Wie sicher sind neue Casinos?

Wenn die neuen Casinos über eine Glücksspiellizenz – egal ob EU-Lizenz oder deutsche Lizenz – verfügen, könnt ihr euch auch dort sicher fühlen. Meist stehen hinter den neuen Casinoangeboten bereits am Markt etablierte Casinobetreiber, welche schon seit langer Zeit eine Online-Spielbank am Start haben, und mit einem zweiten Onlinecasino lediglich ein anderes Publikum, bzw. eine andere Zielgruppe ansprechen wollen. Wer sich von den neuen Online Casinos 2019 nicht überzeugen lassen kann, der spielt vielleicht besser in einem der älteren.