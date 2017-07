Als absoluter Durchschnittstyp zum Super-Detektiv werden und skurrile Mordfälle lösen? Ständig alles auf eine Karte setzen und trotzdem einen kühlen Kopf bewahren? Unter Zeitdruck Anklage und Verteidigung managen und dabei stets alle Beweise genauestens abwägen? Dann seid ihr bei Dangranronpa genau richtig. Hier wird aus einem scheinbar langatmigen Graphic Novel eine Nervenhatz sondergleichen, bei der man zu jeder Entscheidung mitfiebert und mitleidet. Warum man diesen düsteren interaktiven Krimi erlebt haben sollte, erfahrt ihr in unserem Test.

Highschool Saw

Eigentlich will es jeder schaffen. Unzählige Blogs und Foren verbreiten Gerüchte darüber und thematisieren die neusten Ereignisse. Schließlich ist es so exklusiv, dass nur ganz wenige das Privileg haben, jemals aufgenommen zu werden. Die Rede ist von der wohl elitärsten Schule des Landes, der Hope’s Peak Academy. Wer hier aufgenommen wird darf sich zurecht als ultimativer Charakter bezeichnen. Sei es der ultimative Programmierer, der ultimative Popstar oder gar der ultimative Sportler. Nur die Creme dela Creme ist hier vertreten. Und obwohl der Hauptcharakter Makoto bisher in seinem Leben nichts vorzuweisen hat, ständig im absoluten Durchschnitt herumdümpelt, ist er einer der nur 15 jährlichen Auserwählten, denen Einlass in dieses vermeintliche Highschool Paradies gewährt wird. Der ultimative Glückspilz wie es scheint. Doch Glück hält in dieser besonderen Schule nicht lange vor. Denn schon am ersten Tag wird Makoto samt seiner vollkommen unterschiedlichen Mitschüler ins womöglich schrecklichste Schulszenario geworfen, dass man sich am seinem ersten Tag hätte ausmalen können.

Denn anstatt von einem gut gelaunten Schuldirektor freundlich empfangen zu werden, scheint sich innerhalb von ein paar Stunden die gesamte Schule komplett von der Außenwelt abgeschottet zu haben. Mit Metallplatten verriegelte Fenster, dunkle, nicht enden wollende Korridore, denen jeglicher Ausgang fehlt und an jeder Ecke Überwachsungskameras oder Selbstschussanlagen. Zuckertüte und Willkommenparty scheinen Begriffe zu sein, deren Bedeutung vollkommen abhanden gekommen ist. Eine ständige klaustrophobisch bedrückende Atmosphäre, die alle Hoffnungen auf eine unangebracht makabre Einweihungszeremonie zunichte macht. Und wenn dann auch noch ein absurd aussehender Teddy via Lautsprecher oder TV in bester Saw Manier erklärt, dass ein Entkommen aus diesem Grauen nur möglich ist, wenn man einen seiner Mitschüler umbringt, ohne entlarvt zu werden, spätestens dann ist die Hope’s Peak Academy nichts mehr als ein erschreckend surreales Irrenhaus.

Detektiv Widerwillen

Genau das ist die äußerst unangenehme Ausgangslage, mit der sich Makoto schon wenige Stunden nach „Schulbeginn“ konfrontiert sieht. Doch anstatt sich gemeinsam mit seinen Leidensgenossen einen Plan zu überlegen, wie man diesem Grauen unbeschadet entkommt, geht auch schnurstracks das hinterlistige Morden los. Schließlich will jeder seine eigene Haut retten, egal wie schmutzig man sich dabei die Hände macht.

Jeder Mord stellt in Danganronpa gleichzeitig einen Fall dar, den Makoto in unterschiedlichen Phasen durchläuft. Doch anstatt sich wie Genre-Kollege Ace Attorney Stunden für das Intro eines Falls zu nehmen, ist dieser Krimi angenehm zügig und straff erzählt, ohne dabei aber den Anschein von unnötiger Hektik zu verbreiten. Nach jedem Mord macht ihr euch als Mokoto in Ego-Perspektive auf, die Schule abzusuchen. Dabei werden Beweise gesammelt und Tatorte untersucht. Mehr als 30 Minuten nimmt sich die erste Phase kaum. Das liegt natürlich auch daran wieviel Zeit ihr euch bei der Befragung von Mitschülern lasst oder welche Räume abseits des eigentlichen Tatortes ihr besichtigt. Hilfreich sind diese extra Ausflüge in jedem Fall, erhaltet ihr doch für die spätere Gerichtsverhandlung und den Start der zweiten Phase wichtige Hinweise, die nicht nur zum Überführen des Mörders dienen, sondern auch eure eigene Haut retten. Schließlich stirbt bei falscher Beschuldigung eines Verdächtigen gleich die ganze Jury und der Mörder darf sich über die wiedererlangte Freiheit freuen. Eine denkbar brenzlige Situation, in der jedes falsche Wort und jeder unbemerkte Hinweis eine Katastrophe heraufbeschwören können.

