlung: 50% von 30 EUR bis 300 EUR

Mit dieser Glücks-Kombi habt ihr ein gutes Startkapital, um richtig ins Casinogeschehen einzutauchen und es lässt sich Einiges damit anfangen. Das Startgeld ermöglicht euch, schneller die nötige Spielerfahrung zu sammeln, um zukünftig richtig fette Siegeszüge durch die Casinowelt von Glück-24 zu fahren. Zudem gilt: Mehr Guthaben = höhere Gewinnchancen. Zusätzlich zu eurem Einzahlungsbonus gibt es ab einer Mindesteinzahlung von 20 EUR nochmal 1000 Freispiele obendrauf.

Umsatzbedingungen bei Glück-24

Wie in jedem anderen Casino, ist der Bonus auch bei Glück-24 an bestimmte Umsatzbedingungen gebunden. Ihr habt die Bonusbedingungen erst dann erfolgreich erfüllt, wenn ihr die notwendige Anzahl an Einsätzen getätigt habt. Bonusbeträge müssen bei Glück24 30x umgesetzt werden, damit erzielte Gewinne ausgezahlt werden können.

Umsatzbedingungen für Free Spins

Die 1000 Freespins, die ihr mit eurem Willkommensbonus gutgeschrieben bekommt, werden euch 13 Tage in Folge in kleinen Häppchen bereitgestellt. Allerdings erhaltet sie nur dann, wenn ihr mindestens 20€ auf euer Spielerkonto einzahlt. An jedem der nachfolgenden 13 Tage könnt ihr euch ein Freispiel-Bundle freischalten lassen, das ihr im Geschenke-Tab eures Nutzerkontos findet. Dort könnt ihr euren Freispielbonus aktivieren. Die Bündel stehen euch wie folgt zur Verfügung:

1. Tag 100 Freispiele

2. Tag 50 Freispiele

3. Tag 75 Freispiele

4. Tag 75 Freispiele

5. Tag 50 Freispiele

6. Tag 100 Freispiele

7. Tag 100 Freispiele

8. Tag 75 Freispiele

9. Tag 75 Freispiele

10.Tag 75 Freispiele

11.Tag 75 Freispiele

12.Tag 75 Freispiele

13.Tag 75 Freispiele

Der Free Spin Bonus ist innerhalb 24 Stunden nach der Einzahlung abrufbar und muss laut Bonusbedingungen 50x umgesetzt werden, damit erzielte Gewinne ausgezahlt werden. Die Boni-Reihenfolge ist festgelegt und um an den nächsten zu gelangen muss der laufende Bonus zunächst durch- bzw. freigespielt sein.

Weitere Prämien und Bonusangebote bei Glück24

Für treue Mitglieder gibt es bei Glück24 immer wieder neue Bonusangebote, denn auch diese sollen sich in der Casinowelt richtig wohl fühlen. Holt euch deshalb regelmäßig Echtgeldboni, einen Freispielbonus, den wöchentlichen Cashback-Bonus, Rabatte ab und nehmt an den vielen spannenden Turnieren teil. Alle aktuellen Aktionen findet ihr immer unter dem Tab „Promo“ in der Navigationsleiste und könnt sie dort auswählen.

>>> Jetzt unverbindlich das Glück24 Casino besuchen <<<

Wie hat Dir unser Artikel gefallen?