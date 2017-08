Die Säulen der Erde 7 Die Säulen der Erde, Episode 1 7/10 Pros Nah an der Buchvorlage, ohne zu linear zu sein

Liebevoll gestaltete Spielwelt

Düstere und packende Atmosphäre

Sehr gut synchronisiert Cons Spielerisch sehr anspruchslos

Dialoge durch indirekte Auswahl teils überraschend

Zu häufige Quick-Time-Events

Quasi keine Rätsel

Die Säulen der Erde von Ken Follet ist mit seinen gut 1000 Seiten nicht nur ein mächtiges, sondern auch ein mächtig erfolgreiches Buch. In den letzten drei Jahrzenten war der Titel immer wieder in den Bestseller-Listen zu finden und wird bis heute gedruckt und verkauft. Ein großer Name also, den sich der Verlag Bastei Lübbe und das Studio Daedalic ausgesucht haben, um ihre Buch-Umsetzungen ins Rollen zu bringen. Hintergrund war der Kauf des Großteils von Daedalic durch den Verlag im Jahr 2014 mit eben dem Ziel bekannte Marken als Spiele umzusetzen. Gerade in Die Säulen der Erde werden große Erwartungen gesetzt und Daedalic willigte sogar ein, vom gewohnten Adventure-Konzept abzuweichen und sich eher dem Spielverlauf einer Visual Novel anzupassen. Nun ist die erste der drei geplanten Bücher erschienen und wir haben uns für euch in das Mittelalter begeben, um die Geschichte um den Kathedralenbau selber zu erleben. Der Test verrät, was wir von der Umsetzung des großen Vorbildes halten.

Die Säulen der Erde – Verwobene Schicksale

Eines der großen Themen in Die Säulen der Erde ist die Überschneidung verschiedener Individualschicksale. Familien treffen sich unter ungewöhnlichen Umständen und gehen Teile ihres Lebensweges gemeinsam. Da die Geschichte eng am Buchvorbild erzählt wird, passieren die Überschneidungen also auch im Spiel. Das wird insbesondere dadurch erzählt, dass ihr abwechselnd mit verschiedenen Charakteren unterwegs seid. Das Besondere dabei: Um den düsteren und erwachsenen Stil der Buchvorlage einzufangen, geht es nicht immer glimpflich zu. Unter Umständen können wichtige Charaktere auch sterben. Es wird zwar keine optionalen Enden geben, aber auf dem Weg zum großen Finale können durchaus Unterschiede im Spielablauf entstehen. Das hängt von euren Entscheidungen ab. Hierbei musste Daedalic ständig abwägen zwischen spielerischer Freiheit und Spannung und der Nähe zur originalen Geschichte.

Die Säulen der Erde – Schnell und direkt

Um dem Spiel einen größeren Markt als den zugegeben recht speziellen Point’n’Click-Adventure-Markt zu eröffnen, ist Die Säulen der Erde vom Stil eher an die modernen Telltale-Spiele angelehnt. Damit weichen die Entwickler von bekannten Adventure-Klassikern des Hauses Daedalic ab. Das heißt im Klartext: Deutlich simplere Rätsel mit kurzen Kombinationsketten. Dialoge ohne klare Ausformulierungen und viele Quick-Time-Events. Gerade bei den Dialogen muss ich mich umgewöhnen. Nun kann ich oftmals nicht entscheiden, was ich sagen, sondern beispielsweise nur ob ich freundlich oder abneigend reagieren möchte. Erst nach meiner Wahl sehe ich, wie mein Charakter seine Antwort formuliert, was teilweise zu kleinen Überraschungen führt. Das kann stören, insbesondere weil die Dialoge und ihre Konsequenzen für den Spielverlauf wichtig sind. Immerhin kann die gute Synchronisation (Auch auf Deutsch) etwas darüber hinwegtrösten.

Wenn ihr gerade nicht in Gespräche verwickelt seid, könnt ihr mit euch selber reden. Auf Knopfdruck verrät euch euer Charakter nämlich seine momentanen Gedanken über Gegenstände, Personen und Situationen. So erspart ihr euch viel Rennerei und erfahrt schnell Informationen über die Hotspots, die die Schauplätze zu bieten haben. Leider gibt es nur wenige Hotspots, sodass das Feature mäßig nützlich ist. Statt den Spieler mit langen Kombinationsrätseln aufzuhalten werden viele Aktionen oft mit simplen Quick-Time-Events gelöst. Das hält das Spieltempo hoch und verdeutlicht: Hier geht es um das Erlebnis. Die Story steht im Vordergrund nicht nicht das Knobeln.

Die Säulen der Erde – Ein dicker Schinken

Wie auch die Buchvorlage ist Die Säulen der Erde ein Schwergewicht was den Umfang angeht. Bereits das erste der drei Bücher unterhält euch länger als so manche Vollpreisspiele. Auch wenn ich anfangs recht lange brauche um vom Spiel bei Laune gehalten zu werden. Sobald man sich aber auf die Atmosphäre eingelassen und sich von der schönen Gestaltung des Spieles in seinen Bann hat ziehen lassen, beginnt Die Säulen der Erde ein großes Potential zu offenbaren. Ich möchte erfahren wie es mit meinen Charakteren weitergeht. Dann fiebere ich mit ihren Schicksalen mit und hoffe mich möglichst gut für alle Parteien zu entscheiden.

Auf der Kehrseite dieser Medaille steht das verweichlichte Gameplay, was sich in meinen Augen viel zu sehr an den Telltale-Spielen anlehnt. Tatsächlich ist Die Säulen der Erde eher ein interaktives Buch. Dabei treffe ich nur Entscheidung löse Minirätsel. Ein bloßer Vorwand, um meine Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Als Adventure-Fan, der weiß wie gut Daedalic beim klassischen Point’n’Click-Genre arbeitet, vermisse ich die gelungenen Rätsel, den derben Humor. Und ich vermisse einfach das Videospiel.

Fazit:

Daedalic ist es definitiv gelungen sich dieser großen Aufgabe anzunehmen und ein Vorbild wie Die Säulen der Erde angemessen umzusetzen. Auch wenn es anfangs etwas Einarbeitung und Geduld benötigt, bin ich doch schnell soweit, dass ich weiterspielen und die Handlung verfolgen möchte. Doch egal wie sehr mich die Geschichte und ihre Charaktere in ihren Bann ziehen: Es bleibt der bittere Beigeschmack eines verwässerten Spiels, das eigentlich gar keins mehr ist. Ob man damit nun mehr Menschen anspricht oder einfach einen Großteil der Videospieler links liegen lässt, weil man ihnen nichts mehr zu tun gibt, bleibt abzuwarten. Ich habe gemischte Gefühle was dieses interaktive Buch angeht.