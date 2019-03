Heute habe ich für euch das Online Casino Gaming Club getestet. Mein erster Eindruck auf deren Website – mega Design! Im folgenden Testbericht erfahrt ihr alles über Spiele, Bonus und die Anmeldung im Gaming Club. Weitere Testberichte von Online Casinos könnt ihr hier lesen. 🙂

Du hast Fragen zu diesem Thema oder bist unsicher? Stelle jetzt völligdeine Frage in unserer Glücksspiel Community . Du wirst direkt Hilfe bekommen!

Anmeldung in nur 3 Schritten

Die Anmeldung dauert hier wirklich nicht lange, vielleicht eine Minute. Um euch anzumelden, klickt einfach oben rechts in der Navigationsleiste auf „Registrieren“. Nun müsst ihr lediglich ein paar persönliche Daten angeben und anschließend bekommt ihr eine Mail, über welche ihr eure Anmeldung bestätigen müsst. Kommen wir nun zu den Spielen im Gaming Club.

Wenn ihr auf der Website seid und nur ein kleines Stück runterscrollt, könnt ihr direkt die Auswahl an Spielen sehen. Sie sind hier gegliedert in beliebte Spiele, Spielautomaten (Jackpotspiele), Roulette, Blackjack und Video Poker. Ich bin der klassische Zocker, also sprechen mich eher die Spielautomaten an und Video Poker. Jedoch habe ich mich mal durch alle Kategorien geforstet und muss sagen, hier wird eine überschaubare Auswahl geboten. Spiele von den bekanntesten Herstellern und Spielklassiker wie American Roulette. Zwar gibt es nicht so übermäßig viele Spiele wie in anderen Casinos, jedoch sind die wichtigsten da. Und dann verbringt man auch nicht so viel Zeit mit dem Aussuchen eines Spieles.

Bonus auf die ersten beiden Einzahlungen – bis zu 150 %!

Die ersten beiden Einzahlungen werden im Gaming Club angemessen vervielfacht, auf die ersten Einzahlung gibt es einen Zuschlag von 100 %, und das bis zu 200 €! Die zweite Einzahlung wird nochmal getoppt, hier bekommt ihr 150 % auf eure Einzahlung bis zu 100 €. Voraussetzung dafür? Einfach anmelden! Natürlich gibt es darüber hinaus auch noch Bonis, über diese werdet ihr regelmäßig per Mail informiert sodass ihr nichts verpasst.

Bei den treuen Mitgliedern von Gaming Club will sich das Online Casino natürlich bedanken. Für jeden Einsatz bekommt ihr ein paar Treuepunkte. Habt ihr über längere Zeit viele Treuepunkte angesammelt, könnt ihr diese in Credits umtauschen um damit zu spielen! Das lohnt sich definitiv, denn mit der Zeit wird sich einiges angesammelt haben ohne das ihr es bemerkt habt.

So zahlt ihr euer Geld ein

Einzahlen könnt ihr mit den üblich verdächtigen Einzahlungsmöglichkeiten: Visa, MasterCard, Skrill, Neteller etc. Alleine wegen dem Willkommensbonus sollte es sich schon lohnen, sich hier anzumelden.