Zu empfehlen sind die ausgiebigen Untersuchungen aber in jedem Fall. Denn auch wenn dieser Bereich des Spiels den schwächsten Part darstellt, spielt er sich doch sehr starr und ziemlich monoton, so sind die mitunter äußerst interessanten Gespräche mit anderen Charakteren ein willkommener Lichtblick in den dunklen Fluren der Academy. Man erfährt nicht nur hilfreiches zum eigentlichen Mord, sondern auch zu den Charakteren selbst. Ihre Motivationen, Geheimnisse, sowie Macken und Angewohnheiten, geben Danganronpa eine überraschende Tiefe. Zudem wird zu vielen Charakteren dadurch eine mehr oder minder starke Bindung aufgebaut und spätere Fälle werden umso spannender. Vor allen Dingen wenn durch akribisches Durchsuchen der Umgebung immer wieder kleine Geschenke einsammelt, mit denen die Beziehung zu einem Charakter gestärkt werden kann. Nur um sich später zu fragen, ob nicht der liebgewonnene Mitschüler ein eiskalter Killer ist. Solche und ähnliche Kontroversen werdet ihr immer wieder im Verlauf der Handlung erleben.

Anwalt Widerwillen

Ein ständiges Hin und Her mit regelmäßigen Wendungen und unvorhersehbaren Überraschungen ist aber die Hauptphase von Danganronpa. Die eigentlichen „Gerichtsverhandlungen“ unter strenger Beobachtung des soziopathischen Teddys sind nicht nur nervenaufreibend, sondern erfordern vollste Konzentration. Hier werden gefundene Beweise vorgebracht, abgewogen und Falschaussagen von Verdächtigen mit entsprechenden Gegenargumenten widerlegt. Und das alles, um den Verdacht bis zum Verhandlungshöhepunkt stets zu erhärten. Doch anstatt sich ewig Zeit beim Vortragen seiner Beweiskette zu lassen, wie Spieler es vielleicht aus Ace Attorney gewohnt sind, geht es hier viel direkter zur Sache. Phrasen die während der Verhandlung zwischen den Schülern ausgetauscht werden, fliegen wild im Raum umher. Eure Aufgabe ist es stets falsche Aussagen direkt aufs Korn zu nehmen und mit den zuvor gefundenen Beweisen oder Zeugenaussagen wie aus der Pistole geschossen zu widerlegen. Das kann unter Umständen problematisch werden, da die Fälle stets an Komplexität zulegen und die richtigen Gegenstände oder Aussagekombinationen schwieriger zu markieren sind, doch erleichtern nützliche Fähigkeiten die eigene Argumentation. So kann beispielsweise die Zeit verlangsamt werden, um einen besseren Überblick zu haben. Der Höhepunkt einer Verhandlung, wenn denn nicht zuvor der falsche von eurer Jurygruppe angeklagt wird, ist dann ein abwechslungsreiches Bilderrätsel, in dem der eigentliche Tathergang rekonstruiert werden muss, um letztendlich den Schuldigen zu überführen und für einen weiteren Tag sein eigenes Überleben zu sichern.

Speziell dieser Teil des Spiels präsentiert sich von seiner besten Seite. Nicht nur erhaltet ihr viele Hintergründe zum eigentlichen Geschehen rund um die Schule und deren Gefangene, sondern bekommt das ganze Geplänkel in klasse vertonten Gesprächen präsentiert. Ob in Englisch oder Japanisch, die Sprecher machen stets eine gute Figur und übertragen die regelmäßigen Gefühlsausbrüche im Gerichtssaal besten auf den Spieler. Seinen Teil trägt auch der markante Animelook bei, der besonders bei den Charakteren äußerst einfallsreich und detailliert ausfällt und im argen Kontrast zur karg umgesetzten 3D-Umgebung der Detektiv Abschnitte steht. Doch sollten hier keine Höchstleistungen in Sachen Animation und grafischer Darstellung erwartet werden. Viel wird über Standbilder und teilanimierte Szenen gehandhabt. Doch lebt Danganronpa zum größten Teil von seinen abgedrehten Charakteren und den extrem spannenden Verhandlungen, sowie der düster präsentierten Atmosphäre und Handlung, so dass ein überaus unterhaltsames Graphic Novel für PS Vita herausgekommen ist.