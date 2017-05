Earthlock: Festival of Magic 7 Earthlock: Festival of Magic 7/10 Pros Versetzt einen etwas in die Vergangenheit mit dem Gameplay

Vielseitiges Talent-System

Hilfreiches Garten/Crafting-System vorhanden, um die essenziell Items im Game aufzuladen Cons Hat auf der PS4 FPS Drops

Dialoge könnten deutlich besser sein

Spiel könnte noch etwas mehr ins Detail gehen

Fans von JRPG’s aus den 90er dürfen sich freuen. Denn die Leute von Snowcastle Games haben einen schönen Titel mitgebracht, der das Herz höher schlagen lässt. Wir haben Earthlock: Festival of Magic auf der PS4 für euch getestet. Aber keine Sorge: PC-Spieler brauchen sich nicht ausgeschlossen fühlen, denn das Port ist bereits verfügbar.

Earthlock: Festival of Magic – Stillstand

In der Welt von Umbra kam es aufgrund eines schrecklichen Ereignisses zum Stillstand des Planeten. Das hat dazu geführt, dass Teile der Welt viel zu heiß bzw. zu kalt geworden sind. Doch zum Glück gibt es noch bewohnbare Stellen, auf der die Menschheit langsam wiederaufbaut. Einer der Städte nennt sich Zenit, wo ihr als der junge Amon auf Reisen geht. Da ihr und euer Onkel zu Beginn ein Artefakt aus einer Ruine mitnehmt, handelt ihr euch leider ganz schönen Ärger ein.

Vom Ärger, den sich Amon eingehandelt hat, mal abgesehen, bringt das Spiel einige schöne Aspekte mit. Das Gameplay fühlt sich an wie bei den guten alten JRPGs. Passend dazu gibt es auch ein rundenbasiertes Kampfsystem. In diesem gibt’s zusätzlich zu den „Standard“ Funktionen wie Angriff, Fähigkeiten & Items oder die Möglichkeit die Haltung zu wechseln. Dadurch habt ihr nochmal mehr Fähigkeiten zur Verfügung, um Teammitglieder zu heilen, Flugmonster anzugreifen und so weiter und so fort. Auch grafisch lässt das Spiel für einen Indie-Titel nichts zu wünschen übrig. Das einzige Manko, welches sich auf der PS4 gut erkennen ließ, waren die FPS Drops auf der offenen Karte und in einigen Dungeons. Hoffentlich wird das bald behoben, denn es wird nach einer Zeit wirklich nervig.

Earthlock: Festival of Magic – Talentierte Helden

Um euren Helden mehr Anpassungsmöglichkeiten zu bieten, hat Earthlock ein Talent-System. Hier könnt ihr verschiedene Wege entlang skillen und Talente einfügen, damit ihr Stat-Boni und aktive Fähigkeiten freischaltet. Diese könnt ihr dementsprechend anpassen, wie ihr mögt. Dabei hilft euch auch ein Garten- & Crafting-System, durch welches ihr wichtige Items für Kämpfe und Talente erhaltet. Gleichzeitig ist es auch ein schönes Gimmick, welches in JRPG’s nicht fehlen sollte. Mehr solcher Features wären sehr gut in diesem Spiel aufgehoben gewesen. Hoffentlich wird Snowcastle Games noch weitere Features in Earthlock: Festival of Magic einbringen, da es ein Titel ist, der Spieler dann länger fesselt.

Dennoch weiß das Spiel lange zu motivieren, da auch gewisses Grinden an manchen Stellen des Spiels nötig ist. Manche Bosse und Gegner erfordern bestimmte Taktiken und einiges an Anstrengung, damit es einem auch nicht zu einfach gemacht wird. Die Welt, in der ihr euch herumtoben dürft, ist größtenteils offen. Das macht es umso attraktiver und verleitet dazu viel auszuprobieren. Beim Quatschen mit den NPCs wirds aber zwischenzeitlich doch etwas trübe, denn die Dialoge sind leider nicht gut gelungen. Das ändert aber nichts an der insgesamt guten Story.

Fazit

Earthlock: Festival of Magic ist ein gut gelungener Indie-Titel, der sich sehen lassen kann. Er hat mich direkt in das alte Feeling zurückgebracht, wie ich es von damals kannte. Spielerisch ist das Spiel wirklich super, nur bringt es einige Aspekte, die durchaus nervig sind. Bei mir waren es persönlich die FPS-Drops, die mich gestört haben. Nichtsdestotrotz hat Snowcastle Games ein gutes JRPG herausgebracht, worauf sie stolz sein können.