Im EuroSlots Online Casino liegt der Fokus auf alle Fälle bei dem Angebot an Video-Slots. Auch wenn das Euro-Slots-Casino von der PlayCherry Limited betrieben wird, die auch das bekannte Merkur Casino Sunmaker sowie das CherryCasino betreibt, geht man bei EuroSlots doch etwas andere Wege. Die beliebten Merkur Slotautomaten, die man bei Sunmaker beispielsweise spielen kann, sind hier nicht im Portfolio enthalten. Dennoch findet man eine vielfältige Auswahl von Slots der namhaften Marken NetEnt, Microgaming, Gamomat und Play’n Go. Wir haben und umgeschaut und getestet. Unser Fazit: Spannendem Casinospiel, egal ob kostenlos oder mit Echtgeldeinsatz, steht nichts im Weg!



Im EuroSlots Online Casino spielen

Wer bei EuroSlots Online spielen möchte, kann vorher schon fast alle Slots gratis testen. Die PlayCherry Ltd. stellt euch für das kostenlose Casinospiel einen Grundstock an Spielgeld zur Verfügung und es ist kein Download irgendeiner Software norwendig. Wer die Slots oder Tischspiele mit Echtgeld spielen möchte, registriert sich in wenigen Schritten bei EuroSlots-Online und kann anschließend direkt seine Ersteinzahlung tätigen. Wir empfehlen den Willkommensbonus, denn es gibt 100% Bonusguthaben auf die erste Einzahlung und auch noch 5 Freispiele. Wechselt ganz unverbindlich ins Kasino und probiert die aufregenden Automatenspiele mit richtigen Einsätzen oder im Funmodus aus!





Die Spiele bei EuroSlots Online

Die Spielumgebung bei Euro-Slots ist sehr übersichtlich gestaltet. Das Online Casino bietet eine riesige Bandbreite der besten und beliebtesten Casino-Spiele, die der Markt hergibt. Games, welche für die Kunden als nicht geeignet oder zu langweilig eingestuft werden, sind im Kasino erst gar nicht gelistet. So kann sich die Spielergemeinde auf ein ansprechendes Programm mit den besten Slots, Online-Kartenspielen, Tischspielen und Jackpots einstellen.

EuroSlots Live-Casino

Im Livecasino stehen die Live-Dealer parat, die euch ein echtes Casinofeeling bieten, denn hier wird in Echtzeit per Livestream gespielt und ihr verfolgt euren Spielfortschritt per Webcam. Das Live-Casino hält mehrere Tische für BlackJack, Roulette, Baccarat oder Poker bereit und ihr könnt sofort eure Einsätze machen.

Willkommenspaket bei Euro-Slots

Jeden, der sich neu im EuroSlots Online Casino registriert, erwartet ein tolles Willkommenspaket, mit dem sich die Ersteinzahlung verdoppeln lässt. Der Einzahlungsbonus ist auf maximal 100 € festgelegt. Zahlt 100€ ein und erhaltet 100 € gratis obendrauf! So könnt ihr mit ganzen 200€ in das Casinoleben von EuroSlots einsteigen. Mit dem Willkommenspaket erhält jeder Spieler noch 5 Freispiele zusätzlich, die er an einem der beliebtesten Slotautomaten, nämlich Starburst, einsetzen kann. Der Ersteinzahlungsbonus ist nach der Einzahlung ganze 14 Tage gültig und ihr müsst ihn in diesem Zeitraum umsetzen. Der Bonusbetrag muss im Rahmen der Bonusumsatzbedingungen 50x umgesetzt werden. Leider ist der Bonus nicht verfügbar wenn man mit Paysafecard, Skrill oder Neteller einzahlt, denn diese Zahlungsdienstleister nehmen nicht am Bonusprogramm teil. Wenn ihr den EuroSlots-Bonus nutzt, liegt der erlaubte Höchsteinsatz, solange die Durchspielbedingungen erfüllt werden müssen, bei 5 € je Drehung und 0,50 € je Linie.

Weitere Promotions und Aktionen bei EuroSlots

Das EuroSlots Casino hält für seine treuen Spieler immer wieder spannende Aktionen an. Holt euch einen Freispielbonus, gratis Boni, einen der Einzahlungsbonusse oder nehmt an einer der tollen Spiel-der-Woche-Aktionen teil. Langweilig wird es jedenfalls nicht, denn es gibt täglich neue Angebote. Besucht deshalb jeden Tag den Aktionen-Bereich im Online-Kasino und sucht euch die für euch passende Bonusaktion aus.



Banktransaktionen im Euro Slots Casino

Bei Euro Slots gibt es schnelle und vor allem sichere Ein- und Auszahlungsoptionen, denn ihr habt die Wahl zwischen etlichen Zahlungsdienstleistern, die den Geldtransfer von eurem oder auf euer Spieleraccount abwickeln. Die verschlüsselte Datenübertragung ist natürlich ein absolutes Muss, denn nur so sind eure persönlichen sensiblen Daten bestmöglich abgesichert.

Support bei EuroSlots

Falls ihr einmal den Support benötigt, weil ihr irgendwelche Probleme mit einem Spiel, einer Ein- oder Auszahlung oder aus anderen Gründen habt, erreicht ihr ihn jederzeit über den Live-Chat oder per E-Mail. Den Button zum Hilfeteam findet ihr auf der Webseite oben am linken Bildschirmrand. Ebenso könnt ihr dort auf die FAQ-Seite zugreifen, wo bereits viele Hilfethemen aufgelistet sind, die euch bei der Lösung eures Problems helfen können.

